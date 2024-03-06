https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

Евгения Гуцул: евроинтеграция Молдавии — это красивая сказка

Евгения Гуцул: евроинтеграция Молдавии — это красивая сказка - РИА Новости, 06.03.2024

Евгения Гуцул: евроинтеграция Молдавии — это красивая сказка

Политика европейской интеграции, которую проводит президент Молдавии Майа Санду, является красивой сказкой, которую она продала молдавскому избирателю, заявила... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:00

2024-03-06T09:00

2024-03-06T10:14

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евгения гуцул

совет федерации рф

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Политика европейской интеграции, которую проводит президент Молдавии Майа Санду, является красивой сказкой, которую она продала молдавскому избирателю, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она рассказала, что взамен обещанного "европейского уровня жизни" жители страны получили стагнацию в экономике, сокращение объемов промышленного производства, высокие темпы инфляции и рост тарифов на коммунальные услуги. Глава Гагаузии сообщила агентству, что, вопреки политическим разногласиям центра и автономии, вопрос о выходе региона из состава Молдавии не стоит.— Какие итоги вашего визита в Москву? С кем вы встречались? Что обещала российская сторона?— Второго марта у нас состоялась встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Мативенко. Встреча прошла в конструктивном ключе и в доверительной атмосфере. Мною был поднят вопрос об активизации межрегионального сотрудничества. На сегодняшний день у Гагаузии подписаны договоры о партнерстве с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Подмосковьем и еще семью регионами. Мы бы хотели придать новый импульс нашим межрегиональным связям и наполнить их конкретными событиями и совместными проектами. Инициатива получила поддержку со стороны Валентины Матвиенко, нам обещано содействие в этом вопросе со стороны Совета Федерации.Много говорили и об экономике. Сегодня аграрный и винодельческий сектор Гагаузии и всей Молдовы находится в тяжелом положении. Гагаузский бизнес заинтересован в российском рынке, где нашу продукцию еще помнят и ценят за высокие вкусовые качества и экологичность. Валентина Матвиенко обещала нам, что профильным ведомствам будет дано поручение изучить этот вопрос, чтобы для гагаузской продукции был "зеленый свет" на российском рынке.— С кем еще будут встречи в России?— На полях Международного фестиваля молодежи в Сочи мы проводим встречи с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве.— Молдавские власти могут завести на вас уголовное дело за визит в РФ?— Какой будет дальнейшая реакция молдавских властей, прогнозировать не берусь, и это даже не имеет для меня особого значения. На посту главы Гагаузии я продвигаю курс, который от меня ждет гагаузский народ. А наш народ на гагаузских референдумах 2 февраля 2014-го однозначно высказался за укрепление связей с Российской Федерацией.— Каким образом можно улучшить транспортную доступность региона из РФ, о чем вы говорили ранее с Валентиной Матвиенко?— Сейчас добраться из России в Молдову непросто. Молдавские власти в одностороннем порядке прекратили прямое авиасообщение с Россией. К сожалению, эта проблема создана политиками, и решится она только когда у руководства Молдовы окажутся силы, которые будут действовать в интересах своей страны и своего народа, а не под диктовку извне.— Как бы вы оценили стремление президента Молдавии Майи Санду в Евросоюз?— Под красивой вывеской "европейского будущего" скрываются огромные риски для экономики, социальной сферы и национальной идентичности Республики Молдова и Гагаузии, в частности. Политика европейской интеграции проводится Майей Санду без учета национальных интересов и вопреки позиции жителей Гагаузии. Впрочем, здесь возможны дискуссии, в какой степени молдавские власти вообще независимы в принятии решений.— Президент Молдавии Майя Санду объявила проведение референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз. Центральные власти намерены провести плебисцит в один день с президентскими выборами. Оппозиция в республике раскритиковала эти инициативы. В Гагаузии тоже. На ваш взгляд, не приведет ли это к дестабилизации ситуации в автономии и в стране в целом?— В Гагаузской автономии 2 февраля 2014 года прошел всенародный референдум, на котором у жителей региона спросили, где они видят свое будущее. Более 98 процентов проголосовавших при явке в 70 процентов высказались за евразийскую интеграцию. Это волеизъявление гагаузского народа, и Майе Санду, а так же другим представителям правящей партии, придется с ним считаться. Мы будем отстаивать позицию жителей автономии, используя для этого все инструменты демократического, правового государства.— Что Майя Санду ждет от ЕС? Допустим, Молдавия откажется от выгодных связей с РФ, а что получит взамен? Украина отказалась от России, ее обещали взять в ЕС, а по факту даже зерно ввезти в Польшу не разрешают и уже высыпают его из вагонов.— Европейская интеграция — это красивая сказка, которую правящая партия "продала" молдавскому избирателю. Реальность оказалось иной. Вместо "европейского уровня жизни" жители нашей страны получили стагнацию в экономике и падение экспорта, высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги. Молдавский избиратель извлек горький урок, и, я уверена, на следующих выборах Майя Санду и проевропейские партии наберут значительно меньше голосов.— Не могли бы вы рассказать подробнее, в чем выражаются притеснения в адрес Гагаузии со стороны Кишинева?— После моей победы на выборах башкана (главы автономии. — Прим. ред.) президент отказалась подписывать указ о моем включении в состав правительства — это нонсенс, такого не было за все время функционирования автономии! Согласно закону "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия" и ряду других нормативно-правовых актов башкан является по статусу членом правительства Республики Молдова. Но личные антипатии и страх перед реальной оппозицией для Санду выше закона.Кроме того, правящая партия внесла, а Санду промульгировала поправки в налоговый кодекс, которые урезали доходную часть бюджета Гагаузии на 20 процентов. Под угрозой оказались наши социальные и инвестиционные программы. Мы оспорили эти дискриминационные поправки в Конституционном суде, и 5 марта судьи признали данные поправки неконституционными.— Гагаузия имеет опыт государственной независимости. С 1990 по 1994 годы существовала Гагаузская Республика, которая потом была преобразована в Автономное территориальное образование Гагаузия (Гагауз Ери) в составе Молдавии. На фоне евроинтеграционных устремлений официального Кишинева, рассматриваете ли вы возможность возвращения к статусу независимого государства? При каком условии Гагаузия может объявить о выходе из состава Молдавии?— Закон Республики Молдова "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия" предусматривает, что это может произойти только в случае, если наша страна утратит свою независимость. На сегодняшний день нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу. Жители Гагаузии являются патриотами своего государства — Республики Молдова. Мы прекрасно сосуществуем с другими народами, населяющими наш край. Все возникающие противоречия лежат в политической плоскости и носят искусственный характер.Уверена, что с ростом политической культуры и приходом во власть на национальном уровне новых ответственных политиков с государственным мышлением, все спорные вопросы между центром и автономией будут достаточно быстро урегулированы путем диалога.— Какую помощь обещала Турция Гагаузии?— В сентябре прошлого года на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом я говорила о дискриминационной политике, которую ведет правящая партия и президент Молдовы по отношению к гагаузскому народу. Мы рассчитываем на то, что официальная Анкара повлияет на молдавские власти и не позволит ущемлять наш особый правовой статус.

https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930460576.html

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https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html

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https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

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