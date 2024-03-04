https://ria.ru/20240304/spg-1931027924.html

В Евросоюзе назвали сроки ограничения поставок СПГ из России

В Евросоюзе назвали сроки ограничения поставок СПГ из России - РИА Новости, 04.03.2024

В Евросоюзе назвали сроки ограничения поставок СПГ из России

Европарламент в апреле проголосует по директиве о запрете поставок российского СПГ в ЕС, заявила в понедельник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:51

2024-03-04T14:51

2024-03-04T14:51

россия

украина

белоруссия

кадри симсон

евросоюз

европарламент

еврокомиссия

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Европарламент в апреле проголосует по директиве о запрете поставок российского СПГ в ЕС, заявила в понедельник еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. "В прошлом году мы обсудили этот вопрос с министрами, и все министры поддержали дополнение к нашей директиве о низкоуглеродном газе и водороде. Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по директиве на пленарном заседании в апреле, что позволит нашим странам принять меры, не прибегая к санкциям", - сказала она по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике в ответ на вопрос журналиста о запрете поставок российского СПГ в ЕС. "Еврокомиссия не намерена вести переговоры с Россией, как это было пять лет назад в трехстороннем порядке, когда был согласован контакт о транзите газа (через Украину - ред.). Напротив, в соответствии с нашим планом REPowerEU, мы должны полностью отказаться от российского газа самое позднее к 2027 году", - добавила Симсон. В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по установлению ряда общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. В частности, ожидается, что странам Евросоюза будет позволено вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) и способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена официальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза. Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности Fit for 55, цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращения Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году. А в марте 2022 года ЕК представила план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, и предложил дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20231126/gaz-1911717566.html

https://ria.ru/20231103/spg-1907137345.html

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россия, украина, белоруссия, кадри симсон, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, экономика