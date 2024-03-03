https://ria.ru/20240303/siyanie-1930891930.html
Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния
Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния - РИА Новости, 03.03.2024
Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния
Жители севера Московской области публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T22:04
2024-03-03T22:04
2024-03-03T22:26
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители севера Московской области публикуют в социальных сетях фотографии северного сияния. Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что неожиданная магнитная буря началась на Земле после прихода солнечного вещества, выброшенного 28-29 февраля, полярные сияния в ночь на понедельник могут быть видны даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга. В канале "АстроФотоБолото" вечером в воскресенье опубликовали фото северного сияния, снятое на севере Подмосковья. Также публикуют фото северного сияния под Тверью, в районе озера Сенеж и в Ленобласти. В сообществе "Aurora Hunters - Охотники за сиянием" "ВКонтакте" публикуют также фотографии сияния с Васильевского острова в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231221/siyanie-1916510052.html
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московская область (подмосковье), земля, российская академия наук, санкт-петербург
Московская область (Подмосковье), Земля, Российская академия наук, Санкт-Петербург
Жители Подмосковья публикуют в соцсетях фотографии северного сияния
Жители севера Московской области публикуют в соцсетях фото северного сияния