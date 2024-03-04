https://ria.ru/20240304/khram-1931080833.html

В Москве появится главный "храм шахматистов"

В Москве появится главный "храм шахматистов" - РИА Новости, 04.03.2024

В Москве появится главный "храм шахматистов"

Большой каменный храм святого Владимира в Крылатском, который называют "главным храмом московских шахматистов", будет сдан 10 марта, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:28

2024-03-04T18:28

2024-03-04T18:28

религия

владимир ресин

сергей собянин

госдума рф

религия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Большой каменный храм святого Владимира в Крылатском, который называют "главным храмом московских шахматистов", будет сдан 10 марта, сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, куратора программы строительства православных храмов в Москве, советника патриарха Московского и всея Руси Владимира Ресина."В марте 2024 года новый храм в Крылатском введут в эксплуатацию. На прилегающей к комплексу территории префектура благоустроит его в рамках единой концепции по городской программе - будет создан народный парк для отдыха жителей района. Его освящение запланировано на лето. Также приступим ко второй очереди строительства - возведем отдельно стоящую колокольню", - цитирует Ресина его пресс-служба.По его словам, к сдаче в храме установят иконостас, стены уже подготовлены под роспись."На этом объекте впервые в таком объеме применена технология покрытия нитридом титана всей кровли, а не только купола храма. И купол, и кровля - золотые. Применение этой технологии позволяет на протяжении веков сохранять первоначальный золотой блеск. Такое визуальное решение вполне оправдано для храма в честь князя Владимира, Крестителя Руси", - отметил Ресин.Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20240302/zakon-1930631302.html

https://ria.ru/20240302/orel-1930775779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

владимир ресин, сергей собянин, госдума рф, религия