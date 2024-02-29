Рейтинг@Mail.ru
Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
 
21:07 29.02.2024 (обновлено: 21:09 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/detsady-1930354897.html
Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области
Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области - РИА Новости, 29.02.2024
Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области
Поддержка федерального бюджета поможет быстрее провести ремонтные работы в детсадах в районах Ленинградской области, сказал губернатор региона Александр... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:07
2024-02-29T21:09
ленинградская область
ленинградская область
россия
гатчинский район
александр дрозденко
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41350/91/413509121_0:308:1746:1290_1920x0_80_0_0_e67ad27c09a0ad88a7e87229cafeecf3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев - РИА Новости. Поддержка федерального бюджета поможет быстрее провести ремонтные работы в детсадах в районах Ленинградской области, сказал губернатор региона Александр Дрозденко. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года начинается программа капитального ремонта детских садов. "Поддержка федерального бюджета позволит региону быстрее избавиться от нелинейного расписания в районах новостроек. Новые школы остро нужны во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском районах. По региональным программам реновации в Ленобласти обновлено 90 школ. Внимания требуют еще 62. Детские сады начали ремонтировать в 2020. Поддержка федерального бюджета позволит провести необходимые работы быстрее", – сказал губернатор. Дрозденко отметил, что послание президента России беспрецедентно по масштабу задач и возможностей. "Ленинградская область всегда была на переднем крае: в технологических прорывах, развитии экономики, в обороне границ, в культуре и искусстве. Послание президента дает региону, его жителям от мала до велика огромные возможности, но и возлагает не меньшую ответственность. Приложим все усилия, чтобы извлечь максимум пользы для развития Ленинградской области, повышения качества жизни и вклада региона в укрепление страны, используя все возможности, о которых сегодня сказал наш президент Владимир Владимирович Путин", – сказал он.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240216/natsproekty-1927872543.html
ленинградская область
россия
гатчинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/41350/91/413509121_0:144:1746:1454_1920x0_80_0_0_283becc3b48cca6d216f97a3133c7501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, россия, гатчинский район, александр дрозденко, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Гатчинский район, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области

Поддержка федбюджета поможет быстрее провести работы в детсадах Ленобласти

© РИА Новости / Алексей КуденкоДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Детский сад . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев - РИА Новости. Поддержка федерального бюджета поможет быстрее провести ремонтные работы в детсадах в районах Ленинградской области, сказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года начинается программа капитального ремонта детских садов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
Нацпроекты в Ленобласти реализуются на 99,4 процента, заявил губернатор
16 февраля, 19:45
"Поддержка федерального бюджета позволит региону быстрее избавиться от нелинейного расписания в районах новостроек. Новые школы остро нужны во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском районах. По региональным программам реновации в Ленобласти обновлено 90 школ. Внимания требуют еще 62. Детские сады начали ремонтировать в 2020. Поддержка федерального бюджета позволит провести необходимые работы быстрее", – сказал губернатор.
Дрозденко отметил, что послание президента России беспрецедентно по масштабу задач и возможностей.
"Ленинградская область всегда была на переднем крае: в технологических прорывах, развитии экономики, в обороне границ, в культуре и искусстве. Послание президента дает региону, его жителям от мала до велика огромные возможности, но и возлагает не меньшую ответственность. Приложим все усилия, чтобы извлечь максимум пользы для развития Ленинградской области, повышения качества жизни и вклада региона в укрепление страны, используя все возможности, о которых сегодня сказал наш президент Владимир Владимирович Путин", – сказал он.
Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
 
Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияГатчинский районАлександр ДрозденкоВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала