Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ в Сочи
Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ Гросси в Сочи
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи по Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской атомной станции. В Кремле также не исключили факт встречи.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.