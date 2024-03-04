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Когда сажать рассаду 2024 выращивание в домашних условиях по лунному календарю
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Когда сажать рассаду овощей и цветов: благоприятные дни в 2024 году
Когда сажать рассаду 2024 выращивание в домашних условиях по лунному календарю
Когда сажать рассаду овощей и цветов: благоприятные дни в 2024 году
При выращивании рассады в домашних условиях многие ориентируются на лунный календарь. О том, когда сажать семена в 2024 году, чтобы получить здоровые растения,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:25
2024-03-04T13:25
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. При выращивании рассады в домашних условиях многие ориентируются на лунный календарь. О том, когда сажать семена в 2024 году, чтобы получить здоровые растения, какие надо соблюдать правила и что советуют агрономы — в материале РИА Новости.Посадка рассадыВыращенные в специальных условиях (как правило, домашних) молодые растения называют рассадой. Такой метод позволяет пересадить их уже окрепшими в открытый или закрытый грунт.К плюсам самостоятельного выращивания рассады относят:Процесс посадки рассады на большую площадь часто сопровождается пикировкой. Во время этой процедуры прищипывают основной корень молодого растения примерно на ⅓ длины для стимуляции роста боковых корней. Такой способ используют для того, чтобы в будущем получить более крепкое растение. Однако этот метод не всегда приветствуется огородниками из-за того, что считается вмешательством в корневую систему. Существует и беспикировочный способ, который особенно актуален в тех случаях, когда семян ограниченное количество.Что касается самой посадки, то существует несколько правил, которых стоит придерживаться:Для открытого грунтаОткрытый грунт — это земельные участки без защитного укрытия, предназначенные для высадки овощных, садовых и декоративных культур. При посадке рассады необходимо учитывать ее возраст, погоду, освещенность.Перед посадкой овощных культур важно определить готовность растений по следующей таблице:Кроме того, даже если молодые растения готовы к высадке, важно дождаться теплой погоды, чтобы температура воздуха была не ниже 16-18 градусов.Для теплицыГотовить рассаду для теплицы легче — можно не ждать стабильной погоды и формировать условия индивидуально для каждой культуры, а именно температуру воздуха и грунта, влажность и др. Например, для посадки рассады огурца и томата есть свои показатели:Когда сажатьСамым лучшим месяцем для посева семян на рассаду во многих регионах считается март. Но в зависимости от климатических условий время может меняться.По регионуНа примере рассады томата можно сравнить рекомендации по посеву в разных регионах:По лунному календарюМногие дачники пользуются лунным календарем для определения дат посадки. Садовые мероприятия выполняются согласно благоприятным для этого суткам — в каждом месяце есть определенные дни с учетом четырех фаз Луны:Сроки посева семян овощейДата посева семян зависит от многих факторов. Подробнее об этом рассказала Ольга Промская, агроном-агрохимик: "Для правильного установления сроков необходимо определиться с сортами и культурами для высева. Каждая уважающая себя семеноводческая компания обязательно размещает на упаковке характеристику семян. В зависимости от вида растения на упаковке указаны: наименование культуры и сорта в соответствии с Госреестром, гибридность, устойчивость к болезням, характер роста, тип цветения, сроки годности семян, средний вегетационный период, возраст рассады для пикировки (высаживания), срок появления всходов. На эти данные необходимо ориентироваться".По словам эксперта, средний вегетационный период — это ориентировочные цифры, т.е. сколько будет расти молодое растение. Эти данные нужны для того, чтобы понимать, сколько надо выделять времени для ухода за ним. Срок появления всходов — это время, когда можно оценить всхожесть семян. Возраст рассады — момент, когда сеянец будет высажен в почву."На этом этапе часто происходят накладки, посеяли рано и к моменту высадки почва не готова, или нет возможности высадить, растение перерастает, что негативно сказывает на нем", — добавила агроном.Также эксперт привела для примера таблицу с данными для посева рассады некоторых культур:Сроки посева семян цветовТак же как и у овощей, сроки посева семян цветов рассчитываются с учетом среднего вегетационного периода, возраста рассады и срока появления всходов:Благоприятные дни для посадкиДней с растущей луной не так много, поэтому может пригодится памятка-календарь на март-апрель в 2024 году:Лунный посевной календарь на март-апрель в 2024 годуРассадная считалочкаЧтобы быстрее разобраться в том, когда сажать семена, можно сделать расчет на двух примерах разных овощных культур:Когда пересаживать в открытый грунтПри пересадке в открытый грунт нужно быть уверенным в том, что растение готово и есть все условия для его роста. Как правило, на это указывают следующие признаки:Спасение переросшей рассадыПереросшая рассада — это поникшее растение с тонким и длинным стеблем. Один из самых действенных способов "возродить" ее — пересадить в более просторную емкость или даже на улицу, если нет заморозков. Кроме того, можно использовать специальные препараты-ретарданты для остановки роста, но их применяют только в том случае, если на рассаде уже есть три-четыре листика.Но если растение уже полностью полегло, то шансы его восстановления сводятся к минимуму. Поэтому лучше не тратить свои силы на погибшую рассаду и уделить время тем растениям, которые еще можно спасти.Советы опытных огородниковПри выращивании и высадке рассады агрономы рекомендуют:
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растения, россия, цветы
Растения, Россия, Цветы

