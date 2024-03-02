https://ria.ru/20240302/vzryvy-1930751179.html

Жители Ленинградской области сообщили о хлопках над Финским заливом

Жители Ленинградской области сообщили о хлопках над Финским заливом - РИА Новости, 02.03.2024

Жители Ленинградской области сообщили о хлопках над Финским заливом

Жители Ленинградской области массово сообщили экстренным службам о напугавших их якобы "хлопках и взрывах" над Финским заливом, которые могли прозвучать,... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T20:22

2024-03-02T20:22

2024-03-02T20:31

происшествия

ленинградская область

финский залив

санкт-петербург

ломоносовский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Жители Ленинградской области массово сообщили экстренным службам о напугавших их якобы "хлопках и взрывах" над Финским заливом, которые могли прозвучать, предположительно, в районе петербургского порта Бронка, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ломоносовского района Ленобласти."Сообщения поступали (от жителей Ломоносовского района Ленобласти – ред.) по линии 112, их много. Все эти сообщения переданы в дежурную часть ФСБ по Ломоносовскому району Ленинградской области... Судя по этим звонкам... это в районе, скорей всего, не области, а Санкт-Петербурга. Это (может быть) или Кронштадтский район, или Петродворцовый район... Это фактически "через дорогу" с Ленобластью", – сказал собеседник агентства."Последняя карточка (сообщения по номеру 112 – ред.), которая пришла, (о том), что видели якобы какие-то хлопки и взрывы над Финским заливом в районе порта Бронка", – уточнил он.По словам сотрудника ЕДДС, соответствующие сообщения поступали, в частности, от жителей деревни Пеники и Малая Ижора.

https://ria.ru/20240302/pulkovo-1930750666.html

ленинградская область

финский залив

санкт-петербург

ломоносовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, финский залив, санкт-петербург, ломоносовский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)