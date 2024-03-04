https://ria.ru/20240304/gaz-1931028830.html

Премьер Украины заявил, что не планирует продлевать транзит газа из России

Премьер Украины заявил, что не планирует продлевать транзит газа из России - РИА Новости, 04.03.2024

Премьер Украины заявил, что не планирует продлевать транзит газа из России

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:58

2024-03-04T14:58

2024-03-04T14:58

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Россией о продлении договора о транзите газа в Европу, действие которого истекает в конце 2024 года. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов в конце октября заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "Касаемо транзита. Мы не собираемся вести переговоры (с Россией - ред.), продолжать и ставить свои подписи под договором. Но мы имели неоднократно переговоры с европейскими лидерами. Если европейские страны выступят транзитерами своего газа, мы готовы такую услугу предоставлять. Если нет, то будем использовать газотранспортную систему для наших целей", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции, которая транслируется в YouTube-канале кабмина. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину на ГИС "Суджа" - 41,5 миллиона кубометров на 18 февраля. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите газа. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

https://ria.ru/20240303/gaz-1930816047.html

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Кирилл Волков

экономика, украина, россия, денис шмыгаль, нафтогаз украины, цены на нефть