Когда сажать рассаду овощей и цветов: благоприятные дни в 2024 году

© Sergey BezverkhyПосадка саженца сладкого перца
Посадка саженца сладкого перца
© Sergey Bezverkhy
Посадка саженца сладкого перца
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Оглавление
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. При выращивании рассады в домашних условиях многие ориентируются на лунный календарь. О том, когда сажать семена в 2024 году, чтобы получить здоровые растения, какие надо соблюдать правила и что советуют агрономы — в материале РИА Новости.

Посадка рассады

Выращенные в специальных условиях (как правило, домашних) молодые растения называют рассадой. Такой метод позволяет пересадить их уже окрепшими в открытый или закрытый грунт.
Женщина выбирает семена в магазине - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
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8 января, 12:02
К плюсам самостоятельного выращивания рассады относят:
  • возможность заранее планировать даты посева для каждой культуры;
  • возможность выращивания редких сортов и гибридов, в то время как не во всех магазинах можно найти нужную культуру;
  • гарантия качества растений — при должном уходе они получаются здоровыми и сильными. В больших питомниках зачастую не могут уследить за каждым сеянцем, а в домашних условиях легче контролировать процесс выращивания культур.
Процесс посадки рассады на большую площадь часто сопровождается пикировкой. Во время этой процедуры прищипывают основной корень молодого растения примерно на ⅓ длины для стимуляции роста боковых корней. Такой способ используют для того, чтобы в будущем получить более крепкое растение. Однако этот метод не всегда приветствуется огородниками из-за того, что считается вмешательством в корневую систему. Существует и беспикировочный способ, который особенно актуален в тех случаях, когда семян ограниченное количество.
© Pixabay / Manon25sРассада
Рассада - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© Pixabay / Manon25s
Рассада
Что касается самой посадки, то существует несколько правил, которых стоит придерживаться:
  • лучше всего приобретать семена только у проверенных производителей, так посадка и выращивание рассады будет безопасной и предсказуемой;
  • даже проверенные семена важно обработать — рассортировать, протравить, замочить и т.д.;
  • стоит заранее определиться с грунтом, так как разные растения нуждаются в разных условиях;
  • необходимо соблюдать чистоту во всем — инструменты, емкости и др.
  • важно соблюдать четкие сроки посадки, особенно в открытый грунт, так как многое зависит от погодных условий;
  • рассаде необходима регулярная подкормка питательными веществами;
  • лучше всего закаливать растения перед пересадкой в грунт, чтобы они смогли легче адаптироваться в новых условиях.
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Для открытого грунта

Открытый грунт — это земельные участки без защитного укрытия, предназначенные для высадки овощных, садовых и декоративных культур. При посадке рассады необходимо учитывать ее возраст, погоду, освещенность.
Перед посадкой овощных культур важно определить готовность растений по следующей таблице:
Критерии для высадки овощных культур в открытый грунт

Культура

Высота (см)

Толщина стебля (мм)

Количество листьев (шт.)

Томат ранний

20-25

5-7

7-9

Томат поздний

20-25

5-6

6-8

Капуста белокочанная ранняя

20-25

5-7

5-7

Капуста белокочанная среднеспелая

20-22

4-5

5-6

Капуста белокочанная поздняя

18-20

4-5

5-6

Капуста цветная

20-22

5-7

5-6

Огурец

12-16

5-6

3-5

Перец

18-20

4-5

7-9

Баклажан

20-25

5-6

6-8

Сельдерей

8-12

1-3

4-5

Кроме того, даже если молодые растения готовы к высадке, важно дождаться теплой погоды, чтобы температура воздуха была не ниже 16-18 градусов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыращивание огурцов в тепличном комплексе
Выращивание огурцов в тепличном комплексе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Выращивание огурцов в тепличном комплексе

Для теплицы

Готовить рассаду для теплицы легче — можно не ждать стабильной погоды и формировать условия индивидуально для каждой культуры, а именно температуру воздуха и грунта, влажность и др. Например, для посадки рассады огурца и томата есть свои показатели:

Культура

Температура воздуха

Температура почвы

Влажность

Огурец

В солнечный день — 21-23 градуса.

