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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-02-02T12:00+0300
https://ria.ru/20200202/1564123583.html
"Сториз" "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564158770_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_4a741f887e17493d4d76f7510a06867f.jpg
РИА Новости

"Сториз" "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?

12:00 02.02.2020
39
Как это по-русски
"Сториз" "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?
12:00
В русский пришли новые слова, смыслы и ассоциации, которые, кажется, были в нем всегда. Сейчас выражения вроде "телега не работает", "пополнить тройку", или "свайп вправо" не вызывают удивления, кажутся обыденными. Каких-то 10 лет назад мы бы не поняли, о чем вообще идет речь.
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Текст читала Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастОбщество
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