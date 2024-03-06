https://ria.ru/20240306/gazprom-1931376375.html

Суд в Петербурге удовлетворил иск "Газпром экспорта" к чешскому Net4Gas

Суд в Петербурге удовлетворил иск "Газпром экспорта" к чешскому Net4Gas - РИА Новости, 06.03.2024

Суд в Петербурге удовлетворил иск "Газпром экспорта" к чешскому Net4Gas

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" с требованием запретить оператору внутренних... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T09:44

2024-03-06T09:44

2024-03-06T09:44

экономика

чехия

санкт-петербург

ленинградская область

газпром

северный поток

авария на "северных потоках"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" с требованием запретить оператору внутренних газопроводов Чехии Net4Gas продолжать спор в иностранном арбитраже, следует из материалов дела на портале "Электронное правосудие". "Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить полностью", – сообщается в карточке дела. Резолютивная и мотивировочная части решения арбитражного суда пока не опубликованы. Согласно материалам дела, иск "Газпром экспорта" заявлен "о запрете продолжать арбитражное разбирательство в арбитражном суде при Экономической палате Чешской Республики и Аграрной палате Чешской Республики", а также о взыскании денежных средств. Объем возможного взыскания пока не уточняется. Как сообщалось в феврале, согласно заявлению Net4Gas, около года назад эта компания не получила причитающиеся ей по контрактам с крупным российским поставщиком последние ежемесячные платежи за использование газотранспортной системы. По данным Net4Gas, переговоры с российской компанией не принесли положительного результата, и Net4Gas решила приступить к арбитражному разбирательству. Как сообщал агентству ЧТК главный экономист пражского банка Trinity Bank Лукаш Кованда, "Газпром" не платил Net4Gas с конца 2022 года. Ранее российская компания арендовала газопроводы на территории Чехии, чтобы использовать их для поставок газа по газопроводу "Северный поток" с севера Германии в ее южную часть, в Австрию. По словам Кованды, после разрушения газопроводов "Северный поток" "Газпром" явно не видит причин, по которым он должен продолжать платить Net4Gas за арендованную мощность газопровода. При этом, по мнению чешской стороны, он прекратил выплату "раньше, чем мог по закону". Госкомпания ČEPS по поручению правительства купила 29 сентября 2023 года фирму Net4Gas Holdings, которая управляет разветвленной системой газопроводов и газотранспортных станций на территории Чехии, стоимость сделки составила 5 миллиардов крон.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

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санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, чехия, санкт-петербург, ленинградская область, газпром, северный поток, авария на "северных потоках"