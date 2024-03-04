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В Москве появится главный "храм шахматистов" - РИА Новости, 04.03.2024
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Религия
 
18:28 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/khram-1931080833.html
В Москве появится главный "храм шахматистов"
В Москве появится главный "храм шахматистов" - РИА Новости, 04.03.2024
В Москве появится главный "храм шахматистов"
Большой каменный храм святого Владимира в Крылатском, который называют "главным храмом московских шахматистов", будет сдан 10 марта, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:28
2024-03-04T18:28
религия
владимир ресин
сергей собянин
госдума рф
религия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Большой каменный храм святого Владимира в Крылатском, который называют "главным храмом московских шахматистов", будет сдан 10 марта, сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, куратора программы строительства православных храмов в Москве, советника патриарха Московского и всея Руси Владимира Ресина."В марте 2024 года новый храм в Крылатском введут в эксплуатацию. На прилегающей к комплексу территории префектура благоустроит его в рамках единой концепции по городской программе - будет создан народный парк для отдыха жителей района. Его освящение запланировано на лето. Также приступим ко второй очереди строительства - возведем отдельно стоящую колокольню", - цитирует Ресина его пресс-служба.По его словам, к сдаче в храме установят иконостас, стены уже подготовлены под роспись."На этом объекте впервые в таком объеме применена технология покрытия нитридом титана всей кровли, а не только купола храма. И купол, и кровля - золотые. Применение этой технологии позволяет на протяжении веков сохранять первоначальный золотой блеск. Такое визуальное решение вполне оправдано для храма в честь князя Владимира, Крестителя Руси", - отметил Ресин.Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20240302/zakon-1930631302.html
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владимир ресин, сергей собянин, госдума рф, религия
Религия, Владимир Ресин, Сергей Собянин, Госдума РФ, Религия
В Москве появится главный "храм шахматистов"

"Главный храм московских шахматистов" в Крылатском планируют сдать 10 марта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Владимир Ресин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019
Член комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Владимир Ресин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 29 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Большой каменный храм святого Владимира в Крылатском, который называют "главным храмом московских шахматистов", будет сдан 10 марта, сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, куратора программы строительства православных храмов в Москве, советника патриарха Московского и всея Руси Владимира Ресина.
"В марте 2024 года новый храм в Крылатском введут в эксплуатацию. На прилегающей к комплексу территории префектура благоустроит его в рамках единой концепции по городской программе - будет создан народный парк для отдыха жителей района. Его освящение запланировано на лето. Также приступим ко второй очереди строительства - возведем отдельно стоящую колокольню", - цитирует Ресина его пресс-служба.
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По его словам, к сдаче в храме установят иконостас, стены уже подготовлены под роспись.
"На этом объекте впервые в таком объеме применена технология покрытия нитридом титана всей кровли, а не только купола храма. И купол, и кровля - золотые. Применение этой технологии позволяет на протяжении веков сохранять первоначальный золотой блеск. Такое визуальное решение вполне оправдано для храма в честь князя Владимира, Крестителя Руси", - отметил Ресин.
Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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