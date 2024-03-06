https://ria.ru/20240306/atom-1931525097.html

Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин

Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024

Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин

Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:11

2024-03-06T17:11

2024-03-06T18:05

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магатэ

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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."Мы остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире — не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности атомных объектов", — сказал глава государства.Президент перечислил передовые проекты, реализуемые "Росатомом": строительство Курской АЭС — 2, нового энергоблока с реактором на быстрых нейтронах, проекты по АЭС малой мощности, в том числе по плавучим атомным станциям, развитие ледокольного флота. По его словам, Москва готова делиться наработками с партнерами, планирует укреплять сотрудничество с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги."Знаю, что у вас в повестке дня сегодняшней встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные. И мы, конечно, готовы к тому, чтобы их обсуждать и делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике", — уточнил Путин.Встреча главы государства с гендиректором МАГАТЭ прошла на территории государственной резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Гросси подчеркивал, что планирует обсудить с Путиным проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.Министр обороны Сергей Шойгу указывал, что Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать атомную станцию. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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