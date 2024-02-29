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Деятельность Русской церкви сочли угрожающей безопасности Швеции - РИА Новости, 29.02.2024
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20:22 29.02.2024
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Деятельность Русской церкви сочли угрожающей безопасности Швеции
Деятельность Русской церкви сочли угрожающей безопасности Швеции - РИА Новости, 29.02.2024
Деятельность Русской церкви сочли угрожающей безопасности Швеции
Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит господдержку Русской православной церкви, бездоказательно обвинив ее "сборе разведданных и РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:22
2024-02-29T20:22
швеция
россия
украина
русская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит господдержку Русской православной церкви, бездоказательно обвинив ее "сборе разведданных и других угрожающих безопасности Швеции действиях". "Основываясь на выводах полиции безопасности Швеции, Агентство поддержки религиозных общин приняло решение не предоставлять Русской православной церкви Московского патриархата государственную поддержку в 2024 году", – говорится в сообщении. Агентство утверждает, что РПЦ призывала поддерживать действия России на Украине. Также, по его заявлению, "использование религиозной общины в качестве платформы для сбора разведданных и другие угрожающие безопасности Швеции действия не могут считаться совместимыми с уважением к демократическому управлению и в соответствии с фундаментальными принципами демократии". Агентство не подкрепило эти обвинения доказательствами и не уточнило, за какие именно грехи считает Русскую церковь угрозой такого масштаба.
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швеция, россия, украина, русская православная церковь, московский патриархат
Швеция, Россия, Украина, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Деятельность Русской церкви сочли угрожающей безопасности Швеции

В Швеции прекратили господдержку РПЦ, обвинив ее в угрозе нацбезопасности

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит господдержку Русской православной церкви, бездоказательно обвинив ее "сборе разведданных и других угрожающих безопасности Швеции действиях".
«
"Основываясь на выводах полиции безопасности Швеции, Агентство поддержки религиозных общин приняло решение не предоставлять Русской православной церкви Московского патриархата государственную поддержку в 2024 году", – говорится в сообщении.
Агентство утверждает, что РПЦ призывала поддерживать действия России на Украине. Также, по его заявлению, "использование религиозной общины в качестве платформы для сбора разведданных и другие угрожающие безопасности Швеции действия не могут считаться совместимыми с уважением к демократическому управлению и в соответствии с фундаментальными принципами демократии".
Агентство не подкрепило эти обвинения доказательствами и не уточнило, за какие именно грехи считает Русскую церковь угрозой такого масштаба.
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