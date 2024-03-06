https://ria.ru/20240306/avtoregistratsiya-1752225079.html

Автоюрист рассказал о подводных камнях регистрации автомобиля онлайн

Как поставить машину на учет в ГИБДД 2024 регистрация через Госуслуги онлайн

Автоюрист рассказал о подводных камнях регистрации автомобиля онлайн

Регистрация автомобиля позволяет водителю эксплуатировать транспортное средство на законных основаниях. О том, как поставить на учет машину в ГИБДД онлайн через РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:58

2024-03-06T15:58

2024-03-06T17:05

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Регистрация автомобиля позволяет водителю эксплуатировать транспортное средство на законных основаниях. О том, как поставить на учет машину в ГИБДД онлайн через "Госуслуги" в 2024 году, каков размер госпошлины и что делать в случае отказа в регистрации, — в материале РИА Новости.Регистрация автомобиляПроцедура регистрации машины сразу после приобретения регламентирована правилами, утвержденными постановлением правительства от 21.12.2019. (с изменениями на 21 апреля 2022 года). В них, в частности, сказано:Зачем ставить на учет?Езда без регистрационного документа является нарушением закона. Согласно Правилам государственной регистрации транспортного средства машина подлежит обязательной постановке на учет в ГИБДД. Процедура предусматривает присвоение автомобилю новых регистрационных знаков. Такое требование распространяется как на недавно вышедшие с заводского конвейера машины, и на транспорт с пробегом.Регистрироваться в обязательном порядке должны все автомобили и мотоциклы с двигателями мощностью более четырех киловатт или рабочим объемом более 50 см3, а также чья скорость может превышать 50 км/ч. Кроме этого, необходимо оформлять прицепы и автотранспорт, которые временно привезены в Россию из других стран на срок более одного года.Помимо прочего, регистрация защищает новых владельцев — автоинспекция проверяет, не числится ли машина в угоне, соответствует ли нормам безопасности, в каком техническом состоянии находится и так далее. Поэтому, как утверждают эксперты, постановка на учет должна быть в интересах самого собственника.Срок постановки на учетАвтомобиль должен быть зарегистрирован в течение десяти дней с момента покупки. В это время штраф не взимается, можно легально ездить по дорогам. Но в Москве не рекомендуется оставлять такие авто на парковках, так как в городе с 2017 года по решению антитеррористической комиссии машины, владельцев которых было невозможно идентифицировать, признали потенциально опасными и начали увозить на специальные стоянки.По прошествии срока санкция за отсутствие документа — от 1500 до 2000 рублей. Вождение без регистрации наказывается штрафом в размере 500-800 рублей. При повторном нарушенииЧто нужно для регистрации?Прежде чем оформлять документы для постановки транспорта на учет, стоит выполнить предварительную подготовку автомобиля:Только после всех этих манипуляций можно подавать заявление на регистрацию автомобиля. На учет машину могут ставить владельцы, которые достигли 16 лет."Собственник может заниматься постановкой на учет лично. Также регистрационные действия может осуществить иное лицо, уполномоченное нотариально заверенной доверенностью. Без полиса ОСАГО автомобиль не зарегистрируют, однако приносить его в ГИБДД не нужно — у инспекторов есть доступ к базе Российского союза автостраховщиков, по которой они самостоятельно проверят наличие страховки транспортного средства", — объясняет Григорий Колпаков, руководитель компании "Автоюрист № 1" (Краснодар).Подготовка документовДля постановки ТС на учет потребуются:С 2022 года для регистрации автомобиля старше четырех лет необходима диагностическая карта. Она содержит заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности.В паспорте транспортного средства (ПТС) обязательно должен быть вписан новый владелец, указано его место жительства, дата покупки. Также нужны подписи обеих сторон при передаче автомобиля.Документ о праве собственности — необходимая информация для ГИБДД, которая подтверждает, что автомобиль принадлежит конкретному человеку. Чаще всего он представляет собой договор купли-продажи, но также подходят документ о выделении автомобиля инвалиду от органов социальной защиты, свидетельство о праве на наследство, акт передачи транспорта в качестве выигрыша, судебный приказ или выписка из передаточного акта (например, когда имущество компании переходит к другому юридическому лицу).