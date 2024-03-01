Рост престижа профессии учителя привлечет педагогов-мужчин, уверена сенатор
Сенатор Алтабаева: рост престижа профессии учителя привлечет педагогов-мужчин
Российский флаг на школьной доске. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Изменения в системе школьного образования должны привести к повышению престижа профессии педагога и привлечь в школу хороших квалифицированных учителей, прежде всего мужчин, сказала РИА Новости сенатор, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева.
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"Хорошо подготовленные, квалифицированные педагоги, мужчины, главное - надеюсь, будут выбирать эту профессию. Нужны школе настоящие, хорошие учителя. Мы надеемся на то, что создание условий работы - новая инфраструктура, капитально отремонтированные школы, нормальные заработные платы, изменены уже условия, в случае если ребенок ведет себя неправомерно, то его можно исключать из школы, то есть работа с родителями - это все в комплексе должно привести к тому, чтобы восстанавливался престиж профессии и чтобы из школы учителя не уходили, а шли работать, в том числе мужчины", - сказала Алтабаева.
По мнению сенатора, увеличение заработной платы учителей и исключение большого разрыва в доходах педагогов разных регионов будет способствовать этому. Тогда учителю можно будет сосредоточиться на работе в школе, а не набирать часы и репетиторствовать, чтобы прокормить семью.
"Ты должен заниматься тем, что в школе работаешь или репетиторством. Совмещать как правило не получается из-за большой нагрузки в школе", - добавила она.
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что в ближайшие шесть лет будет проведен капитальный ремонт общежитий вузов и университетов, на это выделят 124 миллиарда рублей. Он отметил, что учебная нагрузка в школе должна быть сбалансированной, программа и требования на экзаменах не должны различаться, кабмин должен разобраться с этой проблемой. Доходы работников бюджетной сферы даже в соседних регионах могут несправедливо отличаться, эту проблему нужно решать, заявил президент.