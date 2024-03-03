https://ria.ru/20240303/biblioteka-1930837576.html

Часть книг библиотеки в "Сириусе" отправят в новые регионы, заявил Кириенко

Часть книг библиотеки в "Сириусе" отправят в новые регионы, заявил Кириенко - РИА Новости, 03.03.2024

Часть книг библиотеки в "Сириусе" отправят в новые регионы, заявил Кириенко

Часть книг из фонда нового библиотечного хранилища, открытого на территории университета "Сириус", после Всемирного фестиваля молодежи отправят в новые регионы... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:46

2024-03-03T14:46

2024-03-03T14:46

россия

венесуэла

сергей кириенко

федор достоевский

владимир путин

сбербанк россии

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Часть книг из фонда нового библиотечного хранилища, открытого на территории университета "Сириус", после Всемирного фестиваля молодежи отправят в новые регионы России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В университете "Сириус" открыли первое книжное хранилище на 25 тысяч книг, пространство для чтения создавали в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. В состав книжного фонда уже вошли зарубежная литература, научная, спортивная. Участники фестиваля приносят книги на разных языках мира, здесь есть национальная литература из Венесуэлы, повесть русского классика Федора Достоевского на турецком языке, арабская литература. "Многое останется здесь, в "Сириусе", но мы договорились с Еленой Владимировной Шмелевой, руководителем федеральной территории Сириус, с кампусом университета "Сириус", что большая часть этих книг по окончанию фестиваля поедет в освобожденные российские регионы, и попадет в школы, попадает в библиотеки на Донбасе", - сказал журналистам Кириенко на полях фестиваля. О первом в университете хранилище в начале февраля говорила директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова. Тогда специалисты работали над книжными стеллажами, высота которых превышает десять метров. Предполагается, что фонд библиотеки будут формировать университетские партнёры: издательство "Наука", "РИЦ Техносфер", Сбербанк, издательский дом "Дело" РАНХиГС, "Советский спорт", "Росатом", РЖД, Никитский ботанический сад - Национальный научный центр РАН, Институт медико-биологических проблем РАН и другие. По заверению Кирьяновой, хранилище – ещё не финал проекта, дополнительно планируются создать библиотечное пространство площадью 7 тысяч квадратных метров, его экспозиции выстроят таким образом, чтобы при входе в университет, человек сразу попадал в зону чтения. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, венесуэла, сергей кириенко, федор достоевский, владимир путин, сбербанк россии, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", всемирный фестиваль молодежи — 2024