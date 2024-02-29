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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде - РИА Новости, 29.02.2024
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11:12 29.02.2024 (обновлено: 11:17 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/murashko-1930149837.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде - РИА Новости, 29.02.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде
Пострадавшие при обстреле Белгорода, которых привезли на лечение в Москву, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:12
2024-02-29T11:17
происшествия
белгород
москва
михаил мурашко
россия
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пострадавшие при обстреле Белгорода, которых привезли на лечение в Москву, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Всё стабильно", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам. В начале февраля губернатор информировал, что из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря, в московских больницах находились 15 пострадавших.Минобороны России сообщало, что 15 февраля ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По официальным данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Как ранее информировали в Минздраве РФ, 14 человек было госпитализировано, из них четырех доставили на лечение в Москву. Один из пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии.
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происшествия, белгород, москва, михаил мурашко, россия, удар всу по тц в белгороде
Происшествия, Белгород, Москва, Михаил Мурашко, Россия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде

Мурашко: состояние пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде стабильное

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пострадавшие при обстреле Белгорода, которых привезли на лечение в Москву, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Всё стабильно", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.
Последствия удара ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Удар пришелся по торговому центру.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В здании выбило стекла и повредило фасад.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 7
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 7

Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 7

Удар пришелся по торговому центру.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 7

В здании выбило стекла и повредило фасад.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 7

Пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным, при атаке погибли шесть человек и 17 получили ранения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 7

Минобороны сообщило, что ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 7

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в город направили бригаду медиков федеральных центров.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 7
По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам. В начале февраля губернатор информировал, что из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря, в московских больницах находились 15 пострадавших.
Минобороны России сообщало, что 15 февраля ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По официальным данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Как ранее информировали в Минздраве РФ, 14 человек было госпитализировано, из них четырех доставили на лечение в Москву. Один из пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Россия призвала структуры ООН осудить удар ВСУ по Белгороду
19 февраля, 20:09
 
ПроисшествияБелгородМоскваМихаил МурашкоРоссияУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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