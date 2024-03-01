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ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака легких - РИА Новости, 01.03.2024
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11:39 01.03.2024
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ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака легких
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака легких - РИА Новости, 01.03.2024
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака легких
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения рака легких "Фирелбин", сообщает ведомство. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:39
2024-03-01T11:39
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения рака легких "Фирелбин", сообщает ведомство. "После согласования с ФАС снизятся цены на препарат для лечения рака легких в рамках МНН "Винорелбин". Служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик "Фирелбин". Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Навельбин" на 14%", - говорится в сообщении. Цена за упаковку "Фирелбина" из 1 капсулы в дозировке 20 мг составила 2 436 рублей, а за такую же упаковку "Навельбина" - 2 817 рублей. В ведомстве отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака легких

В России согласовали цены на препарат для лечения рака легких "Фирелбин"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на отечественный дженерик для лечения рака легких "Фирелбин", сообщает ведомство.
«
"После согласования с ФАС снизятся цены на препарат для лечения рака легких в рамках МНН "Винорелбин". Служба согласовала предельные отпускные цены на первый отечественный дженерик "Фирелбин". Они снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Навельбин" на 14%", - говорится в сообщении.
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Цена за упаковку "Фирелбина" из 1 капсулы в дозировке 20 мг составила 2 436 рублей, а за такую же упаковку "Навельбина" - 2 817 рублей.
В ведомстве отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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