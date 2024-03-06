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Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024
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10:11 06.03.2024 (обновлено: 10:25 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/peregovory-1931381647.html
Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ в Сочи
Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024
Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ в Сочи
Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи по Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:11
2024-03-06T10:25
магатэ
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в мире
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи по Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской атомной станции. В Кремле также не исключили факт встречи.Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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магатэ, сочи, в мире, рафаэль гросси, россия
МАГАТЭ, Сочи, В мире, Рафаэль Гросси, Россия
Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ в Сочи

Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ Гросси в Сочи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Российская делегация прибыла на переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи по Запорожской АЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил РИА Новости, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской атомной станции. В Кремле также не исключили факт встречи.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал РИА Новости, что у него нет в планах встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Сочи.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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МАГАТЭСочиВ миреРафаэль ГроссиРоссия
 
 
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