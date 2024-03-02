https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774972.html

Патриарх Кирилл прокомментировал легализацию однополых браков в Греции

Патриарх Кирилл прокомментировал легализацию однополых браков в Греции - РИА Новости, 02.03.2024

Патриарх Кирилл прокомментировал легализацию однополых браков в Греции

Греция потеряла суверенитет, легализовав однополые браки, каждый православный человек принимает это со скорбью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T23:24

2024-03-02T23:24

2024-03-02T23:24

религия

греция

афон (гора)

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920003832_0:1327:2048:2479_1920x0_80_0_0_82b8db192833be60cfdf030a985ec7d8.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Греция потеряла суверенитет, легализовав однополые браки, каждый православный человек принимает это со скорбью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "В первую очередь, это измена со стороны политических элит тем традициям, культуре и религиозной ориентации, которая была и сыграла решающую роль в формировании греческой нации, греческой культуры. Просто произошло предательство. Каждый православный человек принимает это со скорбью, ведь Греция православная страна. На территории Греции находится Афон. Это монашеская республика со строгими монастырскими уставами. Мы смело можем сказать - Греция потеряла свой суверенитет", - сказал патриарх Кирилл на Всемирном фестивале молодежи. По его словам, этого бы не произошло, если бы к власти в Греции пришли другие партии. "Они не являются сторонниками того религиозного и духовного выбора, который был выбором греческого народа. Возникает внутренний конфликт, который никак не будет укреплять греческое общество. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит в греческом мире. Желаю нашим братьям и сестрам, православным людям, которые прекрасно понимают, что происходит, оставаться верными своей вере, своим убеждениям... Для этого нужно быть внутренне духовно сильным", - добавил патриарх. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930766179.html

греция

афон (гора)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

греция, афон (гора), россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024