Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО поразили цели над Финским заливом - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 02.03.2024 (обновлено: 00:05 03.03.2024)
https://ria.ru/20240302/pvo-1930751780.html
Силы ПВО поразили цели над Финским заливом
Силы ПВО поразили цели над Финским заливом - РИА Новости, 03.03.2024
Силы ПВО поразили цели над Финским заливом
Системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-02T20:28
2024-03-03T00:05
специальная военная операция на украине
ленинградская область
ломоносовский район
санкт-петербург
александр дрозденко
александр беглов
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_45723aedf27835aef0722a9e6cf023ca.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко."В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", — написал он в Telegram-канале.Отмечается, что жертв и разрушений нет.В свою очередь, в Минобороны уточнили, что над территорией Ленинградской области уничтожили украинский беспилотник. Инцидент произошел около 19.30 мск.Ранее сегодня, в 19:32 мск, в районе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Спустя полчаса их сняли.В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ломоносовского района заявили, что в экстренные службы поступило много сигналов о "хлопках и взрывах" над Финским заливом, которые могли прозвучать, предположительно, в районе петербургского порта Бронка.Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и 6-й армии ПВО. По его словам, системы обнаружения и подавления привели в состояние готовности. Также продолжает работать оперативный штаб.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929913419.html
https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html
ленинградская область
ломоносовский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_ff35824127ba394cc8f86a01bf2934db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, ломоносовский район, санкт-петербург, александр дрозденко, александр беглов, пулково (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Ленинградская область, Ломоносовский район, Санкт-Петербург, Александр Дрозденко, Александр Беглов, Пулково (аэропорт)
Силы ПВО поразили цели над Финским заливом

В Ломоносовском районе Ленобласти средства ПВО сбили воздушные цели

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитного дивизиона ПВО
Боевая стрельба зенитного дивизиона ПВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба зенитного дивизиона ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«
"В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что жертв и разрушений нет.
В свою очередь, в Минобороны уточнили, что над территорией Ленинградской области уничтожили украинский беспилотник. Инцидент произошел около 19.30 мск.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Киевский режим обязательно окажется под судом, заявил дипломат
28 февраля, 09:41
Ранее сегодня, в 19:32 мск, в районе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Спустя полчаса их сняли.
В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ломоносовского района заявили, что в экстренные службы поступило много сигналов о "хлопках и взрывах" над Финским заливом, которые могли прозвучать, предположительно, в районе петербургского порта Бронка.
Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и 6-й армии ПВО. По его словам, системы обнаружения и подавления привели в состояние готовности. Также продолжает работать оперативный штаб.
Место происшествия в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Шесть человек обратились к медикам после падения беспилотника в Петербурге
Вчера, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеЛенинградская областьЛомоносовский районСанкт-ПетербургАлександр ДрозденкоАлександр БегловПулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала