https://ria.ru/20240229/makron-1930336996.html

Макрон заявил, что тщательно обдумал свои заявления по Украине

Макрон заявил, что тщательно обдумал свои заявления по Украине - РИА Новости, 29.02.2024

Макрон заявил, что тщательно обдумал свои заявления по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, подвергшийся критике после заявления о возможности отправки военных на Украину, сообщил, что все его слова на этот счет... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T19:14

2024-02-29T19:14

2024-02-29T21:31

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ПАРИЖ, 29 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, подвергшийся критике после заявления о возможности отправки военных на Украину, сообщил, что все его слова на этот счет тщательно обдуманны, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х."Это очень серьезная тема. Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено", — заявил он на полях открытия олимпийской деревни.На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Вскоре французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне отметил, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, уточнил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

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https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240229/vrazhda-1930118130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, франция, эммануэль макрон, борис писториус, дмитрий песков, евросоюз, в мире, стефан сежурне, себастьян лекорню, нато