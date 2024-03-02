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Дети во всем мире учатся работать с технологиями на российских разработках - РИА Новости, 02.03.2024
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17:40 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/razrabotki-1930724934.html
Дети во всем мире учатся работать с технологиями на российских разработках
Дети во всем мире учатся работать с технологиями на российских разработках - РИА Новости, 02.03.2024
Дети во всем мире учатся работать с технологиями на российских разработках
Российский производитель образовательной робототехники на открытом программном и аппаратном обеспечении "РОББО" поставляет свои решения почти в 40 стран мира,... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T17:40
2024-03-02T17:40
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
технологии
россия
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский производитель образовательной робототехники на открытом программном и аппаратном обеспечении "РОББО" поставляет свои решения почти в 40 стран мира, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Всего более 100 тысяч учеников при помощи разработок "Сделано в России" готовятся стать инженерами-инноваторами будущего", - рассказал директор по международному развитию компании "РОББО" Андрей Сергеев в ходе мастер-класса "Сделано в России: креативные подходы в международном бизнесе", организованного РЭЦ и Росмолодежь.Бизнес на Всемирном фестивале молодежи. Компания выпускает детские 3D-принтеры, наборы по схемотехнике, лаборатории для изучения интернета вещей и множество других продуктов для дома и школы, которые делают техническое образование по-настоящему увлекательным для каждого ребенка. "Мы идем "в ширину". Изначально нашей целью было масштабироваться на весь мир, и у нас очень амбициозные планы. Мы хотим показать, что технологии – это не магия, сделать из детей не потребителей технологий, а инноваторами и изобретателями, подготовить их к новому технологическому будущему", – подчеркнул Сергеев. Выходить на внешние рынки "РОББО" помогают также Российский экспортный центр и Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта. Так, например, "РОББО" активно принимала участие в выставках и бизнес-миссиях в ОАЭ, Израиле, Королевстве Марокко, Китае, Азербайджане и Белоруссии. За время получения поддержки со стороны РЭЦ и ЦПЭ Санкт-Петербурга компания "РОББО" заключила экспортные контракты на поставку робототехники в такие страны, как Финляндия, Япония, Китай, Индонезия, ЮАР, Белоруссия и Армения. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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60
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), технологии, россия, вэб.рф (вэб)
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Технологии, Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Дети во всем мире учатся работать с технологиями на российских разработках

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российский производитель образовательной робототехники на открытом программном и аппаратном обеспечении "РОББО" поставляет свои решения почти в 40 стран мира, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Всего более 100 тысяч учеников при помощи разработок "Сделано в России" готовятся стать инженерами-инноваторами будущего", - рассказал директор по международному развитию компании "РОББО" Андрей Сергеев в ходе мастер-класса "Сделано в России: креативные подходы в международном бизнесе", организованного РЭЦ и Росмолодежь.Бизнес на Всемирном фестивале молодежи.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
РЭЦ рассказал о перспективных направлениях экспорта и выставках
29 февраля, 15:54
Компания выпускает детские 3D-принтеры, наборы по схемотехнике, лаборатории для изучения интернета вещей и множество других продуктов для дома и школы, которые делают техническое образование по-настоящему увлекательным для каждого ребенка.
"Мы идем "в ширину". Изначально нашей целью было масштабироваться на весь мир, и у нас очень амбициозные планы. Мы хотим показать, что технологии – это не магия, сделать из детей не потребителей технологий, а инноваторами и изобретателями, подготовить их к новому технологическому будущему", – подчеркнул Сергеев.
Выходить на внешние рынки "РОББО" помогают также Российский экспортный центр и Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта. Так, например, "РОББО" активно принимала участие в выставках и бизнес-миссиях в ОАЭ, Израиле, Королевстве Марокко, Китае, Азербайджане и Белоруссии.
ВЭБ.РФ: льготные инвесткредиты помогут создать спрос на электромобили - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
ВЭБ.РФ: льготные инвесткредиты помогут создать спрос на электромобили
28 февраля, 15:58
За время получения поддержки со стороны РЭЦ и ЦПЭ Санкт-Петербурга компания "РОББО" заключила экспортные контракты на поставку робототехники в такие страны, как Финляндия, Япония, Китай, Индонезия, ЮАР, Белоруссия и Армения.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Архитектурная лекция для школьников и студентов колледжей, проходящая в рамках просветительского проекта Город на прокачку в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
В рамках проекта ВЭБ.РФ школьники узнали об организации современных городов
21 февраля, 19:46
 
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ТехнологииРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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