https://ria.ru/20240301/anglitsizmy-1930434047.html

Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами

Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами - РИА Новости, 01.03.2024

Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами

С недавних пор в русском языке есть слова "кешбэк", "ретейл", "инфлюенсер", "вайб" и не только. Многие мы используем сами и слышим от других в разговоре ежедневно. Тем не менее не все могут сходу ответить: кто такой "мейджор", откуда приходит "инсайт", и как работает "аутсорсинг"?

2024-03-01T14:00

2024-03-01T14:00

2024-03-01T14:00

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Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами С недавних пор в русском языке есть слова "кешбэк", "ретейл", "инфлюенсер", "вайб" и не только. Многие мы используем сами и слышим от других в разговоре ежедневно. Тем не менее не все могут сходу ответить: кто такой "мейджор", откуда приходит "инсайт", и как работает "аутсорсинг"? audio/mpeg

Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами С недавних пор в русском языке есть слова "кешбэк", "ретейл", "инфлюенсер", "вайб" и не только. Многие мы используем сами и слышим от других в разговоре ежедневно. Тем не менее не все могут сходу ответить: кто такой "мейджор", откуда приходит "инсайт", и как работает "аутсорсинг"? audio/mpeg

О других заимствованных (и не совсем) словах мы рассказывали в других эпизодах "Как это по-русски":1) "Сториз", "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?",2) "Фейк, хайп, токсичный. Слова, которые, кажется, были в русском всегда",3) "Лакшери, чилл, митапы и чайлд-фри. Заимствования, которые всех бесят".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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