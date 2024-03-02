https://ria.ru/20240302/drevnosti-1930565836.html

"Не знал даже его народ". Главная тайна Александра Македонского

"Не знал даже его народ". Главная тайна Александра Македонского - РИА Новости, 02.03.2024

"Не знал даже его народ". Главная тайна Александра Македонского

Уже много веков гробница Александра Македонского — одна из главных загадок истории. Споры о ее местонахождении начались почти сразу после смерти великого... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T08:00

2024-03-02T08:00

2024-03-02T12:49

религия

александрия

египет

пакистан

александр македонский

британский музей

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Уже много веков гробница Александра Македонского — одна из главных загадок истории. Споры о ее местонахождении начались почти сразу после смерти великого завоевателя. Версий множество. И каждая имеет право на существование.Живой трупК 30 годам он был властелином половины мира. Его империя простиралась от Балкан далеко на восток и заканчивалась на территории современного Пакистана. После очередного изнурительного похода в Индию войско взбунтовалось.Изможденные воины с предводителем вернулись в Вавилон. Александр давно хотел перенести сюда столицу. А получилось, что древний город жрецов и астрологов стал его последним пристанищем.В ту ночь Македонский пировал и пил без меры. Опрокинув залпом огромную чашу с вином, внезапно вскрикнул и упал. Агония длилась несколько дней. Император мучился от боли, даже просил меч, чтобы прекратить страдания. Затем начались лихорадка, жажда, галлюцинации. Вскоре Александр уже не мог говорить, лишь хаотично двигал руками. И спустя почти две недели — 11 июня 323 года до нашей эры — скончался.Приближенные сразу заподозрили неладное: возможно, императора отравили враги. Подозревали даже философа Аристотеля — учителя полководца. Плутарх позже писал: причина гибели Македонского — токсин из реки Стикс. Ее воду издревле считали смертельно опасной.Современные исследователи на основании сохранившихся источников предполагают действие мышьяка, стрихнина, белладонны. Но добавляют: нельзя исключать, что отравление непреднамеренное. Известно, что император проводил на себе эксперименты с разными лекарствами. Так что это могла быть банальная передозировка.Любопытно другое. Согласно свидетельствам, бальзамировщики прибыли спустя шесть дней после кончины Македонского и не увидели следов разложения. Тогда это сочли знаком божественного происхождения почившего.По мнению профессора Катерин Холл из Медицинской школы Университета Отаго (Новая Зеландия), Александра парализовало из-за кишечной инфекции. Потребность организма в кислороде — а следовательно, и дыхании — снизилась. Именно поэтому не было разложения.Часовня, мечеть и русский следТело Александра забальзамировали по египетскому обряду и поместили в дорогой саркофаг. Соратники не хотели оставлять правителя на чужбине и решили везти его на родину. Но не всем пришелся по душе такой выбор. К тому же сам император завещал похоронить себя в Египте.Два года спустя был готов гигантский катафалк, и процессия наконец отправилась в Македонию. Однако на территории Сирии кортеж атаковали люди Птолемея — одного из диадохов. Тело отобрали и отвезли в Египет. Первое время оно хранилось в Мемфисе, а затем — в Александрии.Известно, что в последующие века гробницу посещали Юлий Цезарь, императоры Октавиан Август, Калигула и Каракалла. Октавиан, по легенде, неловким движением даже отломил нос у мумии Македонского. Но после IV столетия уже мало кто мог уверенно сказать, где покоится полководец.В 400 году в Александрии побывал один из отцов церкви Иоанн Златоуст и заметил: "Его гробницу не знает даже его собственный народ". Более поздние арабские авторы утверждали, ссылаясь на рассказы местных жителей, что видели склеп Александра. Но точное место назвать не могли.А к XIX веку и вовсе началась путаница. Одни исследователи полагали, что могилу нужно искать в городе под руинами раннехристианской церкви, другие — в основании мечети Эль-Наби Даниель.