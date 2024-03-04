https://ria.ru/20240304/grossi-1931095321.html
Гендиректор МАГАТЭ встретится с делегацией по Запорожской АЭС 6 марта
Гендиректор МАГАТЭ встретится с делегацией по Запорожской АЭС 6 марта - РИА Новости, 04.03.2024
Гендиректор МАГАТЭ встретится с делегацией по Запорожской АЭС 6 марта
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T20:02
2024-03-04T20:02
2024-03-04T20:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сочи
рафаэль гросси
запорожская аэс
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868205548_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_d74976be91cb4a7f80c6d353f37115b0.jpg
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Могу подтвердить, что завтра, 5 марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вылетает в Сочи. Сам визит состоится 6 марта. В первой половине этого дня у него и членов его команды намечены обстоятельные консультации по Запорожской АЭС с российской межведомственной делегацией", - сказал Ульянов. "Что касается возможной встречи Рафаэля Гросси с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, то, в соответствии с нашей практикой, информация на сей счет должна исходить от пресс-службы президента, если и когда она сочтет это целесообразным и своевременным сделать такое объявление", - добавил дипломат. Ранее Гросси в общении с журналистами в понедельник сообщил, что он рассчитывает на встречу с российским лидером в ходе своего визита в Россию. Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240301/zaes-1930390371.html
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868205548_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c0ef9cd18cc657bff8657d9e5270d019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сочи, рафаэль гросси, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат), магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сочи, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ встретится с делегацией по Запорожской АЭС 6 марта
Гросси во вторник прилетит в Сочи и в среду встретится с делегацией по ЗАЭС
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Могу подтвердить, что завтра, 5 марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вылетает в Сочи. Сам визит состоится 6 марта. В первой половине этого дня у него и членов его команды намечены обстоятельные консультации по Запорожской АЭС с российской межведомственной делегацией", - сказал Ульянов.
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
"Что касается возможной встречи Рафаэля Гросси с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, то, в соответствии с нашей практикой, информация на сей счет должна исходить от пресс-службы президента, если и когда она сочтет это целесообразным и своевременным сделать такое объявление", - добавил дипломат. Ранее Гросси в общении с журналистами в понедельник сообщил, что он рассчитывает на встречу с российским лидером в ходе своего визита в Россию.
Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
ВСУ уничтожили физическую защиту ЗАЭС при отступлении, заявил Лихачев
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Украина
продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев
совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Балицкий заявил, что ничего не ждет от визита Гросси в Запорожскую область