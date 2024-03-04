https://ria.ru/20240304/bezrabotitsa-1930898010.html

Названы регионы – лидеры по уровню безработицы

Названы регионы – лидеры по уровню безработицы - РИА Новости, 04.03.2024

Названы регионы – лидеры по уровню безработицы

Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют в рейтинге по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года, замыкают список республики... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T00:07

2024-03-04T00:07

2024-03-04T01:54

россия

санкт-петербург

нижегородская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ лидируют в рейтинге по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года, замыкают список республики Ингушетия и Дагестан, где безработица наиболее высокая, свидетельствует исследование РИА Новости*.Ситуация на рынке трудаЭксперты отмечают, что в последнее время в России наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня безработицы. Причем в качестве проблемы в экономике все чаще называется не безработица, а дефицит кадров. По итогам четвертого квартала 2023 года уровень безработицы по стране в целом, по данным Росстата, снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,8 процентного пункта, составив рекордные для нашей страны 2,9%, а число безработных сократилось на 560 тысяч человек.В рейтинге стран Европы по уровню безработицы Россия занимает высокую четвертую строчку, хотя еще в конце 2020 года была на 18-й позиции. По мнению аналитиков РИА Новости, в числе причин низкой безработицы в нашей стране можно назвать спрос со стороны импортозамещающих производств, высокие потребности со стороны предприятий ОПК, снижение миграционных потоков, демографические проблемы.Согласно данным Росстата, в декабре 2023 года у женщин на поиск работы уходило в среднем 5,6 месяца, а у мужчин — 5,3 месяца. За год среднее время поиска работы снизилось у женщин на 0,2 месяца, а у мужчин на 0,7 месяца.Доля безработных, искавших работу от одного до трех месяцев, составила 33,3%, что на 4,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. При этом доля лиц в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу более года, снизилась с 16,3% в декабре 2022 года до 14,9% в декабре 2023-го.Безработица снизилась почти во всех регионах, но при этом диапазон значений уровня безработицы по-прежнему существенно отличается в разных субъектах России. В четвертом квартале 2023 года этот показатель в регионах изменялся от 1% до 27,4%. Различия в региональном разрезеДля оценки ситуации в региональном разрезе эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по уровню безработицы на основе данных Росстата по итогам четвертого квартала 2023 года. Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где этот показатель составил один процент.В лидирующую группу с уровнем безработицы менее двух процентов также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Хакасия, Москва, Красноярский край, Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Оренбургская область, Калужская область, Хабаровский край, Самарская область, Амурская область.Всего же в 45 регионах безработица в октябре-декабре 2023 года была ниже общероссийского уровня, и еще в пяти субъектах оставалась на общероссийском уровне. Таким образом, выше, чем по стране в целом, уровень безработицы был в 35 регионах, из которых в трех безработица превысила 10%. Наиболее сложная ситуация с трудоустройством остается в республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где уровень безработицы составил 27,4%.Динамика уровня безработицыПо сравнению с четвертым кварталом 2022 года безработица снизилась в 79 регионах, причем в некоторых довольно существенно. Рост зафиксирован в двух регионах, в четырех она осталась на прежнем уровне.В октябре-декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года самое заметное снижение уровня безработицы наблюдается в Астраханской области (-3,4 п.п.) и Северной Осетии – Алании (-3,3 п.п.). Еще в трех регионах она сократилась более чем на 2 процентных пункта: в Туве (-2,8 п.п.), Коми (-2,5 п.п.), Хакасии (-2,4 п.п.), Нижегородской области (-2,3 п.п.) и Калмыкии (-2,1 п.п.). Выросла безработица в Камчатском крае на 0,8 п.п. и Дагестане на 0,9 п.п.Среднее время поиска работы по регионам в третьем квартале 2023 года варьировалось от 2,2 месяца до 11,3 месяца. Самое короткое среднее время поиска работы (менее трех месяцев) отмечается таких регионах как Ямало-Ненецкий автономный округ, Ульяновская область, Санкт-Петербург, Кировская, Костромская, Сахалинская области. Самый длительный срок поиска работы в Забайкальском крае, Ивановской области и Карачаево-Черкесской Республике, где на трудоустройство уходит более 10 месяцев.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240304/bezrabotitsa-1930216650.html

https://ria.ru/20240126/reyting-1923536827.html

https://ria.ru/20240101/putin-1919361783.html

https://ria.ru/20231130/bezrabotitsa-1912871560.html

https://ria.ru/20231012/trud-1902381352.html

россия

санкт-петербург

нижегородская область

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россия, санкт-петербург, нижегородская область, федеральная служба государственной статистики (росстат)