https://ria.ru/20240305/rpts-1931300638.html

В РПЦ положительно отнеслись к новой "субкультуре"

В РПЦ положительно отнеслись к новой "субкультуре" - РИА Новости, 05.03.2024

В РПЦ положительно отнеслись к новой "субкультуре"

Креативные решения должны быть востребованы для продвижения ценностей, приносящих молодым людям свободу и счастье, сказал РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:44

2024-03-05T18:44

2024-03-05T18:52

религия

вахтанг кипшидзе

религия

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Креативные решения должны быть востребованы для продвижения ценностей, приносящих молодым людям свободу и счастье, сказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя идею о "субкультуре целомудрия".Ранее, по сообщениям СМИ, на VII Международном гиппократовском форуме протоиерей Игорь Аксенов из Выборгской епархии предложил подготовить программу по стимулированию подросткового целомудрия в старших классах школ, в том числе – развивать "субкультуру целомудрия", распространяя футболки и украшения с соответствующими надписями."Действительно, мы долгое время жили в условиях пропаганды моделей проведения, противоположных целомудрию. Творчество, креативные решения должны быть востребованы с целью продвижения тех ценностей, которые действительно приносят молодым людям счастье и свободу", – сказал Кипшидзе РИА Новости.

https://ria.ru/20240302/zakon-1930631302.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

вахтанг кипшидзе, религия