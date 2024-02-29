https://ria.ru/20240229/detsady-1930354897.html
Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области
Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области - РИА Новости, 29.02.2024
Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области
Поддержка федерального бюджета поможет быстрее провести ремонтные работы в детсадах в районах Ленинградской области, сказал губернатор региона Александр... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T21:07
2024-02-29T21:07
2024-02-29T21:09
ленинградская область
ленинградская область
россия
гатчинский район
александр дрозденко
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев - РИА Новости. Поддержка федерального бюджета поможет быстрее провести ремонтные работы в детсадах в районах Ленинградской области, сказал губернатор региона Александр Дрозденко. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года начинается программа капитального ремонта детских садов. "Поддержка федерального бюджета позволит региону быстрее избавиться от нелинейного расписания в районах новостроек. Новые школы остро нужны во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском районах. По региональным программам реновации в Ленобласти обновлено 90 школ. Внимания требуют еще 62. Детские сады начали ремонтировать в 2020. Поддержка федерального бюджета позволит провести необходимые работы быстрее", – сказал губернатор. Дрозденко отметил, что послание президента России беспрецедентно по масштабу задач и возможностей. "Ленинградская область всегда была на переднем крае: в технологических прорывах, развитии экономики, в обороне границ, в культуре и искусстве. Послание президента дает региону, его жителям от мала до велика огромные возможности, но и возлагает не меньшую ответственность. Приложим все усилия, чтобы извлечь максимум пользы для развития Ленинградской области, повышения качества жизни и вклада региона в укрепление страны, используя все возможности, о которых сегодня сказал наш президент Владимир Владимирович Путин", – сказал он.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, россия, гатчинский район, александр дрозденко, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Гатчинский район, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Поддержка бюджета поможет провести работы в детсадах Ленинградской области
Поддержка федбюджета поможет быстрее провести работы в детсадах Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев - РИА Новости. Поддержка федерального бюджета поможет быстрее провести ремонтные работы в детсадах в районах Ленинградской области, сказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года начинается программа капитального ремонта детских садов.
Нацпроекты в Ленобласти реализуются на 99,4 процента, заявил губернатор
"Поддержка федерального бюджета позволит региону быстрее избавиться от нелинейного расписания в районах новостроек. Новые школы остро нужны во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском районах. По региональным программам реновации в Ленобласти обновлено 90 школ. Внимания требуют еще 62. Детские сады начали ремонтировать в 2020. Поддержка федерального бюджета позволит провести необходимые работы быстрее", – сказал губернатор.
Дрозденко отметил, что послание президента России беспрецедентно по масштабу задач и возможностей.
"Ленинградская область всегда была на переднем крае: в технологических прорывах, развитии экономики, в обороне границ, в культуре и искусстве. Послание президента дает региону, его жителям от мала до велика огромные возможности, но и возлагает не меньшую ответственность. Приложим все усилия, чтобы извлечь максимум пользы для развития Ленинградской области, повышения качества жизни и вклада региона в укрепление страны, используя все возможности, о которых сегодня сказал наш президент Владимир Владимирович Путин", – сказал он.