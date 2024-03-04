https://ria.ru/20240304/grossi-1931095321.html

Гендиректор МАГАТЭ встретится с делегацией по Запорожской АЭС 6 марта

Гендиректор МАГАТЭ встретится с делегацией по Запорожской АЭС 6 марта - РИА Новости, 04.03.2024

Гендиректор МАГАТЭ встретится с делегацией по Запорожской АЭС 6 марта

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T20:02

2024-03-04T20:02

2024-03-04T20:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сочи

рафаэль гросси

запорожская аэс

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868205548_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_d74976be91cb4a7f80c6d353f37115b0.jpg

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта вылетит в Сочи, на первую половину дня 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Могу подтвердить, что завтра, 5 марта, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вылетает в Сочи. Сам визит состоится 6 марта. В первой половине этого дня у него и членов его команды намечены обстоятельные консультации по Запорожской АЭС с российской межведомственной делегацией", - сказал Ульянов. "Что касается возможной встречи Рафаэля Гросси с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, то, в соответствии с нашей практикой, информация на сей счет должна исходить от пресс-службы президента, если и когда она сочтет это целесообразным и своевременным сделать такое объявление", - добавил дипломат. Ранее Гросси в общении с журналистами в понедельник сообщил, что он рассчитывает на встречу с российским лидером в ходе своего визита в Россию. Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240301/zaes-1930390371.html

россия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сочи, рафаэль гросси, запорожская аэс, михаил ульянов (дипломат), магатэ