В 1850-м мир облетело откровение грека Амбруаза Скилициса — переводчика русского консульства в Каире. Тот якобы проник в подвал Эль-Наби Даниель и увидел старинные деревянные двери. Заглянув, обнаружил тело в стеклянном гробу с золотой диадемой на голове. Никаких подтверждений рассказа так и нет. Правда, после того случая власти города запретили Скилицису и всем другим бродить по подвалам мечети.Громкий обманПрофессиональные ученые занялись поисками гробницы лишь в XX веке. Но начать решили издалека — с родины завоевателя. В 1977 году в городе Вергина (в прошлом — Эги, столица Древней Македонии) археологи обнаружили богато украшенный античный некрополь из трех могил.Судя по датировкам, артефакты принадлежали царской семье времен отца Александра — Филиппа II. А скелеты в усыпальнице, решили ученые, — отца, сына и сводного брата великого завоевателя. Однако последние исследования показали, что выводы ошибочны.С останками Филиппа II проблем не было — их опознали по сросшемуся коленному суставу. А о хромоте Македонского-старшего есть много свидетельств. Во втором склепе действительно покоился сводный брат Александра. А вот третий, как показали долгие изыскания, предназначался для его сына — тоже Александра.Греческий археолог Лиана Сувалтзи решила пойти по другому пути: вспомнила о последней воле Македонского. По легенде, перед началом своих славных побед он приехал в египетский оазис Сива, где располагался храм бога Амона Ра. И от местного оракула получил заверение в собственном божественном происхождении. В 1989-м Сувалтзи добилась разрешения провести там раскопки.После первых находок — львиных статуй, глиняных табличек с "птолемеевскими" письменами и сооружения, похожего на склеп, — она уже рассказывала журналистам, что злополучная могила наконец найдена. Но последующая экспертиза камня на камне не оставила от этого заявления: надписи вовсе не птолемеевские, да и неясно, усыпальницу ли нашла Сувалтзи. В итоге раскопки быстро свернули.Поменялись местамиНо, пожалуй, самую экзотическую версию выдвинул в 2003 году британский физик и историк-любитель Эндрю Чегг. Его доводы таковы: хранящийся в Британском музее саркофаг фараона Нектанеба II и надгробие в соборе святого Марка в Венеции — части ансамбля усыпальницы Македонского.По мнению физика, Птолемей, забрав тело Александра, положил его в этот гроб и отправил в Александрию. В XVI веке венецианские купцы вывезли в Италию надгробие вместе с останками, как они считали, святого Марка. А пустой саркофаг так и остался в Египте.Не исключено, отмечает Чегг, что мощи евангелиста в действительности — останки Александра Македонского. Проверить гипотезу можно только после детального изучения костей. Но вряд ли Ватикан пойдет на это.К сожалению, охотники за сенсацией часто упускают из виду банальные истины. Уже более 25 лет археологи из разных стран исследуют территорию сада Шаллалат в центре Александрии. Здесь в древности находился царский квартал — элитное кладбище для правителей и вельмож. Единственная трудность — значительная часть района оказалась на дне Средиземного моря. Всему виной череда землетрясений, произошедших в древности.В 1997-м дно обследовали. "Около 400 архитектурных элементов: крупные блоки и плиты, <…> расколотые колонны <…> весом более семи тонн, <…> объекты обладают значительным весом — <…> их не могло принести приливом. Так что они <…> находятся более или менее на том же месте, куда их поместили древние строители", — рассказывал тогда журналистам президент Эллинистического института по изучению древней и средневековой Александрии Гарри Цалас.Работы идут до сих пор. Не исключено, что среди руин окажется и легендарная гробница Александра Македонского. Но пока ее местонахождение покрыто завесой тайны.

https://ria.ru/20240223/podnebesnaya-1929003733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

александрия, египет, пакистан, александр македонский, британский музей, аналитика - религия и мировоззрение