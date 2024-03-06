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Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
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17:11 06.03.2024 (обновлено: 18:05 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/atom-1931525097.html
Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин
Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин
Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:11
2024-03-06T18:05
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владимир путин
магатэ
рафаэль гросси
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."Мы остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире — не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности атомных объектов", — сказал глава государства.Президент перечислил передовые проекты, реализуемые "Росатомом": строительство Курской АЭС — 2, нового энергоблока с реактором на быстрых нейтронах, проекты по АЭС малой мощности, в том числе по плавучим атомным станциям, развитие ледокольного флота. По его словам, Москва готова делиться наработками с партнерами, планирует укреплять сотрудничество с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги."Знаю, что у вас в повестке дня сегодняшней встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные. И мы, конечно, готовы к тому, чтобы их обсуждать и делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике", — уточнил Путин.Встреча главы государства с гендиректором МАГАТЭ прошла на территории государственной резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Гросси подчеркивал, что планирует обсудить с Путиным проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.Министр обороны Сергей Шойгу указывал, что Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать атомную станцию. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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россия, владимир путин, магатэ, рафаэль гросси, новости - ядерные технологии, москва, киев, запорожская аэс, сергей шойгу, сочи, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2
Россия, Владимир Путин, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Новости - Ядерные технологии, Москва, Киев, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу, Сочи, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС-2
Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин

Путин: РФ делает все для повышения безопасности объектов атомной энергетики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Президент Владимир Путин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Владимир Путин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар — РИА Новости. Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Мы остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире — не только эксплуатируем, активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности атомных объектов", — сказал глава государства.
Президент перечислил передовые проекты, реализуемые "Росатомом": строительство Курской АЭС — 2, нового энергоблока с реактором на быстрых нейтронах, проекты по АЭС малой мощности, в том числе по плавучим атомным станциям, развитие ледокольного флота. По его словам, Москва готова делиться наработками с партнерами, планирует укреплять сотрудничество с МАГАТЭ по всем направлениям и благодарна агентству за встречные шаги.
"Знаю, что у вас в повестке дня сегодняшней встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные. И мы, конечно, готовы к тому, чтобы их обсуждать и делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике", — уточнил Путин.
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Встреча главы государства с гендиректором МАГАТЭ прошла на территории государственной резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Гросси подчеркивал, что планирует обсудить с Путиным проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022-го после первого визита Гросси на объект.

Министр обороны Сергей Шойгу указывал, что Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать атомную станцию. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
РоссияВладимир ПутинМАГАТЭРафаэль ГроссиНовости - Ядерные технологииМоскваКиевЗапорожская АЭССергей ШойгуСочиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭС-2
 
 
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