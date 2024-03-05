https://ria.ru/20240305/baskov-1931226604.html
Басков рассказал, что Матвиенко следит за его творчеством и фигурой
Басков рассказал, что Матвиенко следит за его творчеством и фигурой - РИА Новости, 05.03.2024
Басков рассказал, что Матвиенко следит за его творчеством и фигурой
Народный артист РФ Николай Басков рассказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внимательно следит за его творчеством и поддерживает в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T14:53
2024-03-05T14:53
2024-03-05T15:16
выставка-форум "россия"
россия
валентина матвиенко
николай басков
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Народный артист РФ Николай Басков рассказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внимательно следит за его творчеством и поддерживает в трудные моменты жизни, когда он теряет форму. "Вообще, отдельно хочу сказать отдельные слова Валентине Ивановне Матвиенко, потому что она за моим творчеством следит с самого начала, и когда у меня бывают какие-то моменты не очень – звонит мне и говорит Валентина Ивановна: "Басков, хватит жрать!". Я поправился тогда, и она говорит: "Нам надо смотреть на красивого артиста". Валентина Ивановна, я сейчас абсолютно красивый", - сказал Басков после своего выступления на Всероссийском женском форуме, проходящем на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Матвиенко от рассказа Баскова рассмеялась.
https://ria.ru/20240104/loza-1919643209.html
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россия, валентина матвиенко, николай басков, совет федерации рф
Выставка-форум "Россия", Россия, Валентина Матвиенко, Николай Басков, Совет Федерации РФ
Басков рассказал, что Матвиенко следит за его творчеством и фигурой
Басков: Матвиенко следит за творчеством и и поддерживает в трудные моменты