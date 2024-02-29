Макрон заявил, что тщательно обдумал свои заявления по Украине
Президент Франции Макрон назвал свои слова о войсках НАТО на Украине взвешенными
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, подвергшийся критике после заявления о возможности отправки военных на Украину, сообщил, что все его слова на этот счет тщательно обдуманны, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
"Это очень серьезная тема. Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено", — заявил он на полях открытия олимпийской деревни.
В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
Вскоре французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне отметил, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, уточнил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.