https://ria.ru/20240302/uspekh-1930734018.html

Бондарчук рассказал о большом успехе сериала "ГДР"

Бондарчук рассказал о большом успехе сериала "ГДР" - РИА Новости, 02.03.2024

Бондарчук рассказал о большом успехе сериала "ГДР"

Режиссер Федор Бондарчук сообщил, что сериал "ГДР" побил рекорд "Слова пацана" по количеству привлеченной аудитории. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T18:34

2024-03-02T18:34

2024-03-02T19:13

культура

берлин (город)

федор бондарчук

сергей попов

александр нечаев

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Режиссер Федор Бондарчук сообщил, что сериал "ГДР" побил рекорд "Слова пацана" по количеству привлеченной аудитории. "Большой успех - сериал "ГДР", который стал чемпионом, собрал большое количество новых зрителей, но был по-другому показан. Если "Слово пацана" показывали каждую неделю, то (сериал "ГДР" - ред.) мы выложили все серии сразу. Это своего рода рекорд. Мы побили рекорд "Слова пацана" по аудитории привлеченной, но по другому смотрению", - сказал он в ходе творческой встречи на выставке "Россия". Режиссером проекта выступил Сергей Попов. Одним из продюсеров стал Федор Бондарчук. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Линда Лапиньш, Дарья Урсуляк, Евгений Харитонов. По сюжету капитан КГБ Александр Нечаев знакомится с прекрасной танцовщицей Ингрид. Он опытный агент, работающий под прикрытием, она — тоже не совсем та, за кого себя выдает. Вскоре их пути снова пересекутся в Берлине, где развернется настоящая международная охота за архивом министерства госбезопасности ГДР.

https://ria.ru/20240302/led-1930727514.html

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берлин (город), федор бондарчук, сергей попов, александр нечаев