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Магнитная буря даст москвичам и петербуржцам шанс увидеть полярное сияние - РИА Новости, 03.03.2024
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19:33 03.03.2024 (обновлено: 21:09 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/siyanie-1930875980.html
Магнитная буря даст москвичам и петербуржцам шанс увидеть полярное сияние
Магнитная буря даст москвичам и петербуржцам шанс увидеть полярное сияние - РИА Новости, 03.03.2024
Магнитная буря даст москвичам и петербуржцам шанс увидеть полярное сияние
Магнитная буря неожиданно началась на Земле после прихода солнечного вещества, выброшенного 28-29 февраля, полярные сияния в ночь на понедельник можно будет... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T19:33
2024-03-03T21:09
земля
москва
санкт-петербург
российская академия наук
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Магнитная буря неожиданно началась на Земле после прихода солнечного вещества, выброшенного 28-29 февраля, полярные сияния в ночь на понедельник можно будет увидеть даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. &quot;Магнитная буря умеренной величины началась на Земле около часа назад. Согласно данным космических наблюдений, к Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля. Хотя приход солнечного вещества ожидался, начало магнитной бури является неожиданным&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что модели большинства мировых научных центров прогнозировали лишь слабые возмущения, которые даже нельзя было бы отметить на графиках. Однако сейчас сила бури составляет около 1,5 по пятибалльной шкале. Ее продолжительность, по оценкам ученых, может составить от трех до шести часов. Как отмечается на сайте лаборатории, предсказать максимальную силу бури пока невозможно, так как событие изначально вообще отсутствовало в прогнозе. Однако к Земле пришли периферийные области выброса, обладающие меньшей ударной силой, чем центральное ядро, а скорость выброса оказалась медленнее прогноза (изначально приход солнечных масс к Земле ожидался еще сутки назад), подчеркнули в ИКИ. &quot;В настоящее время резко повышена вероятность полярных сияний на территории нашей страны. В ближайший час ожидается формирование полосы сияний в Сибирском регионе на широтах от 65 градусов и выше. В период с 20 до 24 часов полоса сияний будет смещена в европейскую часть России&quot;, — добавили в лаборатории.Ученые уточнили, что в этот интервал времени возможно опускание полосы сияний до широт Санкт-Петербурга и Москвы.
https://ria.ru/20240303/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, москва, санкт-петербург, российская академия наук
Земля, Москва, Санкт-Петербург, Российская академия наук
Магнитная буря даст москвичам и петербуржцам шанс увидеть полярное сияние

Полярные сияния возможны в Москве и Петербурге из-за неожиданной магнитной бури

© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерПолярное сияние с борта Международной космической станции
Полярное сияние с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
Полярное сияние с борта Международной космической станции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Магнитная буря неожиданно началась на Земле после прихода солнечного вещества, выброшенного 28-29 февраля, полярные сияния в ночь на понедельник можно будет увидеть даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«

"Магнитная буря умеренной величины началась на Земле около часа назад. Согласно данным космических наблюдений, к Земле пришли массы вещества, выброшенные с Солнца в ночь с 28 на 29 февраля. Хотя приход солнечного вещества ожидался, начало магнитной бури является неожиданным", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что модели большинства мировых научных центров прогнозировали лишь слабые возмущения, которые даже нельзя было бы отметить на графиках. Однако сейчас сила бури составляет около 1,5 по пятибалльной шкале. Ее продолжительность, по оценкам ученых, может составить от трех до шести часов.
Как отмечается на сайте лаборатории, предсказать максимальную силу бури пока невозможно, так как событие изначально вообще отсутствовало в прогнозе. Однако к Земле пришли периферийные области выброса, обладающие меньшей ударной силой, чем центральное ядро, а скорость выброса оказалась медленнее прогноза (изначально приход солнечных масс к Земле ожидался еще сутки назад), подчеркнули в ИКИ.
«

"В настоящее время резко повышена вероятность полярных сияний на территории нашей страны. В ближайший час ожидается формирование полосы сияний в Сибирском регионе на широтах от 65 градусов и выше. В период с 20 до 24 часов полоса сияний будет смещена в европейскую часть России", — добавили в лаборатории.

Ученые уточнили, что в этот интервал времени возможно опускание полосы сияний до широт Санкт-Петербурга и Москвы.
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