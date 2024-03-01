https://ria.ru/20240301/firelbin-1930429751.html

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака легких

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака легких - РИА Новости, 01.03.2024

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака легких

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения рака легких "Фирелбин", сообщает ведомство. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:39

2024-03-01T11:39

2024-03-01T11:39

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_f182ed30775a4aeba5321c0127e4d6ad.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения рака легких "Фирелбин", сообщает ведомство. "После согласования с ФАС снизятся цены на препарат для лечения рака легких в рамках МНН "Винорелбин". Служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик "Фирелбин". Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Навельбин" на 14%", - говорится в сообщении. Цена за упаковку "Фирелбина" из 1 капсулы в дозировке 20 мг составила 2 436 рублей, а за такую же упаковку "Навельбина" - 2 817 рублей. В ведомстве отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20230425/sma-1867536179.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)