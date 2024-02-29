https://ria.ru/20240229/murashko-1930149837.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде - РИА Новости, 29.02.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ в Белгороде

Пострадавшие при обстреле Белгорода, которых привезли на лечение в Москву, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:12

2024-02-29T11:12

2024-02-29T11:17

происшествия

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михаил мурашко

россия

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Пострадавшие при обстреле Белгорода, которых привезли на лечение в Москву, находятся в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Всё стабильно", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода.По данным Минобороны РФ, 30 декабря удалось перехватить ракеты "Ольха" и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Эти атаки привели к гибели 25 человек, среди которых пять детей, 109 были ранены. С тех пор город и другие территории региона еще несколько раз подвергались крупным обстрелам. В начале февраля губернатор информировал, что из больниц Белгорода выписаны все пострадавшие в результате террористической атаки 30 декабря, в московских больницах находились 15 пострадавших.Минобороны России сообщало, что 15 февраля ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По официальным данным, в результате украинской атаки погибли семь человек, в том числе один ребенок, 19 получили ранения. Как ранее информировали в Минздраве РФ, 14 человек было госпитализировано, из них четырех доставили на лечение в Москву. Один из пострадавших находился в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240219/belgorod-1928328555.html

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