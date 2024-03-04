https://ria.ru/20240304/rassada-1780489958.html
Когда сажать рассаду овощей и цветов: благоприятные дни в 2024 году
Когда сажать рассаду 2024 выращивание в домашних условиях по лунному календарю
Когда сажать рассаду овощей и цветов: благоприятные дни в 2024 году
При выращивании рассады в домашних условиях многие ориентируются на лунный календарь. О том, когда сажать семена в 2024 году, чтобы получить здоровые растения,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:25
2024-03-04T13:25
2024-03-04T13:25
растения
россия
цветы
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. При выращивании рассады в домашних условиях многие ориентируются на лунный календарь. О том, когда сажать семена в 2024 году, чтобы получить здоровые растения, какие надо соблюдать правила и что советуют агрономы — в материале РИА Новости.Посадка рассадыВыращенные в специальных условиях (как правило, домашних) молодые растения называют рассадой. Такой метод позволяет пересадить их уже окрепшими в открытый или закрытый грунт.К плюсам самостоятельного выращивания рассады относят:Процесс посадки рассады на большую площадь часто сопровождается пикировкой. Во время этой процедуры прищипывают основной корень молодого растения примерно на ⅓ длины для стимуляции роста боковых корней. Такой способ используют для того, чтобы в будущем получить более крепкое растение. Однако этот метод не всегда приветствуется огородниками из-за того, что считается вмешательством в корневую систему. Существует и беспикировочный способ, который особенно актуален в тех случаях, когда семян ограниченное количество.Что касается самой посадки, то существует несколько правил, которых стоит придерживаться:Для открытого грунтаОткрытый грунт — это земельные участки без защитного укрытия, предназначенные для высадки овощных, садовых и декоративных культур. При посадке рассады необходимо учитывать ее возраст, погоду, освещенность.Перед посадкой овощных культур важно определить готовность растений по следующей таблице:Кроме того, даже если молодые растения готовы к высадке, важно дождаться теплой погоды, чтобы температура воздуха была не ниже 16-18 градусов.Для теплицыГотовить рассаду для теплицы легче — можно не ждать стабильной погоды и формировать условия индивидуально для каждой культуры, а именно температуру воздуха и грунта, влажность и др. Например, для посадки рассады огурца и томата есть свои показатели:Когда сажатьСамым лучшим месяцем для посева семян на рассаду во многих регионах считается март. Но в зависимости от климатических условий время может меняться.По регионуНа примере рассады томата можно сравнить рекомендации по посеву в разных регионах:По лунному календарюМногие дачники пользуются лунным календарем для определения дат посадки. Садовые мероприятия выполняются согласно благоприятным для этого суткам — в каждом месяце есть определенные дни с учетом четырех фаз Луны:Сроки посева семян овощейДата посева семян зависит от многих факторов. Подробнее об этом рассказала Ольга Промская, агроном-агрохимик: "Для правильного установления сроков необходимо определиться с сортами и культурами для высева. Каждая уважающая себя семеноводческая компания обязательно размещает на упаковке характеристику семян. В зависимости от вида растения на упаковке указаны: наименование культуры и сорта в соответствии с Госреестром, гибридность, устойчивость к болезням, характер роста, тип цветения, сроки годности семян, средний вегетационный период, возраст рассады для пикировки (высаживания), срок появления всходов. На эти данные необходимо ориентироваться".По словам эксперта, средний вегетационный период — это ориентировочные цифры, т.е. сколько будет расти молодое растение. Эти данные нужны для того, чтобы понимать, сколько надо выделять времени для ухода за ним. Срок появления всходов — это время, когда можно оценить всхожесть семян. Возраст рассады — момент, когда сеянец будет высажен в почву."На этом этапе часто происходят накладки, посеяли рано и к моменту высадки почва не готова, или нет возможности высадить, растение перерастает, что негативно сказывает на нем", — добавила агроном.Также эксперт привела для примера таблицу с данными для посева рассады некоторых культур:Сроки посева семян цветовТак же как и у овощей, сроки посева семян цветов рассчитываются с учетом среднего вегетационного периода, возраста рассады и срока появления всходов:Благоприятные дни для посадкиДней с растущей луной не так много, поэтому может пригодится памятка-календарь на март-апрель в 2024 году:Лунный посевной календарь на март-апрель в 2024 годуРассадная считалочкаЧтобы быстрее разобраться в том, когда сажать семена, можно сделать расчет на двух примерах разных овощных культур:Когда пересаживать в открытый грунтПри пересадке в открытый грунт нужно быть уверенным в том, что растение готово и есть все условия для его роста. Как правило, на это указывают следующие признаки:Спасение переросшей рассадыПереросшая рассада — это поникшее растение с тонким и длинным стеблем. Один из самых действенных способов "возродить" ее — пересадить в более просторную емкость или даже на улицу, если нет заморозков. Кроме того, можно использовать специальные препараты-ретарданты для остановки роста, но их применяют только в том случае, если на рассаде уже есть три-четыре листика.Но если растение уже полностью полегло, то шансы его восстановления сводятся к минимуму. Поэтому лучше не тратить свои силы на погибшую рассаду и уделить время тем растениям, которые еще можно спасти.Советы опытных огородниковПри выращивании и высадке рассады агрономы рекомендуют:
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растения, россия, цветы
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
При выращивании рассады в домашних условиях многие ориентируются на лунный календарь
. О том, когда сажать семена
в 2024 году, чтобы получить здоровые растения
, какие надо соблюдать правила и что советуют агрономы — в материале РИА Новости.
