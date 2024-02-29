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Книгу крупнейшего российского арабиста презентовали в Москве - РИА Новости, 29.02.2024
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Религия
 
14:54 29.02.2024 (обновлено: 16:12 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/arabist-1930266531.html
Книгу крупнейшего российского арабиста презентовали в Москве
Книгу крупнейшего российского арабиста презентовали в Москве - РИА Новости, 29.02.2024
Книгу крупнейшего российского арабиста презентовали в Москве
Презентация подарочного издания книги выдающегося отечественного востоковеда, исламоведа и арабиста Александра Игнатенко "Как жить и властвовать",... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:54
2024-02-29T16:12
религия
москва
александр игнатенко
религия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Презентация подарочного издания книги выдающегося отечественного востоковеда, исламоведа и арабиста Александра Игнатенко "Как жить и властвовать", рассказывающей о средневековых арабо-мусульманских манускриптах про эффективное управление государством, прошла в среду в магазине "Читай-город" в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Первый президент Института религии и политики, выдающийся советский и российский исламовед и арабист Александр Игнатенко еще в бытность молодым ученым собирал средневековые арабо-мусульманские манускрипты, которые он назвал вслед за их авторами, "княжьими зерцалами" или "поучениями владыкам". Это такой жанр, в котором авторы, часто анонимные или подписывающиеся для солидности псевдонимами, например, Псевдо-Аристотель, представляли рафинированную мудрость веков и тысячелетий о том, как управлять государством", - рассказал РИА Новости на презентации сын автора книги, президент Института религии и политики Антон Игнатенко.По его словам, авторы арабских трактатов, будучи мусульманами, не чурались брать нужную информацию из самых разнообразных источников, которые почитались в то время, в том числе и неисламских. Главное, к чему стремились авторы, и те правители, которые за огромные деньги покупали эти манускрипты, - успех управления и обеспечения благоденствия государства."В этой книге автор изложил подходы авторов "поучений владыкам" к основным направлениям управления средневековым государством, но и не только. Мы сможем почерпнуть то, что полезно нам и сейчас. Эта строго научная работа. Приводятся точные переводы фрагментов манускриптов и половина из них дается с комментариями автора, который все пропустил через себя и проанализировал. Текст сочетает многоголосицу разноликих авторов средневековья и неповторимый голос Александра Игнатенко", - отметил собеседник агентства.Президент Института религии и политики подчеркнул, что подобные трактаты часто существовали в единственном экземпляре, так как предназначались для одного читателя - правителя страны, эти книги хранились в государственных сокровищницах. Это были своего рода сакральные инструкции о том, как завоевывать друзей, вести дела, одолевать врагов, достичь успеха, стать счастливым и прожить жизнь со смыслом."В отличии от современных книг подобного рода - они выверены многовековым опытом и уже привели к успеху многие поколения", - пояснил Антон Игнатенко.Читатель узнает, в частности, в чем секрет долгого пребывания у власти, "десять мудрых правил вражды и победы", о том, как правителю сделать всех людей "счастливыми и довольными", как не подставиться под смертельный удар и много других секретов древних арабских правителей, заключил сын автора новой книги.
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москва, александр игнатенко, религия
Религия, Москва, Александр Игнатенко, Религия
Книгу крупнейшего российского арабиста презентовали в Москве

Книгу арабиста Игнатенко об эффективности власти презентовали в Москве

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Института религии и политики Александр Игнатенко
Президент Института религии и политики Александр Игнатенко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Презентация подарочного издания книги выдающегося отечественного востоковеда, исламоведа и арабиста Александра Игнатенко "Как жить и властвовать", рассказывающей о средневековых арабо-мусульманских манускриптах про эффективное управление государством, прошла в среду в магазине "Читай-город" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Первый президент Института религии и политики, выдающийся советский и российский исламовед и арабист Александр Игнатенко еще в бытность молодым ученым собирал средневековые арабо-мусульманские манускрипты, которые он назвал вслед за их авторами, "княжьими зерцалами" или "поучениями владыкам". Это такой жанр, в котором авторы, часто анонимные или подписывающиеся для солидности псевдонимами, например, Псевдо-Аристотель, представляли рафинированную мудрость веков и тысячелетий о том, как управлять государством", - рассказал РИА Новости на презентации сын автора книги, президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
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По его словам, авторы арабских трактатов, будучи мусульманами, не чурались брать нужную информацию из самых разнообразных источников, которые почитались в то время, в том числе и неисламских. Главное, к чему стремились авторы, и те правители, которые за огромные деньги покупали эти манускрипты, - успех управления и обеспечения благоденствия государства.
"В этой книге автор изложил подходы авторов "поучений владыкам" к основным направлениям управления средневековым государством, но и не только. Мы сможем почерпнуть то, что полезно нам и сейчас. Эта строго научная работа. Приводятся точные переводы фрагментов манускриптов и половина из них дается с комментариями автора, который все пропустил через себя и проанализировал. Текст сочетает многоголосицу разноликих авторов средневековья и неповторимый голос Александра Игнатенко", - отметил собеседник агентства.
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Президент Института религии и политики подчеркнул, что подобные трактаты часто существовали в единственном экземпляре, так как предназначались для одного читателя - правителя страны, эти книги хранились в государственных сокровищницах. Это были своего рода сакральные инструкции о том, как завоевывать друзей, вести дела, одолевать врагов, достичь успеха, стать счастливым и прожить жизнь со смыслом.
"В отличии от современных книг подобного рода - они выверены многовековым опытом и уже привели к успеху многие поколения", - пояснил Антон Игнатенко.
Читатель узнает, в частности, в чем секрет долгого пребывания у власти, "десять мудрых правил вражды и победы", о том, как правителю сделать всех людей "счастливыми и довольными", как не подставиться под смертельный удар и много других секретов древних арабских правителей, заключил сын автора новой книги.
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