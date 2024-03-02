https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930774972.html
Патриарх Кирилл прокомментировал легализацию однополых браков в Греции
Патриарх Кирилл прокомментировал легализацию однополых браков в Греции - РИА Новости, 02.03.2024
Патриарх Кирилл прокомментировал легализацию однополых браков в Греции
Греция потеряла суверенитет, легализовав однополые браки, каждый православный человек принимает это со скорбью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T23:24
2024-03-02T23:24
2024-03-02T23:24
религия
греция
афон (гора)
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Греция потеряла суверенитет, легализовав однополые браки, каждый православный человек принимает это со скорбью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "В первую очередь, это измена со стороны политических элит тем традициям, культуре и религиозной ориентации, которая была и сыграла решающую роль в формировании греческой нации, греческой культуры. Просто произошло предательство. Каждый православный человек принимает это со скорбью, ведь Греция православная страна. На территории Греции находится Афон. Это монашеская республика со строгими монастырскими уставами. Мы смело можем сказать - Греция потеряла свой суверенитет", - сказал патриарх Кирилл на Всемирном фестивале молодежи. По его словам, этого бы не произошло, если бы к власти в Греции пришли другие партии. "Они не являются сторонниками того религиозного и духовного выбора, который был выбором греческого народа. Возникает внутренний конфликт, который никак не будет укреплять греческое общество. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит в греческом мире. Желаю нашим братьям и сестрам, православным людям, которые прекрасно понимают, что происходит, оставаться верными своей вере, своим убеждениям... Для этого нужно быть внутренне духовно сильным", - добавил патриарх. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, афон (гора), россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Религия, Греция, Афон (гора), Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Патриарх Кирилл прокомментировал легализацию однополых браков в Греции
Патриарх Кирилл: Греция потеряла суверенитет, легализовав однополые браки
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Греция потеряла суверенитет, легализовав однополые браки, каждый православный человек принимает это со скорбью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"В первую очередь, это измена со стороны политических элит тем традициям, культуре и религиозной ориентации, которая была и сыграла решающую роль в формировании греческой нации, греческой культуры. Просто произошло предательство. Каждый православный человек принимает это со скорбью, ведь Греция православная страна. На территории Греции находится Афон
. Это монашеская республика со строгими монастырскими уставами. Мы смело можем сказать - Греция потеряла свой суверенитет", - сказал патриарх Кирилл на Всемирном фестивале молодежи.
Патриарх Кирилл обратился с призывом к участникам и гостям ВФМ
По его словам, этого бы не произошло, если бы к власти в Греции пришли другие партии.
"Они не являются сторонниками того религиозного и духовного выбора, который был выбором греческого народа. Возникает внутренний конфликт, который никак не будет укреплять греческое общество. Мы с тревогой наблюдаем за тем, что происходит в греческом мире. Желаю нашим братьям и сестрам, православным людям, которые прекрасно понимают, что происходит, оставаться верными своей вере, своим убеждениям... Для этого нужно быть внутренне духовно сильным", - добавил патриарх.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание
" на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.