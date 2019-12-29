2019-12-29T12:00+0300
2019-12-29T12:00+0300
https://ria.ru/20191229/1562957169.html
Фейк, хайп, токсичный. Новые иностранные слова, уже ставшие привычными
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Фейк, хайп, токсичный. Новые иностранные слова, уже ставшие привычными
Каждый год лингвисты провозглашают "словами года" десятки новых (или не очень новых) слов и выражений. Многие из них забываются уже через год, и только некоторым удается задержаться в языке подольше. Как хайп, хейт, фейк и токсичность смогли войти в лексикон не только подростков, но и бабушек… го слушать!
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
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