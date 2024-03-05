https://ria.ru/20240305/baskov-1931226604.html

Басков рассказал, что Матвиенко следит за его творчеством и фигурой

Басков рассказал, что Матвиенко следит за его творчеством и фигурой - РИА Новости, 05.03.2024

Басков рассказал, что Матвиенко следит за его творчеством и фигурой

Народный артист РФ Николай Басков рассказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внимательно следит за его творчеством и поддерживает в... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T14:53

2024-03-05T14:53

2024-03-05T15:16

выставка-форум "россия"

россия

валентина матвиенко

николай басков

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837424370_106:0:2215:1186_1920x0_80_0_0_4ac5f11d954328b47555ac2791b3df3f.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Басков рассказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внимательно следит за его творчеством и поддерживает в трудные моменты жизни, когда он теряет форму. "Вообще, отдельно хочу сказать отдельные слова Валентине Ивановне Матвиенко, потому что она за моим творчеством следит с самого начала, и когда у меня бывают какие-то моменты не очень – звонит мне и говорит Валентина Ивановна: "Басков, хватит жрать!". Я поправился тогда, и она говорит: "Нам надо смотреть на красивого артиста". Валентина Ивановна, я сейчас абсолютно красивый", - сказал Басков после своего выступления на Всероссийском женском форуме, проходящем на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Матвиенко от рассказа Баскова рассмеялась.

https://ria.ru/20240104/loza-1919643209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валентина матвиенко, николай басков, совет федерации рф