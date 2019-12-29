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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2019-12-29T12:00+0300
https://ria.ru/20191229/1562957169.html
Фейк, хайп, токсичный. Новые иностранные слова, уже ставшие привычными
https://cdn24.img.ria.ru/images/156295/70/1562957099_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_96d6d93663a9869e349be1d4e1896ba9.jpg
РИА Новости

Фейк, хайп, токсичный. Новые иностранные слова, уже ставшие привычными

12:00 29.12.2019
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Как это по-русски
Фейк, хайп, токсичный. Новые иностранные слова, уже ставшие привычными
12:00
Каждый год лингвисты провозглашают "словами года" десятки новых (или не очень новых) слов и выражений. Многие из них забываются уже через год, и только некоторым удается задержаться в языке подольше. Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и бабушек… го слушать!
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
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Как это по-русскиПодкаст
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