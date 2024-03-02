https://ria.ru/20240302/festival-1930645714.html

Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи состоится в Сириусе

Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи состоится в Сириусе - РИА Новости, 02.03.2024

Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи состоится в Сириусе

Торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи пройдет в субботу, 2 марта, в Сириусе. РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T09:08

2024-03-02T09:08

2024-03-02T09:08

общество

россия

белоруссия

узбекистан

ксения разуваева

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

федеральная пассажирская компания

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СИРИУС, 2 мар - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи пройдет в субботу, 2 марта, в Сириусе. Фестиваль проходит с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. ПрограммаВторого марта также открывается тематический день "Ответственность за судьбы мира" Всемирного фестиваля молодежи. Его главная идея - будущее мира зависит от способности молодого поколения к диалогу и взаимопониманию, готовности брать инициативу в свои руки и нести ответственность за конкретные решения для строительства справедливого мира. Каждый день фестиваля посвящен определенной теме, так, например, 3 марта - день "Многонационального единства", 4 марта - "Мир возможностей для каждого", 5 марта - "Сохраним семью во имя детей и мира", а 6 марта - "Мы - вместе с Россией". В первый день на площадке фестиваля прошло открытие детской программы, стартовали специальные экскурсии для участников. Организаторы обещают участникам насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля будут проходить образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам провести время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами и другими участниками ВФМ. УчастникиВ ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других. Белоруссию на фестивале представляют 630 человек, Узбекистан - более 200, Таджикистан – 275. Из Индии прибыли 360 человек, 100 человек будут представлять на фестивале Демократическую Республику Конго, 95 молодых людей приехали из Бангладеш, порядка 100 участников представляют Аргентину. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетят 15 американцев и делегация из КНДР. Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран мира. Кроме того, впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. В рамках специальной детской программы "Начнем будущее вместе" в фестивале примут участие тысяча школьников из 78 стран мира. По данным организаторов, заявки подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор на программу прошли 500 человек. Лидерами по количеству участников стали Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Молдавия, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан. Помимо 20 тысяч участников на фестивале присутствуют эксперты, гости, волонтеры, партнеры, журналисты, представители медиасообщества, различные сервисные службы. В общей сложности, по данным главы Росмолодежи Ксении Разуваевой, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля. ВолонтерыПомогают участникам и гостям фестиваля волонтеры, которые прошли масштабное обучение. По данным организаторов фестиваля, всего на территории Сириуса задействованы 4 тысячи добровольцев, а 1 тысяча городских волонтёров встречают иностранных гостей и обеспечивают атмосферу праздника и гостеприимства в Москве. Добровольцы распределены по 15 функциональным направлениям: от бесперебойного обеспечения деятельности всех служб фестиваля до оказания медицинской помощи и сопровождения зарубежных делегаций. Кроме того, 45 студентов из 17 регионов России стали проводниками пассажирских поездов фестиваля. Они были выбраны из более 400 кандидатов по результатам конкурса, организованного российскими студенческими отрядами совместно с АО "Федеральная пассажирская компания". Студенты-проводники сопровождают участников фестиваля в рамках пассажирских перевозок по направлениям Адлер — Москва и Казань — Адлер и обеспечивают их комфорт в пути. Первый рейс отправился 19 февраля, поездки продолжатся до 12 марта. Всего, по данным дирекции фестиваля, около 28 тысяч волонтеров, технических работников и сотрудников объектов федеральной территории Сириус примут участие в организации Всемирного фестиваля молодежи. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930592825.html

https://ria.ru/20240301/festival-1930491990.html

https://ria.ru/20240301/festival-1930491319.html

россия

белоруссия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, белоруссия, узбекистан, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральная пассажирская компания, всемирный фестиваль молодежи — 2024