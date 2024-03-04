https://ria.ru/20240304/klaster-1931087987.html

Руденя обсудил планы создания культурно-исторического кластера в Твери

Руденя обсудил планы создания культурно-исторического кластера в Твери - РИА Новости, 04.03.2024

Руденя обсудил планы создания культурно-исторического кластера в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник обсудил с экспертами реализацию проекта культурно-исторического кластера "Речной" в Твери и ознакомился с РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:05

2024-03-04T19:05

2024-03-04T19:05

тверская область

тверская область

игорь руденя

тверь

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ТВЕРЬ, 4 мар — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в понедельник обсудил с экспертами реализацию проекта культурно-исторического кластера "Речной" в Твери и ознакомился с ходом археологических работ на площадке, сообщает пресс-служба облправительства. Проект создания в Твери культурно-исторического кластера "Речной" получил поддержку президента Владимира Путина. По его поручению создана межведомственная рабочая группа под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского. В рамках проекта предусмотрено воссоздание исторических объектов – Отроч монастыря и здания Речного вокзала. Также планируются новые решения по благоустройству территорий на стрелке Волги и Тверцы. В настоящее время разработана предварительная концепция развития территории, ведется формирование техзадания на проектирование кластера. "Губернатор поставил задачу: на стрелке рек необходимо создать насыщенное культурное пространство, отсылающее к истории тверского края, его знаменитым деятелям, подчеркивающее идентичность территории. При этом важно отразить различные периоды развития областной столицы – от древнейших времен до современности", - говорится в сообщении. Руденя подчеркнул, что при проектировании объектов кластера важно сохранить стилистику, заданную обликом Речного вокзала, его архитектурный стиль с применением современных технологий строительства и новейших материалов. Вокзал был возведен в 1935-1938 годах, его строительство было связано с вводом канала Москва – Волга и пуском Иваньковского водохранилища. На территории будущего кластера активно проводятся археологические изыскания. В ходе раскопок обнаружен ряд хозяйственных построек Отроч монастыря. В частности, ледник (погреб) времен XVI века. Найдено около 7 тысяч уникальных предметов различных эпох. Это керамика, кольца, нательные кресты, пуговицы, орнаментированные книжные застежки, клейменые донца изделий, посуда, монеты, изделия из металла, отметили в пресс-службе. Все находки будут изучены специалистами и затем переданы в Тверской государственный объединенный музей. По итогам исследований предполагается издать ряд научных работ. По словам Рудени, область готова поддержать издание научных трудов, посвященных истории Твери, на основе новых находок. В обсуждении планов формирования кластера приняли участие заместитель директора Института истории материальной культуры РАН по научной работе Олег Богуславский, директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, представители АО "53 Центральный проектный институт" и других организаций.

https://ria.ru/20240110/rudenya-1920566507.html

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Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, тверь