В пасмурный день — 19-20 градусов.

Ночью — 18-20 градусов.

20-22 градуса

70-75 %

Томат

В солнечный день — 20-22 градуса.

В пасмурный день — 18-19 градусов.

Ночью — 15-17 градусов.

16-18 градусов

60-70 %

Когда сажать

Самым лучшим месяцем для посева семян на рассаду во многих регионах считается март. Но в зависимости от климатических условий время может меняться.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРассада садовых растений на дачном участке
Рассада садовых растений на дачном участке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рассада садовых растений на дачном участке

По региону

На примере рассады томата можно сравнить рекомендации по посеву в разных регионах:
Таблица примерных сроков посева томатов по регионам

Регион

Ранние сорта

Средние сорта

Поздние сорта

Подмосковье

Начало апреля

15-25 марта

Начало марта

Ленинградская область

Конец марта

Середина марта

Не рекомендованы для выращивания

Краснодарский край

Начало апреля (возможна посадка в открытый грунт)

Середина марта

Конец февраля — начало марта

Урал

Конец марта

10-15 марта

Не рекомендованы для выращивания

Сибирь

Конец марта

10-15 марта

Не рекомендованы для выращивания

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По лунному календарю

Многие дачники пользуются лунным календарем для определения дат посадки. Садовые мероприятия выполняются согласно благоприятным для этого суткам — в каждом месяце есть определенные дни с учетом четырех фаз Луны:
  • новолуние — самое неудачное время для работ в саду;
  • растущая Луна — принято считать, что это время самое лучшее из-за того, что она тянет за собой соки растений, а значит способствует их росту;
  • полнолуние — подходит только для подкормки и обработки сада, сажать в это время не рекомендуется;
  • убывающая Луна — соки растений движутся вниз, поэтому подойдет только работа с корнеплодами.
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Сроки посева семян овощей

Дата посева семян зависит от многих факторов. Подробнее об этом рассказала Ольга Промская, агроном-агрохимик:
"Для правильного установления сроков необходимо определиться с сортами и культурами для высева. Каждая уважающая себя семеноводческая компания обязательно размещает на упаковке характеристику семян. В зависимости от вида растения на упаковке указаны: наименование культуры и сорта в соответствии с Госреестром, гибридность, устойчивость к болезням, характер роста, тип цветения, сроки годности семян, средний вегетационный период, возраст рассады для пикировки (высаживания), срок появления всходов. На эти данные необходимо ориентироваться".
© РИА Новости / Кирилл БрагаПикировка рассады томата
Пикировка рассады томата - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Пикировка рассады томата
По словам эксперта, средний вегетационный период — это ориентировочные цифры, т.е. сколько будет расти молодое растение. Эти данные нужны для того, чтобы понимать, сколько надо выделять времени для ухода за ним. Срок появления всходов — это время, когда можно оценить всхожесть семян. Возраст рассады — момент, когда сеянец будет высажен в почву.
"На этом этапе часто происходят накладки, посеяли рано и к моменту высадки почва не готова, или нет возможности высадить, растение перерастает, что негативно сказывает на нем", — добавила агроном.
Также эксперт привела для примера таблицу с данными для посева рассады некоторых культур:
Данные для расчета даты посева семян на рассаду

Культура

Средний вегетационный период

Возраст рассады

Срок появления всходов

Баклажан

ранние сорта: 100-110 дней,

среднеспелые сорта: 120-140 дней

50-60 дней

7-10 дней

Капуста белокочанная

ранние сорта: 85-100 дней,

средние сорта: 100-130 дней,

поздние сорта: 140-180 дней,

среднеспелые сорта: 75-90 дней

45 дней

3-4 дня

Огурец

ранние сорта: 37-45 дней,

среднеспелые сорта: 45-55 дней,

поздние сорта: 55-70 дней

20-25 дней для открытого грунта,

30-35 дней для теплиц

2-4 дня

Перец

ранние сорта: 80-110 дней,

среднеспелые сорта: 110-125 дней,

поздние сорта: 130-150 дней

50-60 дней

7-10 дней

Сельдерей

140-200 дней

60-70 дней

7-10 дней

Томаты

ранние и ультраранние (период от прорастания всходов до технической спелости – 80-105 дней),

среднеспелые (срок созревания – 110-120 дней),

позднеспелые (созревают за 125-140 дней)

высокорослые: 50-60 дней,

среднерослые: 50-55 дней,

штамбовые: 40-45 дней

5-8 дней

Лук

75-90 дней

50-60 дней

10-14 дней

Когда сажать астры - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Как и когда сажать астры: выбор сорта и правила ухода за цветами
13:29

