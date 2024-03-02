https://ria.ru/20240302/pvo-1930751780.html

Силы ПВО поразили цели над Финским заливом

Силы ПВО поразили цели над Финским заливом - РИА Новости, 03.03.2024

Силы ПВО поразили цели над Финским заливом

Системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-02T20:28

2024-03-02T20:28

2024-03-03T00:05

специальная военная операция на украине

ленинградская область

ломоносовский район

санкт-петербург

александр дрозденко

александр беглов

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко."В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива", — написал он в Telegram-канале.Отмечается, что жертв и разрушений нет.В свою очередь, в Минобороны уточнили, что над территорией Ленинградской области уничтожили украинский беспилотник. Инцидент произошел около 19.30 мск.Ранее сегодня, в 19:32 мск, в районе аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ввели ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Спустя полчаса их сняли.В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Ломоносовского района заявили, что в экстренные службы поступило много сигналов о "хлопках и взрывах" над Финским заливом, которые могли прозвучать, предположительно, в районе петербургского порта Бронка.Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и 6-й армии ПВО. По его словам, системы обнаружения и подавления привели в состояние готовности. Также продолжает работать оперативный штаб.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929913419.html

https://ria.ru/20240302/peterburg-1930662466.html

ленинградская область

ломоносовский район

санкт-петербург

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ленинградская область, ломоносовский район, санкт-петербург, александр дрозденко, александр беглов, пулково (аэропорт)