Полис ОСАГО — документ, который обязателен для прохождения процедуры регистрации. Для его оформления нужны:Госпошлина за регистрацию машины зависит от того, оформляет ли владелец новый госномер или новое ПТС. Обычно необходимо оплатить услугу в размере 500 рублей, в то время как за получение нового госномера — 2000 рублей, ПТС — 800 рублей. В сумму госпошлины может входить редактирование данных, поэтому конкретную величину можно узнать непосредственно во время подачи заявления или на сайтах государственных организаций, самостоятельно проделав расчет.Найти реквизиты для оплаты госпошлины и другую информацию, связанную с оплатой можно на сайте МВД, ГИБДД или сайте "Госуслуги".Существует несколько способов оплаты госпошлины:Оформление на "Госуслугах""Поставить машину на учет можно несколькими способами. Помимо традиционного посещения подразделения ГИБДД, один из вариантов — воспользоваться порталом "Госуслуги" (однако посетить Госавтоинспекцию все равно придется)", — уточняет Григорий Колпаков.При оформлении транспорта через "Госуслуги" владелец сам выбирает место, время и дату получения услуги.Заявление онлайнДля того чтобы заполнить заявления онлайн, необходимо авторизоваться на сайте госуслуг и найти услугу "Регистрация транспортного средства". Есть два варианта: электронный или личное посещение. В первом случае потребуется заполнить заявление по форме, состоящей из 13 пунктов, и выбрать подходящие параметры для записи (место подачи и получения документов, время, дата), во втором — только запись, а само заявление придется заполнять от руки в ГИБДД.Выбор отделения ГИБДДНа сайте госуслуг можно выбрать то отделение ГИБДД, до которого удобнее добираться. Система предлагает подразделения в том городе, который был указан в форме заявления.Оплата госпошлиныОбычно в течение 30 минут после оформления заявления становится доступной возможность оплаты госпошлины. Погасить сумму можно прямо там же, в своем личном кабинете, с помощью банковской карты.Посещение ГИБДДПосле одобрения запроса и оплаты госпошлины остается дождаться выбранного дня и прийти в ГИБДД с собранным пакетом документов. Так как услуга предоставлялась онлайн, помимо стандартного списка, с собой также необходимо взять распечатанное заявление с "Госуслуг". После проверки достоверности представленных сведений приходит уведомление в личный кабинет и владелец может забирать новое свидетельство в том же отделении ГИБДД.Особенности регистрации нового автомобиляС 1 января 2020 года официальные дилеры получили статус специализированных организаций, которые имеют право регистрировать транспорт. Если автомобиль приобретен в автосалоне, предоставляющем такую услугу, автовладельцу не нужно посещать ГИБДД. Эту информацию необходимо уточнить при покупке машины.Отказ в постановке на учет"Нередко водителю запрещают все регистрационные действия с автомобилем. Чаще всего это может быть вызвано неуплатой налоговых сборов или штрафов ГИБДД, а также долгами конкретного лица перед коммунальными службами и банками. В таком случае запрет на регистрацию накладывает суд. Это же вправе сделать и сами сотрудники ГИБДД", — отметил эксперт.Кроме того, сотрудники полиции могут отказать в постановке на учет в случае, если выявлено внесение изменений в конструкцию ТС без проверки соблюдения требований безопасности.Таким же правом могут воспользоваться и таможенные органы, если найдут нарушения в правилах ввоза транспортного средства или указание недостоверной информации.Часто владельцам отказывают в постановке на учет в ГИБДД из-за того, что представленная на осмотр машина имеет неисправности, перечисленные в ПДД РФ, при которых использование автомобиля запрещено (например, поврежденная тормозная система, лобовое стекло с дефектами или стертые протекторы на резине).Проблемы при постановке на учетВо время регистрации владелец автомобиля может столкнуться с несколькими трудностями:Поэтому перед покупкой и регистрацией рекомендуют проверять автомобиль по базам — например, с помощью специализированных сервисов и сайта ГИБДД.Изменения в 2024 году7 ноября 2023 года Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, в котором предлагается исключить полис ОСАГО из обязательных для регистрации автомобиля документов, но инициатива пока находится на стадии доработки. Если нормы примут, это уберет достаточно серьезный этап проверки при регистрации авто.

https://ria.ru/20210831/prava-1748071909.html

https://ria.ru/20240122/nalog-1745396263.html

https://ria.ru/20240208/avtonomera-1926055743.html

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общество, авто, осаго, россия