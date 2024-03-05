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В РПЦ положительно отнеслись к новой "субкультуре" - РИА Новости, 05.03.2024
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Религия
 
18:44 05.03.2024 (обновлено: 18:52 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/rpts-1931300638.html
В РПЦ положительно отнеслись к новой "субкультуре"
В РПЦ положительно отнеслись к новой "субкультуре" - РИА Новости, 05.03.2024
В РПЦ положительно отнеслись к новой "субкультуре"
Креативные решения должны быть востребованы для продвижения ценностей, приносящих молодым людям свободу и счастье, сказал РИА Новости зампредседателя... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:44
2024-03-05T18:52
религия
вахтанг кипшидзе
религия
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Креативные решения должны быть востребованы для продвижения ценностей, приносящих молодым людям свободу и счастье, сказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя идею о "субкультуре целомудрия".Ранее, по сообщениям СМИ, на VII Международном гиппократовском форуме протоиерей Игорь Аксенов из Выборгской епархии предложил подготовить программу по стимулированию подросткового целомудрия в старших классах школ, в том числе – развивать "субкультуру целомудрия", распространяя футболки и украшения с соответствующими надписями."Действительно, мы долгое время жили в условиях пропаганды моделей проведения, противоположных целомудрию. Творчество, креативные решения должны быть востребованы с целью продвижения тех ценностей, которые действительно приносят молодым людям счастье и свободу", – сказал Кипшидзе РИА Новости.
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вахтанг кипшидзе, религия
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Религия
В РПЦ положительно отнеслись к новой "субкультуре"

В РПЦ поддержали идею развития "субкультуры целомудрия"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Креативные решения должны быть востребованы для продвижения ценностей, приносящих молодым людям свободу и счастье, сказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя идею о "субкультуре целомудрия".
Ранее, по сообщениям СМИ, на VII Международном гиппократовском форуме протоиерей Игорь Аксенов из Выборгской епархии предложил подготовить программу по стимулированию подросткового целомудрия в старших классах школ, в том числе – развивать "субкультуру целомудрия", распространяя футболки и украшения с соответствующими надписями.
"Действительно, мы долгое время жили в условиях пропаганды моделей проведения, противоположных целомудрию. Творчество, креативные решения должны быть востребованы с целью продвижения тех ценностей, которые действительно приносят молодым людям счастье и свободу", – сказал Кипшидзе РИА Новости.
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