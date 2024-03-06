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Президенту Молдавии придется считаться с мнением Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 06.03.2024
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07:27 06.03.2024 (обновлено: 10:26 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931360631.html
Президенту Молдавии придется считаться с мнением Гагаузии, заявила Гуцул
Президенту Молдавии придется считаться с мнением Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 06.03.2024
Президенту Молдавии придется считаться с мнением Гагаузии, заявила Гуцул
Президенту Молдавии Майе Санду, которая выступила с инициативой провести референдум по поводу вступления страны в Евросоюз, придется считаться с евразийским... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:27
2024-03-06T10:26
в мире
молдавия
гагаузия
россия
майя санду
евгения гуцул
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду, которая выступила с инициативой провести референдум по поводу вступления страны в Евросоюз, придется считаться с евразийским вектором жителей Гагаузии, заявила в интервью РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул."Это волеизъявление гагаузского народа, и Майе Санду, другим представителям правящей партии придется с ним считаться. Мы будем отстаивать позицию жителей автономии, используя для этого все инструменты демократического, правового государства", — сказала она на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.На референдуме 2014 года в Гагаузии более 98 процентов жителей высказались за евразийскую интеграцию, напомнила Гуцул.В конце прошлого года Санду предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в ЕС. Он может пройти в один день с президентскими выборами, осенью этого года.Ситуация в автономииВесной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.После выборов главы автономии Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Парламент Молдавии в прошлом октябре одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.Накануне Конституционный суд Молдавии отменил подобные поправки, признав их незаконными. Кроме того, Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.На встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в начале марта глава Гагаузии подтвердила, что Кишинев нарушает права жителей автономии, это переходит все границы. Гуцул отметила, что регион хочет развивать отношения с Москвой и пользоваться российской поддержкой.Матвиенко, в свою очередь, пообещала расширять связи с Гагаузией. По ее словам, Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс автономии и готова оказывать региону всяческое содействие.Читайте полный текст интервью Евгении Гуцул &gt;&gt;
https://ria.ru/20240306/gagauziya-1931357688.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евгения гуцул, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, совет федерации рф, евросоюз, валентина матвиенко
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Валентина Матвиенко
Президенту Молдавии придется считаться с мнением Гагаузии, заявила Гуцул

Гуцул: президенту Молдавии придется считаться с мнением Гагаузии в вопросе с ЕС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкБашкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Президенту Молдавии Майе Санду, которая выступила с инициативой провести референдум по поводу вступления страны в Евросоюз, придется считаться с евразийским вектором жителей Гагаузии, заявила в интервью РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул.
"Это волеизъявление гагаузского народа, и Майе Санду, другим представителям правящей партии придется с ним считаться. Мы будем отстаивать позицию жителей автономии, используя для этого все инструменты демократического, правового государства", — сказала она на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
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На референдуме 2014 года в Гагаузии более 98 процентов жителей высказались за евразийскую интеграцию, напомнила Гуцул.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

В конце прошлого года Санду предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать мнение по поводу вступления страны в ЕС. Он может пройти в один день с президентскими выборами, осенью этого года.
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Ситуация в автономии

Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы автономии Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Парламент Молдавии в прошлом октябре одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.
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Накануне Конституционный суд Молдавии отменил подобные поправки, признав их незаконными. Кроме того, Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
На встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в начале марта глава Гагаузии подтвердила, что Кишинев нарушает права жителей автономии, это переходит все границы. Гуцул отметила, что регион хочет развивать отношения с Москвой и пользоваться российской поддержкой.
Матвиенко, в свою очередь, пообещала расширять связи с Гагаузией. По ее словам, Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс автономии и готова оказывать региону всяческое содействие.
Читайте полный текст интервью Евгении Гуцул >>
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