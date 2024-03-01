https://ria.ru/20240301/anglitsizmy-1930434047.html
Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами
Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами - РИА Новости, 01.03.2024
Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами
С недавних пор в русском языке есть слова "кешбэк", "ретейл", "инфлюенсер", "вайб" и не только. Многие мы используем сами и слышим от других в разговоре ежедневно. Тем не менее не все могут сходу ответить: кто такой "мейджор", откуда приходит "инсайт", и как работает "аутсорсинг"?
2024-03-01T14:00
2024-03-01T14:00
2024-03-01T14:00
как это по-русски
русский
англицизмы
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930468545_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_148e69d28f60ccc4fe16da2dd0b374e9.jpg
Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами
С недавних пор в русском языке есть слова "кешбэк", "ретейл", "инфлюенсер", "вайб" и не только. Многие мы используем сами и слышим от других в разговоре ежедневно. Тем не менее не все могут сходу ответить: кто такой "мейджор", откуда приходит "инсайт", и как работает "аутсорсинг"?
audio/mpeg
Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами
С недавних пор в русском языке есть слова "кешбэк", "ретейл", "инфлюенсер", "вайб" и не только. Многие мы используем сами и слышим от других в разговоре ежедневно. Тем не менее не все могут сходу ответить: кто такой "мейджор", откуда приходит "инсайт", и как работает "аутсорсинг"?
audio/mpeg
О других заимствованных (и не совсем) словах мы рассказывали в других эпизодах "Как это по-русски":1) "Сториз", "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?",2) "Фейк, хайп, токсичный. Слова, которые, кажется, были в русском всегда",3) "Лакшери, чилл, митапы и чайлд-фри. Заимствования, которые всех бесят".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей Темнов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930468545_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_2d55bdb1457848f1f7a53a0dc8ab79fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский, англицизмы, в мире, россия, аудио
Как это по-русски, русский, англицизмы, В мире, Россия
Ламповый вайб и инсайт от инфлюенсера. Как не переборщить с англицизмами
С недавних пор в русском языке есть слова "кешбэк", "ретейл", "инфлюенсер", "вайб" и не только. Многие мы используем сами и слышим от других в разговоре ежедневно. Тем не менее не все могут сходу ответить: кто такой "мейджор", откуда приходит "инсайт", и как работает "аутсорсинг"?