Выращенные в специальных условиях (как правило, домашних) молодые растения называют рассадой. Такой метод позволяет пересадить их уже окрепшими в открытый или закрытый грунт.
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К плюсам самостоятельного выращивания рассады относят:
- возможность заранее планировать даты посева для каждой культуры;
- возможность выращивания редких сортов и гибридов, в то время как не во всех магазинах можно найти нужную культуру;
- гарантия качества растений — при должном уходе они получаются здоровыми и сильными. В больших питомниках зачастую не могут уследить за каждым сеянцем, а в домашних условиях легче контролировать процесс выращивания культур.
Процесс посадки рассады на большую площадь часто сопровождается пикировкой. Во время этой процедуры прищипывают основной корень молодого растения примерно на ⅓ длины для стимуляции роста боковых корней. Такой способ используют для того, чтобы в будущем получить более крепкое растение. Однако этот метод не всегда приветствуется огородниками из-за того, что считается вмешательством в корневую систему. Существует и беспикировочный способ, который особенно актуален в тех случаях, когда семян ограниченное количество.
Что касается самой посадки, то существует несколько правил, которых стоит придерживаться:
- лучше всего приобретать семена только у проверенных производителей, так посадка и выращивание рассады будет безопасной и предсказуемой;
- даже проверенные семена важно обработать — рассортировать, протравить, замочить и т.д.;
- стоит заранее определиться с грунтом, так как разные растения нуждаются в разных условиях;
- необходимо соблюдать чистоту во всем — инструменты, емкости и др.
- важно соблюдать четкие сроки посадки, особенно в открытый грунт, так как многое зависит от погодных условий;
- рассаде необходима регулярная подкормка питательными веществами;
- лучше всего закаливать растения перед пересадкой в грунт, чтобы они смогли легче адаптироваться в новых условиях.
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Открытый грунт — это земельные участки без защитного укрытия, предназначенные для высадки овощных, садовых и декоративных культур. При посадке рассады необходимо учитывать ее возраст, погоду, освещенность.
Перед посадкой овощных культур важно определить готовность растений по следующей таблице:
Критерии для высадки овощных культур в открытый грунт
Культура
Высота (см)
Толщина стебля (мм)
Количество листьев (шт.)
Томат ранний
20-25
5-7
7-9
Томат поздний
20-25
5-6
6-8
Капуста белокочанная ранняя
20-25
5-7
5-7
Капуста белокочанная среднеспелая
20-22
4-5
5-6
Капуста белокочанная поздняя
18-20
4-5
5-6
Капуста цветная
20-22
5-7
5-6
Огурец
12-16
5-6
3-5
Перец
18-20
4-5
7-9
Баклажан
20-25
5-6
6-8
Сельдерей
8-12
1-3
4-5
Кроме того, даже если молодые растения готовы к высадке, важно дождаться теплой погоды, чтобы температура воздуха была не ниже 16-18 градусов.
