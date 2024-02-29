https://ria.ru/20240229/gospodderzhka-1930348392.html

Деятельность Русской церкви сочли угрожающей безопасности Швеции

Деятельность Русской церкви сочли угрожающей безопасности Швеции - РИА Новости, 29.02.2024

Деятельность Русской церкви сочли угрожающей безопасности Швеции

Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит господдержку Русской православной церкви, бездоказательно обвинив ее "сборе разведданных и РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:22

2024-02-29T20:22

2024-02-29T20:22

швеция

россия

украина

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Шведское агентство поддержки религиозных общин заявило, что прекратит господдержку Русской православной церкви, бездоказательно обвинив ее "сборе разведданных и других угрожающих безопасности Швеции действиях". "Основываясь на выводах полиции безопасности Швеции, Агентство поддержки религиозных общин приняло решение не предоставлять Русской православной церкви Московского патриархата государственную поддержку в 2024 году", – говорится в сообщении. Агентство утверждает, что РПЦ призывала поддерживать действия России на Украине. Также, по его заявлению, "использование религиозной общины в качестве платформы для сбора разведданных и другие угрожающие безопасности Швеции действия не могут считаться совместимыми с уважением к демократическому управлению и в соответствии с фундаментальными принципами демократии". Агентство не подкрепило эти обвинения доказательствами и не уточнило, за какие именно грехи считает Русскую церковь угрозой такого масштаба.

https://radiosputnik.ru/20230927/tserkov-1899049187.html

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швеция, россия, украина, русская православная церковь, московский патриархат