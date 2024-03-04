Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль юношеских оркестров мира завершился на ВФМ-2024 - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/festival-1931103472.html
Фестиваль юношеских оркестров мира завершился на ВФМ-2024
Фестиваль юношеских оркестров мира завершился на ВФМ-2024 - РИА Новости, 04.03.2024
Фестиваль юношеских оркестров мира завершился на ВФМ-2024
Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством дирижера Юрия Башмета, который проходил в рамках Всемирного фестиваля молодежи, завершился концертом в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T21:32
2024-03-04T21:32
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
узбекистан
белоруссия
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931085152_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aecae2db1e645b300e4a43450f6f0b79.jpg
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством дирижера Юрия Башмета, который проходил в рамках Всемирного фестиваля молодежи, завершился концертом в Зимнем театре Сочи, передаёт корреспондент РИА Новости. Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета проходил в рамках Всемирного фестиваля молодежи. В течение двух дней на сцене Зимнего театра состоялись шесть концертов. В них участвовали шесть симфонических оркестровых коллективов: Детский симфонический оркестр городов Росатома, Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки из Белоруссии, Сибирский юношеский оркестр, Юношеский симфонический оркестр Республиканской специализированной музыкальной школы имени В. Успенского из Узбекистана, Уральский юношеский симфонический оркестр, а также Всемирный юношеский оркестр. Последний коллектив выступил на заключительном концерте фестиваля в понедельник. "Сегодня фестиваль из шести концертов заканчивается... Нам очень приятно, что большое количество участников Всемирного фестиваля молодёжи откликнулись на наше предложение принять участие в оркестре, и у нас состав международный по-настоящему. Не могу сказать, что это очень просто - за 2-3 дня репетиций научить ребят играть вместе, но мы это делаем не в первый раз. И здесь важнее то, с чем они вернутся в свои страны... Почувствовать через музыку, через искусство некую общность и единство, и с этими ощущениями они вернутся в свои страны. Ради этого мы этот Всемирный юношеский оркестр собрали. Нам приятно то, как они увлеклись идеей и невероятно ответственно подходили к процессу репетиций", - рассказал журналистам перед началом концерта генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко. В этот вечер на сцену вышли молодые музыканты, участники Всемирного фестиваля молодежи из России, Чили, Сирии, Республики Корея, Киргизии, Словении, Черногории, США, Армении, Венесуэлы, Белоруссии, Таджикистана, Италии, Узбекистана, Испании, Португалии, Боснии, Франции, Казахстана, Северной Македонии, Казахстана, Аргентины, Китая, Туркменистана, Сербии, Словакии и Монголии. Уникальный коллектив под руководством дирижера Юрия Башмета исполнил знаменитое сочинение Сергея Прокофьева "Петя и Волк" с Евгением Мироновым в роли чтеца. "Мы очень рады количеству зрителей на концертах фестиваля. Концерты прошли все чудесно. Горячий отклик зрительский. И прекрасно, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи мы смогли такой проект реализовать", - добавил Гринченко. Также в рамках Всемирного фестиваля молодежи Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета участвовал в Церемонии открытия фестиваля в субботу и выступит с концертом в Сириусе во вторник. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/festival-1931083999.html
https://ria.ru/20240304/vfm-1931101637.html
https://ria.ru/20240304/vfm-2024-1931060977.html
узбекистан
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931085152_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7b02556be35493ba056e104df4ad427.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", узбекистан, белоруссия, россия, общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Узбекистан, Белоруссия, Россия, Общество
Фестиваль юношеских оркестров мира завершился на ВФМ-2024

Фестиваль юношеских оркестров мира завершился на ВФМ-2024 в Зимнем театре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством дирижера Юрия Башмета, который проходил в рамках Всемирного фестиваля молодежи, завершился концертом в Зимнем театре Сочи, передаёт корреспондент РИА Новости.
Фестиваль юношеских оркестров мира под руководством народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета проходил в рамках Всемирного фестиваля молодежи. В течение двух дней на сцене Зимнего театра состоялись шесть концертов. В них участвовали шесть симфонических оркестровых коллективов: Детский симфонический оркестр городов Росатома, Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки из Белоруссии, Сибирский юношеский оркестр, Юношеский симфонический оркестр Республиканской специализированной музыкальной школы имени В. Успенского из Узбекистана, Уральский юношеский симфонический оркестр, а также Всемирный юношеский оркестр. Последний коллектив выступил на заключительном концерте фестиваля в понедельник.
Шествие молодежи из разных стран на фестивале в Сириусе - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Гости из разных стран приняли участие в шествии на фестивале в Сириусе
Вчера, 18:41
"Сегодня фестиваль из шести концертов заканчивается... Нам очень приятно, что большое количество участников Всемирного фестиваля молодёжи откликнулись на наше предложение принять участие в оркестре, и у нас состав международный по-настоящему. Не могу сказать, что это очень просто - за 2-3 дня репетиций научить ребят играть вместе, но мы это делаем не в первый раз. И здесь важнее то, с чем они вернутся в свои страны... Почувствовать через музыку, через искусство некую общность и единство, и с этими ощущениями они вернутся в свои страны. Ради этого мы этот Всемирный юношеский оркестр собрали. Нам приятно то, как они увлеклись идеей и невероятно ответственно подходили к процессу репетиций", - рассказал журналистам перед началом концерта генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.
В этот вечер на сцену вышли молодые музыканты, участники Всемирного фестиваля молодежи из России, Чили, Сирии, Республики Корея, Киргизии, Словении, Черногории, США, Армении, Венесуэлы, Белоруссии, Таджикистана, Италии, Узбекистана, Испании, Португалии, Боснии, Франции, Казахстана, Северной Македонии, Казахстана, Аргентины, Китая, Туркменистана, Сербии, Словакии и Монголии. Уникальный коллектив под руководством дирижера Юрия Башмета исполнил знаменитое сочинение Сергея Прокофьева "Петя и Волк" с Евгением Мироновым в роли чтеца.
"Мы очень рады количеству зрителей на концертах фестиваля. Концерты прошли все чудесно. Горячий отклик зрительский. И прекрасно, что в рамках Всемирного фестиваля молодежи мы смогли такой проект реализовать", - добавил Гринченко.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Участник СВО рассказал, как нашел единомышленников на ВФМ-2024
Вчера, 21:12
Также в рамках Всемирного фестиваля молодежи Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета участвовал в Церемонии открытия фестиваля в субботу и выступит с концертом в Сириусе во вторник.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
В Совфеде заявили, что ВФМ-2024 способствует общению и взаимопониманию
Вчера, 16:55
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"УзбекистанБелоруссияРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала