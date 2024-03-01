https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией

Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией - РИА Новости, 01.03.2024

Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией

Сюжет с потенциальной отправкой официального контингента НАТО на Украину получил новое развитие. Как известно, высказанная Эммануэлем Макроном пару дней назад... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:00

2024-03-01T08:00

2024-03-01T12:22

украина

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сша

ллойд остин

эммануэль макрон

нато

министерство обороны сша

евросоюз

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Сюжет с потенциальной отправкой официального контингента НАТО на Украину получил новое развитие. Как известно, высказанная Эммануэлем Макроном пару дней назад идея вызвала бурные возражения со стороны представителей Запада, включая лидеров Германии, Польши, Чехии, Финляндии и других стран, а также генсекретаря НАТО и руководства ЕС. Да и французские МИД с Минобороны бросились наперегонки объяснять, что президента Пятой республики неправильно поняли и он вовсе не то имел в виду.Однако вчера Макрон заявил, что взвесил, обдумал и выверил каждое слово, когда говорил о возможности отправки западных войск на Украину. И почти одновременно пришла новость из-за океана, где министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в конгрессе, сказал, что в случае поражения Украины НАТО придется воевать с Россией.При этом за последние месяцы в мировых СМИ и среди военных аналитиков общим местом стала констатация отчаянного и безнадежного положения ВСУ. Лейтмотив "Украина обречена на поражение" звучит теперь повсеместно, обычно сопровождаясь идеями о том, как бы Киеву (и заодно Западу) вывернуться из ситуации с минимальными потерями в процессе переговоров с Москвой.И вот на этом фоне глава Пентагона заявляет, что, если Украина падет, НАТО окажется в прямом военном конфликте с Россией. В свете уже сформированного общественного мнения, это, разумеется, на самом деле звучит не как "если", а "когда" Украина падет.Частично заявления Остина можно списать на внутреннюю американскую повестку: администрация Байдена продолжает попытки выбить из законодателей финансирование Украины, так что пугалка "дайте денег Киеву, а то самим придется воевать" выглядит вполне подходящей. Но это только часть объяснения — синхронность заявлений Остина и Макрона это только подчеркивает.Оба деятеля принадлежат к одной и той же группе западного истеблишмента — либерально-глобалистскому глубинному государству. В том числе поэтому американскому министру обороны сошла с рук совершенно дикая история с новогодней госпитализацией без оповещения кого бы то ни было, а уж про банкирско-ротшильдовские корни Макрона широко известно.В таком контексте ни заявление француза, ни комментарий американца не выглядят спонтанной личной инициативой, а скорее принятым решением трансатлантических правящих кругов на дальнейшую эскалацию вокруг Украины. Кстати, Ллойд Остин весьма корректно сформулировал, что воевать придется НАТО, а не США, что с высокой степенью вероятности означает, что на бойню планируется отправить исключительно европейцев. Это логично, поскольку уклонение Штатов от прямого конфликта с Россией дает надежду, что за океан не прилетит: Москве, как и Вашингтону, хочется избежать прямого столкновения, которое неизбежно повлечет глобальный ядерный конфликт. Ну а если русские решат в очередной раз преподать урок позабывшим историю европейцам и на этот раз застеклят половину Старого Света, так американцев это вполне устроит — они Европу и так под нож пускают, ее никому не жалко. Включая европейских глобалистских лидеров, надеющихся спасти свои шкуры за счет принесения собственных стран в жертву.Наверное, именно в этом главная проблема России, Китая, всего незападного мира (да и существенной части Запада): нам противостоят силы, у которых нет вообще никакой привязанности, любви и чувства долга по отношению к странам, которыми они руководят. Они убеждены, что лично им удастся не просто спастись, но и устроиться наилучшим образом в рождающемся новом мире. Причем неважно где — они уверены, что подходящих комфортабельных и безопасных местечек в Северной либо Латинской Америке, Австралии или Новой Зеландии на них хватит. А если ради этого необходимо отправить на смерть сотни тысяч и даже миллионы своих сограждан или подставить Париж под русские ракеты, то так тому и быть. Ни сожалений, ни колебаний, ни пробуждения совести от этих людей ждать не приходится.Ситуация кажется почти безвыходной. Впрочем, надежда все-таки есть. Неслучайно столь яростно заверещали, возражая Макрону, европейские официальные лица, включая тех, что многие годы занимают последовательно антироссийскую позицию. И неслучайно тамошние СМИ сделали главной темой новостей "угрозу" Путина в послании Федеральному собранию применить ядерное оружие в случае отправки западных войск на Украину.Это Макрон и Остин могут верить, что для них место в эвакуационном самолете уж точно найдется. У сотен и тысяч европейских русофобов на зарплате — политиков, журналистов, государственных деятелей — такой надежды нет. И они в данный момент находятся в неприятном процессе осознания, что им предстоит разделить судьбу своего народа, который они сами привели на грань войны с ядерной сверхдержавой. Может быть, хотя бы у части из них проснется инстинкт самосохранения, что позволит Европе уклониться от участи, уготованной ей ее же собственными кукловодами.

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

https://ria.ru/20240228/dokazatelstva-1929848548.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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украина, россия, сша, ллойд остин, эммануэль макрон, нато, министерство обороны сша, евросоюз, аналитика