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Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ближайшее время - РИА Новости, 04.03.2024
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17:14 04.03.2024 (обновлено: 17:21 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/grossi-1931065315.html
Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ближайшее время
Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ближайшее время - РИА Новости, 04.03.2024
Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ближайшее время
Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:14
2024-03-04T17:21
россия
рафаэль гросси
владимир путин
дмитрий песков
магатэ
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Мы не исключаем такой возможности", - сказал он. Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию во вторник и рассчитывает на встречу с российским лидером. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
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россия, рафаэль гросси, владимир путин, дмитрий песков, магатэ, в мире
Россия, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МАГАТЭ, В мире
Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ближайшее время

Песков не исключил, что Путин примет Гросси во время его визита в Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем такой возможности", - сказал он. Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию во вторник и рассчитывает на встречу с российским лидером. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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