Готовить рассаду для теплицы
легче — можно не ждать стабильной погоды и формировать условия индивидуально для каждой культуры, а именно температуру воздуха и грунта, влажность и др. Например, для посадки рассады огурца и томата есть свои показатели:
Культура
Температура воздуха
Температура почвы
Влажность
Огурец
В солнечный день — 21-23 градуса.
В пасмурный день — 19-20 градусов.
Ночью — 18-20 градусов.
20-22 градуса
70-75 %
Томат
В солнечный день — 20-22 градуса.
В пасмурный день — 18-19 градусов.
Ночью — 15-17 градусов.
16-18 градусов
60-70 %
Самым лучшим месяцем для посева семян на рассаду во многих регионах считается март. Но в зависимости от климатических условий время может меняться.
На примере рассады томата можно сравнить рекомендации по посеву в разных регионах:
Таблица примерных сроков посева томатов по регионам
Регион
Ранние сорта
Средние сорта
Поздние сорта
Подмосковье
Начало апреля
15-25 марта
Начало марта
Ленинградская область
Конец марта
Середина марта
Не рекомендованы для выращивания
Краснодарский край
Начало апреля (возможна посадка в открытый грунт)
Середина марта
Конец февраля — начало марта
Урал
Конец марта
10-15 марта
Не рекомендованы для выращивания
Сибирь
Конец марта
10-15 марта
Не рекомендованы для выращивания
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Многие дачники пользуются лунным календарем для определения дат посадки. Садовые мероприятия выполняются согласно благоприятным для этого суткам — в каждом месяце есть определенные дни с учетом четырех фаз Луны:
- новолуние — самое неудачное время для работ в саду;
- растущая Луна — принято считать, что это время самое лучшее из-за того, что она тянет за собой соки растений, а значит способствует их росту;
- полнолуние — подходит только для подкормки и обработки сада, сажать в это время не рекомендуется;
- убывающая Луна — соки растений движутся вниз, поэтому подойдет только работа с корнеплодами.
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Сроки посева семян овощей
Дата посева семян зависит от многих факторов. Подробнее об этом рассказала Ольга Промская, агроном-агрохимик:
"Для правильного установления сроков необходимо определиться с сортами и культурами для высева. Каждая уважающая себя семеноводческая компания обязательно размещает на упаковке характеристику семян. В зависимости от вида растения на упаковке указаны: наименование культуры и сорта в соответствии с Госреестром
, гибридность, устойчивость к болезням, характер роста, тип цветения, сроки годности семян, средний вегетационный период, возраст рассады для пикировки (высаживания), срок появления всходов. На эти данные необходимо ориентироваться".
По словам эксперта, средний вегетационный период — это ориентировочные цифры, т.е. сколько будет расти молодое растение. Эти данные нужны для того, чтобы понимать, сколько надо выделять времени для ухода за ним. Срок появления всходов — это время, когда можно оценить всхожесть семян. Возраст рассады — момент, когда сеянец будет высажен в почву.
"На этом этапе часто происходят накладки, посеяли рано и к моменту высадки почва не готова, или нет возможности высадить, растение перерастает, что негативно сказывает на нем", — добавила агроном.
