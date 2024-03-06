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Новое дело на митрополита Черкасского завели по доносу - РИА Новости, 06.03.2024
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Религия
 
18:41 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/mitropolit-1931556931.html
Новое дело на митрополита Черкасского завели по доносу
Новое дело на митрополита Черкасского завели по доносу - РИА Новости, 06.03.2024
Новое дело на митрополита Черкасского завели по доносу
Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), который находится в больнице после обыска СБУ у него в дома, рассказал, что новое дело на него завели по... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:41
2024-03-06T18:41
религия
владимир зеленский
черкассы
служба безопасности украины
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), который находится в больнице после обыска СБУ у него в дома, рассказал, что новое дело на него завели по доносу бывшего священнослужителя Черкасской епархии канонической УПЦ, основанием для доноса стала проповедь иерарха, соответствующее обращение к прихожанам размещено на YouTube-канале епархии.Митрополит Феодосий 27 февраля был госпитализирован после гипертонического криза, сообщила ранее в Telegram-канале пресс-служба епархии. 23 февраля СБУ предъявила очередное, четвертое, обвинение митрополиту."Что касается предметно того нового дела, которое возбудили против меня, и почему был обыск в доме, это 161 статья вновь, оно открыто на основании доноса одного из бывших священнослужителей из нашей епархии. Донос основан на одной из моих проповедей – слов утешения сестрам и прихожанам монастыря Рождества Богородицы в Черкассах, которых выгнали из их обители, жестоко избили. Эти кадры избиения облетели, наверное, весь мир", - рассказал в видеообращении из больничной палаты митрополит Феодосий.По его словам, в больницу к нему приезжали сотрудники СБУ и привезли "ходатайство в суд". "Чтобы на основании этой проповеди меня опять заключить под круглосуточный домашний арест. После того как я выйду из больницы, будет заседание суда, где будет решаться этот вопрос", - сказал митрополит.Он поблагодарил Бога за возможность "понести хоть в малой степени тот крест, который Господь сегодня возложил на Украинскую православную церковь". Также иерарх поблагодарил врачей за их профессионализм, а прихожан епархии и священнослужителей УПЦ – за молитвы о его здоровье.Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита. В ноябре 2023 года раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили монастырь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, верующие и наместник были избиты силовиками и изгнаны из обители. Позднее полиция заблокировала входы в городской больнице, куда были доставлены пострадавшие при захвате.
https://ria.ru/20240305/obyski-1931210765.html
https://ria.ru/20240305/upts-1931207684.html
https://ria.ru/20240304/lavra-1931086312.html
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владимир зеленский, черкассы, служба безопасности украины, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Владимир Зеленский, Черкассы, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
Новое дело на митрополита Черкасского завели по доносу

Митрополит Черкасский рассказал, что новое дело на него завели по доносу

© Черкаська єпархія УПЦМитрополит Черкасский Феодосий в суде
Митрополит Черкасский Феодосий в суде
© Черкаська єпархія УПЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), который находится в больнице после обыска СБУ у него в дома, рассказал, что новое дело на него завели по доносу бывшего священнослужителя Черкасской епархии канонической УПЦ, основанием для доноса стала проповедь иерарха, соответствующее обращение к прихожанам размещено на YouTube-канале епархии.
Митрополит Феодосий 27 февраля был госпитализирован после гипертонического криза, сообщила ранее в Telegram-канале пресс-служба епархии. 23 февраля СБУ предъявила очередное, четвертое, обвинение митрополиту.
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
СБУ начала обыски у священника Черкасской епархии УПЦ
5 марта, 14:02
"Что касается предметно того нового дела, которое возбудили против меня, и почему был обыск в доме, это 161 статья вновь, оно открыто на основании доноса одного из бывших священнослужителей из нашей епархии. Донос основан на одной из моих проповедей – слов утешения сестрам и прихожанам монастыря Рождества Богородицы в Черкассах, которых выгнали из их обители, жестоко избили. Эти кадры избиения облетели, наверное, весь мир", - рассказал в видеообращении из больничной палаты митрополит Феодосий.
По его словам, в больницу к нему приезжали сотрудники СБУ и привезли "ходатайство в суд". "Чтобы на основании этой проповеди меня опять заключить под круглосуточный домашний арест. После того как я выйду из больницы, будет заседание суда, где будет решаться этот вопрос", - сказал митрополит.
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5 марта, 13:51
Он поблагодарил Бога за возможность "понести хоть в малой степени тот крест, который Господь сегодня возложил на Украинскую православную церковь". Также иерарх поблагодарил врачей за их профессионализм, а прихожан епархии и священнослужителей УПЦ – за молитвы о его здоровье.
Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита. В ноябре 2023 года раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили монастырь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, верующие и наместник были избиты силовиками и изгнаны из обители. Позднее полиция заблокировала входы в городской больнице, куда были доставлены пострадавшие при захвате.
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В Киеве не исключили принудительного выселения монахов из лавры
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РелигияВладимир ЗеленскийЧеркассыСлужба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Религия
 
 
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