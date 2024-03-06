https://ria.ru/20240306/mitropolit-1931556931.html

Новое дело на митрополита Черкасского завели по доносу

Новое дело на митрополита Черкасского завели по доносу - РИА Новости, 06.03.2024

Новое дело на митрополита Черкасского завели по доносу

Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), который находится в больнице после обыска СБУ у него в дома, рассказал, что новое дело на него завели по... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:41

2024-03-06T18:41

2024-03-06T18:41

религия

владимир зеленский

черкассы

служба безопасности украины

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

религия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев), который находится в больнице после обыска СБУ у него в дома, рассказал, что новое дело на него завели по доносу бывшего священнослужителя Черкасской епархии канонической УПЦ, основанием для доноса стала проповедь иерарха, соответствующее обращение к прихожанам размещено на YouTube-канале епархии.Митрополит Феодосий 27 февраля был госпитализирован после гипертонического криза, сообщила ранее в Telegram-канале пресс-служба епархии. 23 февраля СБУ предъявила очередное, четвертое, обвинение митрополиту."Что касается предметно того нового дела, которое возбудили против меня, и почему был обыск в доме, это 161 статья вновь, оно открыто на основании доноса одного из бывших священнослужителей из нашей епархии. Донос основан на одной из моих проповедей – слов утешения сестрам и прихожанам монастыря Рождества Богородицы в Черкассах, которых выгнали из их обители, жестоко избили. Эти кадры избиения облетели, наверное, весь мир", - рассказал в видеообращении из больничной палаты митрополит Феодосий.По его словам, в больницу к нему приезжали сотрудники СБУ и привезли "ходатайство в суд". "Чтобы на основании этой проповеди меня опять заключить под круглосуточный домашний арест. После того как я выйду из больницы, будет заседание суда, где будет решаться этот вопрос", - сказал митрополит.Он поблагодарил Бога за возможность "понести хоть в малой степени тот крест, который Господь сегодня возложил на Украинскую православную церковь". Также иерарх поблагодарил врачей за их профессионализм, а прихожан епархии и священнослужителей УПЦ – за молитвы о его здоровье.Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита под домашний арест с ношением электронного браслета. Иерарху вменяли разжигание религиозной ненависти. В декабре суд отменил круглосуточный арест. Сам архиерей заявлял, что дело против него является политическим, надуманным и сфальсифицированным. Клирики и прихожане Черкасской епархии УПЦ в начале сентября направили обращение Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование митрополита. В ноябре 2023 года раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили монастырь Рождества Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах, верующие и наместник были избиты силовиками и изгнаны из обители. Позднее полиция заблокировала входы в городской больнице, куда были доставлены пострадавшие при захвате.

https://ria.ru/20240305/obyski-1931210765.html

https://ria.ru/20240305/upts-1931207684.html

https://ria.ru/20240304/lavra-1931086312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир зеленский, черкассы, служба безопасности украины, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), религия