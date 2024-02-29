https://ria.ru/20240229/detsady-1930354897.html

Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области

Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области - РИА Новости, 29.02.2024

Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области

Поддержка федерального бюджета поможет быстрее провести ремонтные работы в детсадах в районах Ленинградской области, сказал губернатор региона Александр... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T21:07

2024-02-29T21:07

2024-02-29T21:09

ленинградская область

ленинградская область

россия

гатчинский район

александр дрозденко

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев - РИА Новости. Поддержка федерального бюджета поможет быстрее провести ремонтные работы в детсадах в районах Ленинградской области, сказал губернатор региона Александр Дрозденко. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года начинается программа капитального ремонта детских садов. "Поддержка федерального бюджета позволит региону быстрее избавиться от нелинейного расписания в районах новостроек. Новые школы остро нужны во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском районах. По региональным программам реновации в Ленобласти обновлено 90 школ. Внимания требуют еще 62. Детские сады начали ремонтировать в 2020. Поддержка федерального бюджета позволит провести необходимые работы быстрее", – сказал губернатор. Дрозденко отметил, что послание президента России беспрецедентно по масштабу задач и возможностей. "Ленинградская область всегда была на переднем крае: в технологических прорывах, развитии экономики, в обороне границ, в культуре и искусстве. Послание президента дает региону, его жителям от мала до велика огромные возможности, но и возлагает не меньшую ответственность. Приложим все усилия, чтобы извлечь максимум пользы для развития Ленинградской области, повышения качества жизни и вклада региона в укрепление страны, используя все возможности, о которых сегодня сказал наш президент Владимир Владимирович Путин", – сказал он.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинградская область, россия, гатчинский район, александр дрозденко, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024