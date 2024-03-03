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Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния - РИА Новости, 03.03.2024
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22:04 03.03.2024 (обновлено: 22:26 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/siyanie-1930891930.html
Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния
Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния - РИА Новости, 03.03.2024
Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния
Жители севера Московской области публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T22:04
2024-03-03T22:26
московская область (подмосковье)
земля
российская академия наук
санкт-петербург
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители севера Московской области публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния. Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что неожиданная магнитная буря началась на Земле после прихода солнечного вещества, выброшенного 28-29 февраля, полярные сияния в ночь на понедельник могут быть видны даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга. В канале "АстроФотоБолото" вечером в воскресенье опубликовали фото северного сияния, снятое на севере Подмосковья. Также публикуют фото северного сияния под Тверью, в районе озера Сенеж и в Ленобласти. В сообществе "Aurora Hunters - Охотники за сиянием" "ВКонтакте" публикуют также фотографии сияния с Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
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московская область (подмосковье)
земля
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московская область (подмосковье), земля, российская академия наук, санкт-петербург
Московская область (Подмосковье), Земля, Российская академия наук, Санкт-Петербург
Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния

Жители севера Московской области публикуют в соцсетях фото северного сияния

© NASA / Chris CassidyПолярное сияние с борта Международной космической станции
Полярное сияние с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© NASA / Chris Cassidy
Полярное сияние с борта Международной космической станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители севера Московской области публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что неожиданная магнитная буря началась на Земле после прихода солнечного вещества, выброшенного 28-29 февраля, полярные сияния в ночь на понедельник могут быть видны даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга.
В канале "АстроФотоБолото" вечером в воскресенье опубликовали фото северного сияния, снятое на севере Подмосковья.
Также публикуют фото северного сияния под Тверью, в районе озера Сенеж и в Ленобласти.
В сообществе "Aurora Hunters - Охотники за сиянием" "ВКонтакте" публикуют также фотографии сияния с Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
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Московская область (Подмосковье)ЗемляРоссийская академия наукСанкт-Петербург
 
 
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