Также эксперт привела для примера таблицу с данными для посева рассады некоторых культур:
Данные для расчета даты посева семян на рассаду
Культура
Средний вегетационный период
Возраст рассады
Срок появления всходов
Баклажан
ранние сорта: 100-110 дней,
среднеспелые сорта: 120-140 дней
50-60 дней
7-10 дней
Капуста белокочанная
ранние сорта: 85-100 дней,
средние сорта: 100-130 дней,
поздние сорта: 140-180 дней,
среднеспелые сорта: 75-90 дней
45 дней
3-4 дня
Огурец
ранние сорта: 37-45 дней,
среднеспелые сорта: 45-55 дней,
поздние сорта: 55-70 дней
20-25 дней для открытого грунта,
30-35 дней для теплиц
2-4 дня
Перец
ранние сорта: 80-110 дней,
среднеспелые сорта: 110-125 дней,
поздние сорта: 130-150 дней
50-60 дней
7-10 дней
Сельдерей
140-200 дней
60-70 дней
7-10 дней
Томаты
ранние и ультраранние (период от прорастания всходов до технической спелости – 80-105 дней),
среднеспелые (срок созревания – 110-120 дней),
позднеспелые (созревают за 125-140 дней)
высокорослые: 50-60 дней,
среднерослые: 50-55 дней,
штамбовые: 40-45 дней
5-8 дней
Лук
75-90 дней
50-60 дней
10-14 дней
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Сроки посева семян цветов
Так же как и у овощей, сроки посева семян цветов
рассчитываются с учетом среднего вегетационного периода, возраста рассады и срока появления всходов:
Данные для расчета даты посева семян цветов на рассаду
Культура
Средний вегетационный период
Возраст рассады
Срок появления всходов
Петуния
70 дней
70-80 дней
14-21 дней
Бархатцы
60 дней
45-50 дней
7-14 дней
Астра
80-130 дней
60 дней
10-14 дней
Лобелия
60-80 дней
95 дней
7-14 дней
Цинния
60-70 дней
60 дней
3-5 дней
Алиссум
70 дней
60 дней
4-6 дней
Благоприятные дни для посадки
Дней с растущей луной не так много, поэтому может пригодится памятка-календарь на март-апрель в 2024 году:
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Лунный посевной календарь на март-апрель в 2024 году
Лунный посевной календарь на март-апрель в 2024 году
Месяц
Культура
Благоприятные дни
Март
Огурцы, перец, баклажаны, помидоры, капуста, зелень
12-19
Март
Корнеплоды
1-8; 27-31
Март
Чеснок
1-8; 27-31
Март
Однолетние цветы
12-19
Март
Двулетние и многолетние цветы
12-19
Март
Луковичные и клубневые цветы
1-8; 27-31
Апрель
Огурцы, капуста
10-17
Апрель
Перец, баклажаны, помидоры, зелень
10-17; 1-6; 26-30
Апрель
Лук
1-6; 26-30
Апрель
Чеснок
1-6; 26-30
Апрель
Корнеплоды
1-6; 26-30
Апрель
Однолетние цветы
10-17
Апрель
Двулетние и многолетние цветы
10-17
Апрель
Луковичные и клубневые цветы
1-6; 26-30
Чтобы быстрее разобраться в том, когда сажать семена
, можно сделать расчет на двух примерах разных овощных культур:
1.Нужно вырастить рассаду сорта ранних огурцов. Примерная дата высадки — 15 июня. От этого числа отсчитывается 100 дней. Получается 7 марта, и от этой даты также необходимо отсчитать два дня на на появление всходов. Итог — сеять рассаду нужно 5 марта.
2.Нужно вырастить сельдерей. Примерная дата высадки — 15 мая. Из нее вычитается 60-70 дней вегетационного периода и 7-10 дней на появление всходов. Значит, что сеять рассаду нужно примерно с 25 февраля по 8 марта.
Когда пересаживать в открытый грунт
При пересадке в открытый грунт нужно быть уверенным в том, что растение готово и есть все условия для его роста. Как правило, на это указывают следующие признаки:
- возраст рассады достиг нужных границ;
- есть сформированные листья (например, у огурца их должно быть от трех до пяти);
- держится стабильная температура воздуха и почвы, подходящая для растения — к примеру, тем же огурцам необходима температура почвы не менее 16 градусов;
- растение не имеет признаков болезни и заражения вредителями.
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Спасение переросшей рассады
Переросшая рассада — это поникшее растение с тонким и длинным стеблем. Один из самых действенных способов "возродить" ее — пересадить в более просторную емкость или даже на улицу, если нет заморозков. Кроме того, можно использовать специальные препараты-ретарданты для остановки роста, но их применяют только в том случае, если на рассаде уже есть три-четыре листика.
Но если растение уже полностью полегло, то шансы его восстановления сводятся к минимуму. Поэтому лучше не тратить свои силы на погибшую рассаду и уделить время тем растениям, которые еще можно спасти.
Советы опытных огородников
При выращивании и высадке рассады агрономы рекомендуют:
- пересаживать растения в открытый грунт в пасмурную погоду, а в теплицу — в вечернее время;
- корневую систему не оставлять без земляного кома дольше чем на минуту;
- при солнечной погоде важно притенять растения в течение трех дней после высадки;
- если приходится часто сталкиваться с переросшей рассадой, то есть смысл заранее обзавестись ретардантами, которые смогут исправить ситуацию в нужный момент;
- для сдерживания роста рассады можно также пользоваться естественными методами — снизить полив и уменьшить температуру воздуха в помещении.
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