https://ria.ru/20240306/peregovory-1931381647.html

Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ в Сочи

Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024

Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ в Сочи

Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи по Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:11

2024-03-06T10:11

2024-03-06T10:25

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи по Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской атомной станции. В Кремле также не исключили факт встречи.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240219/magate-1928341302.html

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магатэ, сочи, в мире, рафаэль гросси, россия