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Парламент Эстонии рассмотрит петицию о религиозном образовании в школах - РИА Новости, 04.03.2024
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Религия
 
18:20 04.03.2024 (обновлено: 18:23 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/estoniya-1931079786.html
Парламент Эстонии рассмотрит петицию о религиозном образовании в школах
Парламент Эстонии рассмотрит петицию о религиозном образовании в школах - РИА Новости, 04.03.2024
Парламент Эстонии рассмотрит петицию о религиозном образовании в школах
Петиция с предложением провести референдум о включении религиозного образования в число обязательных предметов в школах передана в парламент Эстонии, сообщил в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:20
2024-03-04T18:23
религия
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Петиция с предложением провести референдум о включении религиозного образования в число обязательных предметов в школах передана в парламент Эстонии, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR. "Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK), президент Совета церквей Эстонии Урмас Вийлма и асессор EELK Марко Тийтус передали в парламент петицию с предложением организовать референдум о включении религиозного образования в число обязательных предметов в школах", - говорится в сообщении. Петиция, собравшая более тысячи подписей в поддержку, призывает ввести уроки религиоведения в школах, ссылаясь на право вероисповедания, которое является одним из конституционных прав граждан Эстонской Республики. Парламент обязан рассмотреть петицию, под которой подписалось как минимум 1000 жителей Эстонии. Как ранее говорил архиепископ EELK, которая является наиболее влиятельной церковной организацией Эстонии, эстонские христиане обеспокоены тем, что в 500 муниципальных и государственных школах страны, в отличие от большинства европейских стран, до сих пор невозможно получить общие знания о религии. Вийлма также отмечал, что религия и религиозные знания в Эстонии являются частью базового образования только в христианских частных школах, где учатся примерно 2700 школьников.
https://ria.ru/20240304/putin-1930920500.html
https://ria.ru/20240304/kallas-1930953592.html
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эстония
Религия, Эстония
Парламент Эстонии рассмотрит петицию о религиозном образовании в школах

В Эстонии рассмотрят петицию об обязательном религиозном образовании в школах

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Петиция с предложением провести референдум о включении религиозного образования в число обязательных предметов в школах передана в парламент Эстонии, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR.
«
"Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK), президент Совета церквей Эстонии Урмас Вийлма и асессор EELK Марко Тийтус передали в парламент петицию с предложением организовать референдум о включении религиозного образования в число обязательных предметов в школах", - говорится в сообщении.
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Петиция, собравшая более тысячи подписей в поддержку, призывает ввести уроки религиоведения в школах, ссылаясь на право вероисповедания, которое является одним из конституционных прав граждан Эстонской Республики. Парламент обязан рассмотреть петицию, под которой подписалось как минимум 1000 жителей Эстонии.
Как ранее говорил архиепископ EELK, которая является наиболее влиятельной церковной организацией Эстонии, эстонские христиане обеспокоены тем, что в 500 муниципальных и государственных школах страны, в отличие от большинства европейских стран, до сих пор невозможно получить общие знания о религии.
Вийлма также отмечал, что религия и религиозные знания в Эстонии являются частью базового образования только в христианских частных школах, где учатся примерно 2700 школьников.
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