Сроки посева семян цветов

Так же как и у овощей, сроки посева семян цветов рассчитываются с учетом среднего вегетационного периода, возраста рассады и срока появления всходов:
Данные для расчета даты посева семян цветов на рассаду

Культура

Средний вегетационный период

Возраст рассады

Срок появления всходов

Петуния

70 дней

70-80 дней

14-21 дней

Бархатцы

60 дней

45-50 дней

7-14 дней

Астра

80-130 дней

60 дней

10-14 дней

Лобелия

60-80 дней

95 дней

7-14 дней

Цинния

60-70 дней

60 дней

3-5 дней

Алиссум

70 дней

60 дней

4-6 дней

Благоприятные дни для посадки

Дней с растущей луной не так много, поэтому может пригодится памятка-календарь на март-апрель в 2024 году:
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1 апреля 2022, 20:51

Лунный посевной календарь на март-апрель в 2024 году

Лунный посевной календарь на март-апрель в 2024 году

Месяц

Культура

Благоприятные дни

Март

Огурцы, перец, баклажаны, помидоры, капуста, зелень

12-19

Март

Корнеплоды

1-8; 27-31

Март

Чеснок

1-8; 27-31

Март

Однолетние цветы

12-19

Март

Двулетние и многолетние цветы

12-19

Март

Луковичные и клубневые цветы

1-8; 27-31

Апрель

Огурцы, капуста

10-17

Апрель

Перец, баклажаны, помидоры, зелень

10-17; 1-6; 26-30

Апрель

Лук

1-6; 26-30

Апрель

Чеснок

1-6; 26-30

Апрель

Корнеплоды

1-6; 26-30

Апрель

Однолетние цветы

10-17

Апрель

Двулетние и многолетние цветы

10-17

Апрель

Луковичные и клубневые цветы

1-6; 26-30

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБархатцы
Бархатцы - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бархатцы

Рассадная считалочка

Чтобы быстрее разобраться в том, когда сажать семена, можно сделать расчет на двух примерах разных овощных культур:
  1. 1.
    Нужно вырастить рассаду сорта ранних огурцов. Примерная дата высадки — 15 июня. От этого числа отсчитывается 100 дней. Получается 7 марта, и от этой даты также необходимо отсчитать два дня на на появление всходов. Итог — сеять рассаду нужно 5 марта.
  2. 2.
    Нужно вырастить сельдерей. Примерная дата высадки — 15 мая. Из нее вычитается 60-70 дней вегетационного периода и 7-10 дней на появление всходов. Значит, что сеять рассаду нужно примерно с 25 февраля по 8 марта.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПродажа семян овощных культур в Москве
Продажа семян овощных культур в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Продажа семян овощных культур в Москве

Когда пересаживать в открытый грунт

При пересадке в открытый грунт нужно быть уверенным в том, что растение готово и есть все условия для его роста. Как правило, на это указывают следующие признаки:
  • возраст рассады достиг нужных границ;
  • есть сформированные листья (например, у огурца их должно быть от трех до пяти);
  • держится стабильная температура воздуха и почвы, подходящая для растения — к примеру, тем же огурцам необходима температура почвы не менее 16 градусов;
  • растение не имеет признаков болезни и заражения вредителями.
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8 ноября 2023, 17:13

Спасение переросшей рассады

Переросшая рассада — это поникшее растение с тонким и длинным стеблем. Один из самых действенных способов "возродить" ее — пересадить в более просторную емкость или даже на улицу, если нет заморозков. Кроме того, можно использовать специальные препараты-ретарданты для остановки роста, но их применяют только в том случае, если на рассаде уже есть три-четыре листика.
Но если растение уже полностью полегло, то шансы его восстановления сводятся к минимуму. Поэтому лучше не тратить свои силы на погибшую рассаду и уделить время тем растениям, которые еще можно спасти.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина высаживает саженец на дачном участке
Женщина высаживает саженец на дачном участке - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина высаживает саженец на дачном участке

Советы опытных огородников

При выращивании и высадке рассады агрономы рекомендуют:
  • пересаживать растения в открытый грунт в пасмурную погоду, а в теплицу — в вечернее время;
  • корневую систему не оставлять без земляного кома дольше чем на минуту;
  • при солнечной погоде важно притенять растения в течение трех дней после высадки;
  • если приходится часто сталкиваться с переросшей рассадой, то есть смысл заранее обзавестись ретардантами, которые смогут исправить ситуацию в нужный момент;
  • для сдерживания роста рассады можно также пользоваться естественными методами — снизить полив и уменьшить температуру воздуха в помещении.
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