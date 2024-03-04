Песков не исключил контактов Путина и Гросси в ближайшее время
Песков не исключил, что Путин примет Гросси во время его визита в Россию
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Контакты президента России Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не исключены, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем такой возможности", - сказал он. Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию во вторник и рассчитывает на встречу с российским лидером. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.