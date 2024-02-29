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Остин допустил военное столкновение НАТО и России - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 29.02.2024 (обновлено: 00:21 01.03.2024)
https://ria.ru/20240229/pentagon-1930346665.html
Остин допустил военное столкновение НАТО и России
Остин допустил военное столкновение НАТО и России - РИА Новости, 01.03.2024
Остин допустил военное столкновение НАТО и России
Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей. РИА Новости, 01.03.2024
2024-02-29T20:11
2024-03-01T00:21
в мире
украина
россия
нато
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
ллойд остин
москва
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ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей.&quot;Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией&quot;, — сказал он.Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации и добиваются успехов.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание, отметила, что теперь всем стало ясно, кто на самом деле агрессор.&quot;Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон&quot;, — написала она в Telegram-канале.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией, а также об отправке контингентов на Украину. В частности, в понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Киева. На нее пригласили лидеров почти десятка европейских стран, включая Германию, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, однако консенсуса не достигли.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, такой шаг со стороны западных стран привел бы к прямому военному столкновению России и НАТО. При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет единогласия по вопросу направления военных, продолжил он. Песков отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Что касается западной военной помощи, то, как заявляли в Кремле, она не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240229/nato-1930187692.html
https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html
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в мире, украина, россия, нато, министерство обороны сша, ллойд остин, москва
В мире, Украина, Россия, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, Ллойд Остин, Москва
Остин допустил военное столкновение НАТО и России

Глава Пентагона Остин: в случае поражения Украины начнется война НАТО с Россией

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев — РИА Новости. Поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в палате представителей.
«

"Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", — сказал он.

Путин о последствиях возможной интервенции НАТО - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин предупредил о последствиях возможных интервенций НАТО
Вчера, 12:37
Министр также назвал очень тревожными оценки, согласно которым российские войска продолжают продвигаться в зоне спецоперации и добиваются успехов.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание, отметила, что теперь всем стало ясно, кто на самом деле агрессор.
«

"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон", — написала она в Telegram-канале.

В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией, а также об отправке контингентов на Украину. В частности, в понедельник в Париже прошла созванная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона конференция по поддержке Киева. На нее пригласили лидеров почти десятка европейских стран, включая Германию, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи французский лидер сообщил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, однако консенсуса не достигли.
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Bild опубликовал четырехэтапный "план" нападения России на НАТО
28 февраля, 22:50
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, такой шаг со стороны западных стран привел бы к прямому военному столкновению России и НАТО. При этом в Москве зафиксировали и тот факт, что в Европе нет единогласия по вопросу направления военных, продолжил он. Песков отметил, что целый ряд стран — участниц встречи в Париже сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт".
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Что касается западной военной помощи, то, как заявляли в Кремле, она не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России
Вчера, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияНАТОМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинМосква
 
 
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