https://ria.ru/20240305/peterburg-1931220918.html
Петербургская митрополия опровергла связь объезда с молитвой и падения БПЛА
Петербургская митрополия опровергла связь объезда с молитвой и падения БПЛА - РИА Новости, 05.03.2024
Петербургская митрополия опровергла связь объезда с молитвой и падения БПЛА
В молитвенном объезде Санкт-Петербурга нет ничего экстраординарного, но недружественные СМИ пытаются связать его с падением беспилотника ради хайпа, заявила РИА РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:36
2024-03-05T14:36
2024-03-05T14:36
религия
санкт-петербург
красногвардейский район
александр беглов
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В молитвенном объезде Санкт-Петербурга нет ничего экстраординарного, но недружественные СМИ пытаются связать его с падением беспилотника ради хайпа, заявила РИА Новости глава сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова. Сайт Санкт-Петербургской епархии 3 марта сообщил о молитвенном объезде города с иконами из Казанского собора, приуроченном к скорому началу Великого поста. В нем приняли участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков) и губернатор Александр Беглов. Ряд украинских СМИ связал это с падением в городе беспилотника, произошедшим накануне. "В епархии митрополит не первый раз совершает молитвенные объезды. Были и облеты. Не только во время коронавируса, как пишут СМИ. В прошлом году, например, - в связи с Пасхой. Так что ничего экстраординарного, и приписывание этого события к падению дрона – этой хайп недружественных СМИ", - сказала Родоманова РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 2 марта сообщил о ЧП в двух домах в Красногвардейском районе Петербурга, частично пострадало остекление балконов. Жертв нет. Жители пострадавших квартир эвакуированы, их временно разместили в детском саду. Беглов возглавил оперативный штаб. Причины произошедшего он не объяснил. Позже власти Петербурга уточнили, что дом 161 на Пискаревском проспекте атаковал беспилотник, также взрывная волна повредила соседние дома и припаркованные рядом автомобили.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
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Жительница Петербурга о взрыве на Пискаревском проспекте
Жительница Красногвардейского района Петербурга Марина Позднякова рассказала РИА Новости, что после того, как услышала звук взрыва, выбежала на улицу и увидела небольшой пожар на балконе на втором этаже соседнего дома
2024-03-05T14:36
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санкт-петербург, красногвардейский район, александр беглов, общество
Религия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Александр Беглов, Общество
Петербургская митрополия опровергла связь объезда с молитвой и падения БПЛА
Родоманова: молитвенный объезд в Петербурге не связан с падением БПЛА