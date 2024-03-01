https://ria.ru/20240301/debaty-1930541859.html

Доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ на дебатах забыл его фамилию

Доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ на дебатах забыл его фамилию - РИА Новости, 01.03.2024

Доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ на дебатах забыл его фамилию

Доверенное лицо кандидата в президенты РФ от КПРФ Николая Харитонова в Калужской области Вадим Барский объяснил РИА Новости, почему забыл фамилию доверителя на... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:59

2024-03-01T16:59

2024-03-01T16:59

выборы президента россии — 2024

политика

россия

калужская область

николай харитонов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Доверенное лицо кандидата в президенты РФ от КПРФ Николая Харитонова в Калужской области Вадим Барский объяснил РИА Новости, почему забыл фамилию доверителя на дебатах в эфире ТВ – "приличный" возраст и волнение. В соцсетях распространился отрывок из дебатов на калужском телеканале "Ника ТВ", на котором доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ внезапно забывает его фамилию. Вадим Барский призывает проголосовать за его кандидата – "человека от сохи, как говорится, человека из народа – Николая Михайловича…". Тут Барский делает паузу, теряется и говорит: "Выскочило из головы". Ему подсказывают фамилию – Харитонов. С улыбкой Барский поясняет: "Волнуешься". "Возраст у меня приличный очень, поэтому и волновался. В этом году 80 лет будет", - пояснил Барский РИА Новости. По его словам, инцидент его, "конечно, расстроил". "Радоваться-то нечему. Но бывает, у всех бывает. И у великих артистов бывают "залипухи". Я давно не выступал очень. В последний раз выступал, когда был депутатом законодательного собрания (Калужской области – ред.). Это было в последний раз в 2015 году", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что несмотря на внушительный депутатский опыт – в общей сложности 20 лет, перед большими выступлениями волновался всегда, что, по его словам, неудивительно, ведь даже великие артисты тоже всегда волнуются перед каждым выступлением. Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, калужская область, николай харитонов, кпрф