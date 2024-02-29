https://ria.ru/20240229/kgb-1930163754.html

Эксперт оценил попытки КГБ помочь сохранить Советский Союз

Эксперт оценил попытки КГБ помочь сохранить Советский Союз - РИА Новости, 29.02.2024

Эксперт оценил попытки КГБ помочь сохранить Советский Союз

Комитет государственной безопасности СССР, возглавляемый Владимиром Крючковым, направлял советскому руководству сведения о негативных процессах в обществе и... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:48

2024-02-29T11:48

2024-02-29T11:57

политика

ссср

игорь коротченко

михаил горбачев

комитет государственной безопасности ссср

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Комитет государственной безопасности СССР, возглавляемый Владимиром Крючковым, направлял советскому руководству сведения о негативных процессах в обществе и влиянии на них западных спецслужб, но из-за безволия Михаила Горбачева эта информация не была реализована в должной мере, и Советский Союз в итоге распался, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В четверг исполняется 100 лет со дня рождения генерала армии Владимира Крючкова, бывшего в 1988-1991 годах председателем КГБ. "КГБ, как важнейший инструмент обеспечения безопасности государства, информировал политическое руководство СССР о тех процессах, которые происходили и носили негативный характер с точки зрения настроений в обществе и активного влияния на политические процессы в Советском Союзе со стороны западных стран и иностранных спецслужб", - сказал Коротченко РИА Новости. Ранее в журнале "Национальная оборона" публиковались воспоминания ветеранов КГБ из числа его высокопоставленных сотрудников, они рассказывали, что информация советских спецслужб, на рубеже 1990-х годов поступавшая наверх, не была реализована в той мере, которая бы обеспечила сохранение страны. По словам Коротченко, важно понимать, что спецслужбы – это инструмент в руках руководства государства. "И при наличии политической воли у руководства страны их возможности задействуются в полном объеме. Но во главе государства стоял слабый, безвольный человек, каким был Михаил Горбачев. Он не смог в полной мере использовать возможности, которые предоставляла система госбезопасности. В конечном итоге он потерял контроль над происходящими процессами, и они вышли на самостоятельный трек формирования негативных тенденций, в итоге приведших к развалу системы социалистического содружества, Варшавского договора, а затем похоронившие СССР", - добавил Коротченко. Владимир Александрович Крючков родился 29 февраля 1924 года в Волгограде. В годы Великой Отечественной войны работал разметчиком на оборонном заводе. Затем работал по комсомольской и партийной линии, а также в прокуратуре Волгоградской области. В 1951–1954 году учился в Высшей дипломатической школе МИД СССР, с 1954 по 1959 год находился на дипломатической работе в Венгрии, в 1959–1967 годах работал в ЦК КПСС. В 1967–1971 годах - помощник председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР, начальник секретариата КГБ. В 1971–1974 годах - первый заместитель начальника Первого главного управления КГБ (внешняя разведка). С 1974 по 1988 год руководил советской внешней разведкой. С 1978 года одновременно являлся заместителем председателя КГБ. С 1988 по 1991 год — председатель КГБ СССР. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", многими медалями, а также нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности". В связи с августовскими событиями 1991 года был арестован и находился в тюрьме "Матросская тишина". В дальнейшем был амнистирован. Скончался 23 ноября 2007 года, похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

https://ria.ru/20240209/gensek-1926200839.html

https://ria.ru/20230203/sssr-1849478835.html

https://ria.ru/20240110/gorbachev-1920375169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, ссср, игорь коротченко, михаил горбачев, комитет государственной безопасности ссср