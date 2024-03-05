https://ria.ru/20240305/upts-1931207684.html

СМИ: политика Киева в отношении УПЦ беспокоит даже депутатов "Слуги народа"

СМИ: политика Киева в отношении УПЦ беспокоит даже депутатов "Слуги народа" - РИА Новости, 05.03.2024

СМИ: политика Киева в отношении УПЦ беспокоит даже депутатов "Слуги народа"

Политика гонений, которую проводит официальный Киев по отношению к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), беспокоит даже депутатов из партии "Слуга... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:51

2024-03-05T13:51

2024-03-05T15:51

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Политика гонений, которую проводит официальный Киев по отношению к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), беспокоит даже депутатов из партии "Слуга народа", пишет газета Express со ссылкой на представляющего права УПЦ американского адвоката Роберта Амстердама. "Амстердам заявил, что даже члены парламента из партии самого (Владимира) Зеленского серьезно обеспокоены политикой (в отношении УПЦ)", - сообщает издание. Отмечается, что Англиканская церковь также выразила обеспокоенность происходящим на Украине, тогда как высокопоставленные республиканцы в США заявили газете, что считают верной критику Зеленского по отношению к УПЦ. По словам Амстердама, УПЦ подвергалась нападкам в течение нескольких лет, но атаки со стороны властей ужесточились с декабря прошлого года. "Многих священников задержали, многие священники были избиты", - добавил он. Юрист также осудил неограниченный контроль над тайной полицией, который имеют украинские власти, пропаганду ненависти в СМИ Украины и позицию Запада. "Запад... решил, что его СМИ будут инструментами Украины... Мы просто даем Украине свободу преследовать церковь", - отметил Амстердам. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, киев, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь