https://ria.ru/20240304/festival-1931103472.html

Фестиваль юношеских оркестров мира завершился на ВФМ-2024

Фестиваль юношеских оркестров мира завершился на ВФМ-2024 - РИА Новости, 04.03.2024

Фестиваль юношеских оркестров мира завершился на ВФМ-2024

Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством дирижера Юрия Башмета, который проходил в рамках Всемирного фестиваля молодежи, завершился концертом в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T21:32

2024-03-04T21:32

2024-03-04T21:32

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

узбекистан

белоруссия

россия

общество

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством дирижера Юрия Башмета, который проходил в рамках Всемирного фестиваля молодежи, завершился концертом в Зимнем театре Сочи, передаёт корреспондент РИА Новости. Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета проходил в рамках Всемирного фестиваля молодежи. В течение двух дней на сцене Зимнего театра состоялись шесть концертов. В них участвовали шесть симфонических оркестровых коллективов: Детский симфонический оркестр городов Росатома, Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки из Белоруссии, Сибирский юношеский оркестр, Юношеский симфонический оркестр Республиканской специализированной музыкальной школы имени В. Успенского из Узбекистана, Уральский юношеский симфонический оркестр, а также Всемирный юношеский оркестр. Последний коллектив выступил на заключительном концерте фестиваля в понедельник. "Сегодня фестиваль из шести концертов заканчивается... Нам очень приятно, что большое количество участников Всемирного фестиваля молодёжи откликнулись на наше предложение принять участие в оркестре, и у нас состав международный по-настоящему. Не могу сказать, что это очень просто - за 2-3 дня репетиций научить ребят играть вместе, но мы это делаем не в первый раз. И здесь важнее то, с чем они вернутся в свои страны... Почувствовать через музыку, через искусство некую общность и единство, и с этими ощущениями они вернутся в свои страны. Ради этого мы этот Всемирный юношеский оркестр собрали. Нам приятно то, как они увлеклись идеей и невероятно ответственно подходили к процессу репетиций", - рассказал журналистам перед началом концерта генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко. В этот вечер на сцену вышли молодые музыканты, участники Всемирного фестиваля молодежи из России, Чили, Сирии, Республики Корея, Киргизии, Словении, Черногории, США, Армении, Венесуэлы, Белоруссии, Таджикистана, Италии, Узбекистана, Испании, Португалии, Боснии, Франции, Казахстана, Северной Македонии, Казахстана, Аргентины, Китая, Туркменистана, Сербии, Словакии и Монголии. Уникальный коллектив под руководством дирижера Юрия Башмета исполнил знаменитое сочинение Сергея Прокофьева "Петя и Волк" с Евгением Мироновым в роли чтеца. "Мы очень рады количеству зрителей на концертах фестиваля. Концерты прошли все чудесно. Горячий отклик зрительский. И прекрасно, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи мы смогли такой проект реализовать", - добавил Гринченко. Также в рамках Всемирного фестиваля молодежи Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета участвовал в Церемонии открытия фестиваля в субботу и выступит с концертом в Сириусе во вторник. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1931083999.html

https://ria.ru/20240304/vfm-1931101637.html

https://ria.ru/20240304/vfm-2024-1931060977.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", узбекистан, белоруссия, россия, общество