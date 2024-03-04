https://ria.ru/20240304/adygeya-1931084241.html
Кумпилов рассказал о новых видах поддержки медиков в Адыгее
Кумпилов рассказал о новых видах поддержки медиков в Адыгее - РИА Новости, 04.03.2024
Кумпилов рассказал о новых видах поддержки медиков в Адыгее
Медикам Адыгеи, приезжающим на работу в медучреждения в сельской местности, будут компенсировать транспортные расходы из регионального бюджета, сообщает... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:42
2024-03-04T18:42
2024-03-04T18:42
республика адыгея
мурат кумпилов
здоровье - общество
врачи
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МАЙКОП, 4 мар - РИА Новости. Медикам Адыгеи, приезжающим на работу в медучреждения в сельской местности, будут компенсировать транспортные расходы из регионального бюджета, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в понедельник рассказал о мерах по снижению дефицита медицинских кадров, предпринимаемых региональными властями. В частности, в Адыгее активно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". За все время их реализации выплаты получили 535 врачей и 89 средних медработников. В 2024 году запланированы выплаты 55 врачам и 12 медработникам среднего звена. "Добавляем и региональные меры, которые позволят привлечь специалистов в сельскую местность. Уже в этом году начнут действовать три новых вида поддержки медиков за счет республиканского бюджета. Компенсируем часть затрат на проезд (1 тысяча рублей в месяц) тем, кто приезжает на работу в медучреждения из соседних населенных пунктов", – цитируют слова Кумпилова в пресс-службе. Кроме того, в республике принято решение о единовременных региональных выплатах земским врачам и фельдшерам. В дополнение к федеральным выплатам они будут получать по 500 тысяч рублей и по 250 тысяч рублей, соответственно. Водителям скорой помощи устанавливаются ежемесячные доплаты в пять тысяч рублей. Помимо этого, в Адыгею привлекают врачей дефицитных специальностей из других регионов – уже выделено пять квартир для таких медработников, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, здоровье - общество, врачи
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Здоровье - Общество, врачи
МАЙКОП, 4 мар - РИА Новости. Медикам Адыгеи, приезжающим на работу в медучреждения в сельской местности, будут компенсировать транспортные расходы из регионального бюджета, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в понедельник рассказал о мерах по снижению дефицита медицинских кадров, предпринимаемых региональными властями. В частности, в Адыгее активно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". За все время их реализации выплаты получили 535 врачей и 89 средних медработников. В 2024 году запланированы выплаты 55 врачам и 12 медработникам среднего звена.
Глава Адыгеи отчитался в правительстве РФ о реализации ключевых проектов
"Добавляем и региональные меры, которые позволят привлечь специалистов в сельскую местность. Уже в этом году начнут действовать три новых вида поддержки медиков за счет республиканского бюджета. Компенсируем часть затрат на проезд (1 тысяча рублей в месяц) тем, кто приезжает на работу в медучреждения из соседних населенных пунктов", – цитируют слова Кумпилова
в пресс-службе.
Кроме того, в республике принято решение о единовременных региональных выплатах земским врачам и фельдшерам. В дополнение к федеральным выплатам они будут получать по 500 тысяч рублей и по 250 тысяч рублей, соответственно. Водителям скорой помощи устанавливаются ежемесячные доплаты в пять тысяч рублей.
Помимо этого, в Адыгею привлекают врачей дефицитных специальностей из других регионов – уже выделено пять квартир для таких медработников, говорится в сообщении.