https://ria.ru/20240304/grossi-1931065315.html

Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ближайшее время

Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ближайшее время - РИА Новости, 04.03.2024

Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ближайшее время

Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:14

2024-03-04T17:14

2024-03-04T17:21

россия

рафаэль гросси

владимир путин

дмитрий песков

магатэ

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы не исключаем такой возможности", - сказал он. Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию во вторник и рассчитывает на встречу с российским лидером. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, рафаэль гросси, владимир путин, дмитрий песков, магатэ, в мире