Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил, что тщательно обдумал свои заявления по Украине - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 29.02.2024 (обновлено: 21:31 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/makron-1930336996.html
Макрон заявил, что тщательно обдумал свои заявления по Украине
Макрон заявил, что тщательно обдумал свои заявления по Украине - РИА Новости, 29.02.2024
Макрон заявил, что тщательно обдумал свои заявления по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон, подвергшийся критике после заявления о возможности отправки военных на Украину, сообщил, что все его слова на этот счет... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T19:14
2024-02-29T21:31
украина
россия
франция
эммануэль макрон
борис писториус
дмитрий песков
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg
ПАРИЖ, 29 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, подвергшийся критике после заявления о возможности отправки военных на Украину, сообщил, что все его слова на этот счет тщательно обдуманны, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х."Это очень серьезная тема. Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено", — заявил он на полях открытия олимпийской деревни.На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Вскоре французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне отметил, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, уточнил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240228/makron-1929908921.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240229/vrazhda-1930118130.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_350:54:2558:1710_1920x0_80_0_0_6a2e52d05f174ac1386cdaa695b92d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, франция, эммануэль макрон, борис писториус, дмитрий песков, евросоюз, в мире, стефан сежурне, себастьян лекорню, нато
Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Борис Писториус, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире, Специальная военная операция на Украине, Стефан Сежурне, Себастьян Лекорню, НАТО
Макрон заявил, что тщательно обдумал свои заявления по Украине

Президент Франции Макрон назвал свои слова о войсках НАТО на Украине взвешенными

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, подвергшийся критике после заявления о возможности отправки военных на Украину, сообщил, что все его слова на этот счет тщательно обдуманны, трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
"Это очень серьезная тема. Каждое слово, которое я произношу в этом контексте, взвешено, продумано и выверено", — заявил он на полях открытия олимпийской деревни.
Дмитрий Медведев
"Разложение мозгов". Медведев высказался о заявлениях Макрона по Украине
28 февраля, 09:06

В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева. На нее пригласили лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".

На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
Вскоре французская сторона попыталась прояснить ситуацию. Так, министр иностранных дел Стефан Сежурне отметил, что присутствие западных военных на Украине не будет означать соучастия в конфликте. Министр обороны страны Себастьян Лекорню, со своей стороны, уточнил, что речь о войне с Россией не идет, а то, что Запад задумывается, как еще помочь киевским властям, "совершенно нормально".
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду, пишут СМИ
Вчера, 08:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронБорис ПисториусДмитрий ПесковЕвросоюзВ миреСтефан СежурнеСебастьян ЛекорнюНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала