https://ria.ru/20240302/semya-1930763563.html

Патриарх Кирилл объяснил, почему без традиционной семьи у мира нет будущего

Патриарх Кирилл объяснил, почему без традиционной семьи у мира нет будущего - РИА Новости, 02.03.2024

Патриарх Кирилл объяснил, почему без традиционной семьи у мира нет будущего

Если разрушить традиционную семью, то мир чисто физиологически останется без будущего, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T21:42

2024-03-02T21:42

2024-03-02T21:42

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

русская православная церковь

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Если разрушить традиционную семью, то мир чисто физиологически останется без будущего, заявил в субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ-2024) на марафоне "Знание. Первые". "Современная культура и материалы из интернета подталкивают нас к разрушению традиционной семьи. Но если традиционная семья будет разрушена, мир чисто физиологически останется без будущего, не говоря о духовном воспитании", - рассказал патриарх. Он отметил, что в отношениях мужа и жены как раз и формируются навыки любви, терпения, умения слушать и быть готовым к компромиссам. "Иногда про мужа или жену говорят, что "у него твердый характер". А между тем такой характер исключает способность к компромиссам. Нужно помнить, что умение слушать другого и пойти ему навстречу - это и есть способность сохранять семейные отношения", - отметил предстоятель РПЦ. Патриарх добавил, что в обществе есть те, кто не спешит связывать себя семейными узами. "Такие говорят, что "еще не нагулялся". Такие люди с течением времени не смогут вписаться в систему семейных ценностей", - сказал патриарх Кирилл. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/natsproekt-1930721555.html

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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024