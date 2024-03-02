Бондарчук рассказал о большом успехе сериала "ГДР"
Бондарчук: сериал "ГДР" побил рекорд "Слова пацана" по количеству новых зрителей
© АО "Всемирные русские студии"Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук сообщил, что сериал "ГДР" побил рекорд "Слова пацана" по количеству привлеченной аудитории.
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"Большой успех - сериал "ГДР", который стал чемпионом, собрал большое количество новых зрителей, но был по-другому показан. Если "Слово пацана" показывали каждую неделю, то (сериал "ГДР" - ред.) мы выложили все серии сразу. Это своего рода рекорд. Мы побили рекорд "Слова пацана" по аудитории привлеченной, но по другому смотрению", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия".
© АО "Всемирные русские студии"Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
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© АО "Всемирные русские студии"Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
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© АО "Всемирные русские студии"Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
3 из 3
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
1 из 3
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
2 из 3
Кадр из тизера к сериалу "ГДР"
© АО "Всемирные русские студии"
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Режиссером проекта выступил Сергей Попов. Одним из продюсеров стал Федор Бондарчук. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Линда Лапиньш, Дарья Урсуляк, Евгений Харитонов.
По сюжету капитан КГБ Александр Нечаев знакомится с прекрасной танцовщицей Ингрид. Он опытный агент, работающий под прикрытием, она — тоже не совсем та, за кого себя выдает. Вскоре их пути снова пересекутся в Берлине, где развернется настоящая международная охота за архивом министерства госбезопасности ГДР.