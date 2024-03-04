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В Ленинградской области дорожники перенесли гнездо аистов

В Ленинградской области дорожники перенесли гнездо аистов - РИА Новости, 04.03.2024

В Ленинградской области дорожники перенесли гнездо аистов

Дорожники перенесли гнездо аистов со старого дерева на новую опору в Ленинградской области в связи с капремонтом федеральной трассы Р-23, сообщило ФКУ Упрдор... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:30

2024-03-04T14:30

2024-03-04T14:30

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Дорожники перенесли гнездо аистов со старого дерева на новую опору в Ленинградской области в связи с капремонтом федеральной трассы Р-23, сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад". "Гнездо аистов в деревне Кузнецово в Лужском районе перенесли со старого дерева на новую опору. Это уже вторая подобная "операция", которая проводится в рамках капремонта федеральной трассы Р-23", - говорится в сообщении. С просьбой сохранить два птичьих гнезда в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" обратилась администрация Мшинского сельского поселения. Места гнездования белых аистов располагались на деревьях на 85-м и 95-м километрах дороги. Белые аисты внесены в Красную книгу России. При обследовании одного гнезда в Большой Ящере выяснилось, что оно нежилое, это подтвердили и жители расположенных рядом домов. Гнездо в деревне Кузнецово перенесли в понедельник. Для этого был задействован манипулятор с краном, вышка и несколько сотрудников подрядной организации АО "ВАД". "Гнездо весом почти 200 килограммов бережно сняли со старого дерева и поставили на специально подготовленную новую металлическую опору с платформой рядом со старым местом. Прилет птиц ожидается после 10 марта", - отмечается в сообщении. Год назад дорожники перенесли гнездо аистов в деревне Сорочкино. Летом у прилетевших сюда аистов появились птенцы. В настоящее время продолжается капитальный ремонт участков федеральной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия со 157-го по 169-й километр и с 80-го по 111-й километр. Первый участок планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Количество полос на участках будет увеличено с двух до четырех.

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