https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html

Европе нужен не только российский газ, но и его украинские хранилища

Европе нужен не только российский газ, но и его украинские хранилища - РИА Новости, 05.03.2024

Европе нужен не только российский газ, но и его украинские хранилища

Неделя началась совсем не томно в том плане, что Евросоюз и Украина опять выскочили в информационное поле в образе хрестоматийных Лебедя, Рака и Щуки. Вначале... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T08:00

2024-03-05T08:00

2024-03-05T12:39

аналитика

европа

украина

киев

кадри симсон

денис шмыгаль

роберт фицо

еврокомиссия

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Неделя началась совсем не томно в том плане, что Евросоюз и Украина опять выскочили в информационное поле в образе хрестоматийных Лебедя, Рака и Щуки. Вначале достоянием общественности стало выступление еврокомиссара по вопросам энергетики. Кадри Симсон наотмашь рубанула сплеча — Еврокомиссия исключает даже малейшую возможность переговоров с Москвой относительно продления газового транзита через Украину. Старый Свет ведет активную работу по полному отказу от российских энергоносителей. Точка.Новость, конечно, тут же подняли на щит все мыслимые западные ресурсы, убеждая всех и в первую очередь Россию, что российский газ западнее Смоленска никому не нужен, Европа прекрасно живет на поставках из других стран.Буквально две недели назад мы, анализируя хронику тематических заявлений и, что намного важнее, действий основных европейских покупателей и бенефициаров, утверждали, что все это не более чем дымовая завеса для набивания себе цены перед неизбежными переговорами. Тогда, помнится, наши мысли и выкладки подверглись жесткой обструкции со стороны отдельных читателей. Что же, время очень быстро расставило все по своим местам.Пока пресса продолжала упоенно пережевывать речь Кадри Симсон, из Киева прозвучал громогласный набат. Премьер-министр Денис Шмыгаль лаконично сообщил, что Украина готова к продлению транзита российского газа по истечении действующего контракта, то есть после 1 января 2025 года, оговорившись, впрочем, что Киев не намерен вести диалог с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу. Иными словами, Роберт Фицо, первый проговорившийся о закулисной подготовке Брюсселя к переговорам по газу (что яростно отрицалось Еврокомиссией), оказался полностью прав. Как и наши промежуточные выводы.На самой Украине новость имела эффект разорвавшейся шрапнельной бомбы, что и понятно. Киев за последние годы приложил немыслимые усилия для расчеловечивания образа России и ее граждан, создавая фигуру абсолютного зла, с которым не может быть никаких переговоров, кроме языка силы и оружия. И тут такой внезапный кунштюк.Впрочем, внезапным он был только для живущих внутри идеологического пузыря. Все прочие прекрасно отдают себе отчет, что Европа прошла зиму исключительно по причине аномальной мягкости последней, а вовсе не потому, что смогла на практике диверсифицировать импорт голубого топлива. Две недели назад министр энергетики Николай Шульгинов прямым текстом сказал, что Россия открыта для газового диалога, но обращений со стороны ЕС не поступало. Пока.Имеющий уши да услышит, как говорится.В это запутанное углеводородное танго органично вписалась новость о том, что Европа чрезвычайно заинтересована в использовании украинских подземных газовых хранилищ для обеспечения нужд грядущего отопительного сезона. Если вспомнить, что эти ПХГ можно заполнить только российским газом, то на кривляния еврочиновников внимание можно больше не обращать в принципе.В наших предыдущих разговорах мы неоднократно говорили, что западные политики — счастливые люди. Они могут нести любую околесицу в соответствии с конъюнктурой политического момента. А вот энергетикам и экономистам посложнее: они вынуждены существовать и действовать внутри физической реальности.Согласно официальной статистике, страны Евросоюза в год совокупно расходуют в среднем 390 миллиардов кубометров природного газа. Историческое неудобство заключается в том, что собственных подземных хранилищ в ЕС очень немного, потому значительную часть газа приходится расходовать "с колес". По последним данным, суммарная мощность ПХГ в Европе, под которые используются как естественные геологические пустоты, так и выработанные месторождения, составляет около 115 миллиардов кубометров. То есть менее трети от общей потребности.Крупнейшими подземными резервуарами могут похвастать Германия, Италия, Австрия, Франция и Нидерланды. Первые три страны по странному стечению обстоятельств исторически являются оптовыми покупателями российского газа, который они с выгодой для себя перепродавали соседям. Чтобы не быть голословными, приведем данные по объемам ПХГ в различных странах в сравнении с цифрами потребления.Крупнейшие газовые закрома у Германии, а именно 25 миллиардов кубометров, но они покрывают лишь 27 процентов от потребности государства. Далее справочно: Италия — 20 миллиардов (25 процентов), Нидерланды — 14 миллиардов (35 процентов), Франция — 13 миллиардов (30 процентов), Австрия — девять миллиардов кубических метров, что позволяет полностью закрывать внутренний спрос.Помимо упомянутых выше стран, избыточными объемами располагают Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия и Латвия. Эти страны предоставляют свои недра для хранения газа, а по факту перепродают его с определенной наценкой. Например, в Боснию, Грецию, Сербию, Финляндию, Швейцарию и Швецию, у которых подземных хранилищ нет. Если предельно утрировать, то Европа покрывает свои нужды посредством трубопроводного распределения газа, имея в резерве россыпь ПХГ разного объема, при этом совокупно все они априори не позволяют создавать стратегический резерв необходимой мощности.Потому нет ничего странного, что Брюссель открыто зарится на украинские подземные хранилища. Общий объем тамошних ПХГ оценивается в 25 миллиардов кубических метров, что сопоставимо с немецкими показателями — с той лишь разницей, что газовые поля Реден и Этцель закачиваются "под пробку" и являются резервом последней надежды, а украинские простаивают. Нужно отметить, что Киев эти цифры прекрасно знает и маневр Брюсселя читает. Поэтому свободные соляные купола придерживаются для получения более прибыльных контрактов, а пока Европе предложены относительно скромные десять миллиардов кубометров.К началу весны позиции всех участников этой геополитической игры ясны и понятны. Европе на случай холодной зимы нужно создавать энергетическую подушку безопасности, что можно сделать только за счет Украины. Киев по уши в долгах, потому особо не скован рамками ценовых пожеланий и готов торговаться. При этом все участники усиленно притворяются, что не понимают, где находится ключевой источник вожделенного газа для заполнения подземных закромов.

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https://ria.ru/20240218/ukraina-1928058250.html

https://ria.ru/20240304/gaz-1931028830.html

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https://ria.ru/20240302/vengriya-1930711695.html

https://radiosputnik.ru/20240119/gaz-1922433280.html

https://ria.ru/20240101/gaz-1919314783.html

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аналитика, европа, украина, киев, кадри симсон, денис шмыгаль, роберт фицо, еврокомиссия, евросоюз, природный газ