Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-07T12:00Z
https://ria.ru/20190707/1556256891.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155627/86/1556278607_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_0e8a99cfb9e05eae7af49bb19a6b9e88.jpg
РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Лакшери, чилл, митапы и чайлд-фри. Заимствования, которые всех бесят

Вчера, 12:00
48
Как это по-русски
Лакшери, чилл, митапы и чайлд-фри. Заимствования, которые всех бесят
Вчера, 12:00
Иностранные заимствования – это харрасмент русского языка, лакшери скилл или обычный хайп? Надо ли буллить людей, которые произносят все эти фейковые слова? Или нам всем нужно просто почиллить?
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме @ria_podcasts
511204
Обсудить 0
Как это по-русскиПодкаст
Рекомендуем
В Москве на стройплощадке погиб рабочий из Таджикистана
РИА
Новости
Президент Ирана Хасан Рухани посещает АЭС в Бушере
Тегеран заявил о необходимости сохранения ядерной сделки
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Тегеран через 60 дней объявит о дальнейших шагах по выходу из СВПД
Мы все умрём. Стремление к бессмертию. Часть II
Мы все умрём. Стремление к бессмертию. Часть II
Лента
новостей
В Афганистане число пострадавших при взрыве увеличилось до 179
Исфаханский центр по обогащению урана в Иране
Иран намерен превысить уровень обогащения урана в 3,67% в понедельник
Дефибрилляция сердца
Жизнь после смерти. Ученые объяснили, что происходит в загробном мире
Истребитель-бомбардировщик Су-34
В Перми впервые представили истребитель Су-34 на фестивале "Крылья Пармы"
Экологи берут образцы почвы возле шоссе
Ученые рассказали, чем отравлена почва в Москве
Штаб-квартира ОБСЕ
В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о противодействии неонацизму
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
Стал известен самый масштабный "распил" современной России
ДТП с бензовозом в Свердловской области. 7 июля 2019
Число пострадавших при взрыве бензовоза на Урале возросло до семи человек
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского
Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
Игрок "Сборной РУДН" прокомментировал выдвижение Тарбаева в сенаторы
Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
Галкин объяснил свой высокий гонорар
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Туроператоры рассказали, как изменится стоимость поездки в Грузию
02:29Трамп ответил на критику британского посла в США
02:09МИД Норвегии подтвердил встречу по Венесуэле на Барбадосе
02:04В Совфеде заявили, что у России и Грузии есть будущее
02:03В Сети отреагировали на заявления грузинского телеведущего о Путине
02:00Ученые рассказали, как повысить успеваемость детей в школе
01:57Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
01:48В МИД Грузии прокомментировали ругань телеведущего в адрес Путина
01:35"Рустави 2" приостановил вещание после ругани телеведущего в адрес Путина
01:18В Грузии сотни людей потребовали уволить ведущего за ругань в адрес Путина
01:10Аэропорт в Триполи восстановил авиасообщение после ракетного обстрела
01:04В центре Москвы столкнулись и загорелись мотоцикл и легковой автомобиль
01:02Крупнейший немецкий банк сократит около 18 тысяч сотрудников
00:57Роскачество представит проект стандарта хлеба с содержанием зерновых
00:52Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" возглавил российский прокат в выходные
00:45Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
00:42Названы регионы с самыми высокими доходами населения
00:30Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
00:30Эксперты спрогнозировали рост цен на бензин до 2024 года
00:28На парламентских выборах в Греции лидирует оппозиционная "Новая демократия"
Лента новостейМолния